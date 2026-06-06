Prometieron amarse para siempre. Pocas horas después, su helicóptero cayó del cielo

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Dave Fiji rezó durante dos días seguidos para evitar la lluvia pronosticada para la noche de su boda.

El novio había sido meticuloso en toda la planificación. No le interesaban las ostentaciones ni el lujo, pero sí cuidaba especialmente los detalles que le llegaban al corazón, como la cruz cubierta con una tela blanca que había diseñado expresamente para la ocasión.

El lugar elegido para la boda, el viernes de la semana pasada, fue The Revere, un extenso complejo situado a unos ocho kilómetros de un bosque nacional famoso por sus imponentes árboles de hoja caduca y perenne, enmarcado por las montañas del norte de Georgia. Sus paquetes para eventos incluían una exuberante vegetación, salones iluminados con velas y techos altísimos, además de músicos para la ceremonia.

Ofrecían incluso una despedida en helicóptero.

Antes de la ceremonia y siguiendo la costumbre, la unida familia de Dave se reunió; no solo sus padres, sino también los hermanos de su padre. Era un día especial para ellos: Dave era el mayor de todos los hijos de la familia.

Jimmy George, tío del novio, se sentía especialmente orgulloso al ver a su hijo, Pavit, acompañando a Dave como padrino. Jimmy siempre había considerado a Dave —que ahora tenía 25 años y era piloto de aerolínea— como a un hijo propio. Y mientras la familia rezaba unida antes de la boda, Jimmy sintió algo especial en el aire, una calidez que los envolvía.

Arreglos florales rosas y blancos, a juego con el ramo de la novia, bordeaban los pasillos del altar al aire libre.

Dave, vestido con pajarita negra y chaqueta de etiqueta blanca, aguardaba al frente junto a Jesni, una enfermera cuyo velo blanco con bordes de encaje caía hasta el suelo.

La pareja sintió la presencia de Dios junto a ellos en el altar, según contarían más tarde a sus seres queridos.

Tras intercambiar sus votos, Dave y Jesni se colocaron en lo alto de una escalinata y saludaron a los invitados.

Todo había salido exactamente según lo planeado.

Incluso el cielo se había mantenido despejado.

De algún modo, pensó Jimmy, Dios había respondido a la oración de aquel joven.

Pero mientras Dave pensaba en el siguiente detalle especial de su plan —algo que había mantenido en secreto para casi todos hasta ese momento—, la lluvia que había pedido que no apareciera empezó a acercarse.

Dave siempre había querido ser piloto. En las fotos antiguas de toda la familia mirando a cámara, a menudo aparecía él —incluso de bebé— con la vista alzada hacia el cielo, observando algún avión a reacción. La maqueta de avión que recibió cuando era niño aún se conservaba en perfecto estado en casa de sus padres, testimonio de su carácter cuidadoso.

Dave creció junto a su hermana menor, Jewel. Su madre, Pheba George, se encargó de la educación de ambos en casa; los hermanos compartían un vínculo muy especial. Durante años, la familia hacía todas las comidas junta: desayuno, almuerzo y cena.

Dave era también el miembro de la familia que mejor vestía; a menudo se le veía en la iglesia luciendo un traje de tres piezas. Nunca se lo vio mejor que hace unos años, cuando Jimmy viajó desde la ciudad de Washington con su familia para encontrarse con Dave en el aeropuerto principal de Atlanta.

Jimmy sintió un gran orgullo al ver a su sobrino con el uniforme de piloto por primera vez. Aunque Dave era mucho más joven, Jimmy lo veía como un modelo a seguir.

La familia George se alegró enormemente al saber que la amistad que Dave y Jesni habían forjado en su adolescencia, dentro del grupo de jóvenes de la iglesia, había florecido hasta convertirse en una unión para toda la vida.

Durante la ceremonia de boda, los familiares observaban con orgullo y profunda emoción cómo la pareja expresaba su amor y su compromiso mutuo.

“Dave y Jesni”, pensó Jimmy: “Este fue el único amor que conocieron”.

Ahora, mientras la celebración de la boda llegaba a su fin, el novio ultimaba los detalles que había planeado con tanto esmero.

Y las nubes de tormenta se acercaban.

Tras el postre, Dave se reunió con su tío en un vestidor para hablar sobre si el helicóptero que había reservado para llevarse a su reciente esposa de la recepción podría despegar dadas las condiciones meteorológicas.

Dave le explicó a Jimmy que había planeado un vuelo de unos 20 minutos, piloteado por un profesional contratado, para luego aterrizar en un pequeño aeropuerto al noreste de Atlanta. Desde allí, él y Jesni se dirigirían a un hotel, cuyo nombre no había revelado a nadie para no estropear la sorpresa.

Por supuesto, el novio tenía un plan B: un coche esperaba por si acaso. Aun así, la feliz pareja se dirigió bajo una lluvia ligera hacia el helicóptero Robinson R66, saludando a los familiares y amigos que vitoreaban su partida. Dave sonreía radiante mientras agradecía a sus seres queridos y, bajo la mirada de Jimmy, se acercó a su padrino de boda.

“Te quiero”, le dijo el novio a su primo Pavit.

Aunque Dave seguía centrado en la celebración —y en este viaje iba simplemente como pasajero—, sus instintos de piloto empezaron a aflorar a medida que él y su esposa se acercaban a la aeronave.

No llovía con fuerza, pero la visibilidad era escasa.

“No vuelo”, dijo el novio, “a menos que haya buena visibilidad”.

Así que esperaron.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que el piloto del helicóptero, con la pareja de recién casados ​​a bordo, despegara.

A lo lejos, se veían nubes bajas y relámpagos.

La novia escuchó al piloto mencionar que debían ganar altura para tener mejor visibilidad debido a la niebla; así lo contaría más tarde a la familia de Dave.

Volaron durante unos cuatro minutos.

Entonces, sobre una zona boscosa y remota, el helicóptero se precipitó a tierra.

Pasaron las horas.

Jesni despertó vestida de novia.

Dave estaba tendido sobre su pecho.

Ella supo que él había fallecido.

Esa noche, las madres de los novios intercambiaron mensajes de texto preguntándose si alguna había tenido noticias de la feliz pareja.

Habían pasado horas desde el despegue del helicóptero y, como Dave había mantenido en secreto el nombre del hotel, nadie sabía a dónde llamar para averiguar si la pareja se había registrado.

“No queremos volvernos locos molestando a los chicos”, pensó Jimmy. “Se acaban de casar”.

Mientras tanto, la oficina del sheriff del condado de Dawson y otros equipos de emergencia fueron enviados al lugar del accidente, donde encontraron a Jesni.

Había permanecido tendida entre los restos durante cinco horas, según contaría más tarde a su familia.

Finalmente, un empleado del hospital contactó a la familia de Jesni para informarles que había sido ingresada.

Sin embargo, los familiares supieron que Dave no estaba con ella.

Él y el piloto del helicóptero habían fallecido, según confirmaría el forense del condado. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estaba investigando el suceso.

A los pocos días, Jesni recibió el alta hospitalaria con algunos rasguños y sin ni un solo hueso roto. Y la familia que acababa de celebrar una boda se preparaba ahora para un funeral.

La tragedia de los recién casados ​​captó rápidamente la atención, desde el área metropolitana de Atlanta —donde tantas personas quisieron presentar sus respetos, lo que llevó a la iglesia Praise Community Church a habilitar una sala adicional y una transmisión en vivo para el servicio del sábado— hasta Kerala, India, lugar de origen de la familia de Dave.

¿Por qué la historia del joven piloto fallecido en su noche de bodas ha resonado tanto entre personas de todo el mundo?

“Para nosotros sigue siendo un misterio”, comentó esta semana Fiji George, el padre de Dave. “Tiene que ser obra de Dios, debido a la vida que llevó Dave y al impacto que tuvo en los demás. Vivió una vida ejemplar… Fue un regalo precioso que Dios nos dio”.

Dave vivía con un propósito, añadió su madre, Pheba. Hacía todo lo que estaba a su alcance para ayudar a quienes se cruzaban en su camino.

Los padres de Dave se sienten profundamente conmovidos por el apoyo recibido y afirman que las oraciones les ayudan a sobrellevar cada momento de estos días tan difíciles. Y, aunque atraviesan un profundo duelo, esperan que la historia de Dave —la forma en que vivió y persiguió sus sueños— anime a alguien más a hacer lo mismo.

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