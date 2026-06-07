El senador republicano Dan Sullivan está dando la voz de alarma sobre un rival de última hora: Dan J. Sullivan

Por Manu Raju y Aleena Fayaz, CNN

Faltaban tres días para la fecha límite de presentación cuando el senador de Alaska Dan Sullivan se enteró de un retador republicano de último minuto en su contienda de reelección de alto riesgo.

El nombre del retador: Dan J. Sullivan.

El senador Sullivan dice que no es una broma.

El titular republicano de dos mandatos y el brazo de campaña del Senado del Partido Republicano, están lanzando serias alarmas sobre su rival del mismo nombre, advirtiendo que podría costarles un escaño al confundir al electorado y dar una ventaja a su retadora demócrata bien financiada, la exrepresentante Mary Peltola.

En una entrevista con CNN, el senador acusó a líderes demócratas de colocar a Dan J. Sullivan en la contienda con la esperanza precisa de socavar su campaña, una acusación que los principales demócratas en Washington y Anchorage niegan rotundamente.

“Todo su propósito al postularse es confundir a los habitantes de Alaska, hacer que él, hacer que ellos piensen —los votantes de Alaska— que de alguna manera él soy yo, para que pudieran amañar el voto a favor de Mary Peltola”, dijo el senador Sullivan.

Sullivan y el Comité Senatorial Republicano Nacional están presionando a funcionarios estatales para que eliminen el nombre de su retador de la boleta, y el senador le dijo a CNN que podría llevar el asunto a los tribunales si no tienen éxito por la vía administrativa.

La declaración de candidatura de su nuevo rival fue sellada por la División de Elecciones de Alaska el 29 de mayo, tres días antes de la fecha límite de presentación. Y lo único que podría distinguir a los dos hombres en la boleta es su inicial del segundo nombre. (La inicial del segundo nombre del senador es “S.”)

“Cuando la gente dice: ‘Oh, hay dos Dan Sullivan, ¿no es gracioso?’”, dijo un animado senador Sullivan. “No, es hacer trampa.”

Dan J. Sullivan, residente de un pequeño pueblo pesquero en el sureste de Alaska, ha dicho poco públicamente sobre su campaña, y no devolvió varias llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto de CNN para hablar sobre su candidatura. Pero en sus pocos comentarios públicos, Dan J. Sullivan insiste en que su campaña es legítima.

En un comunicado de prensa anunciando su campaña, Dan J. Sullivan describió carreras en el Servicio Forestal de Estados Unidos y como maestro de escuela primaria. Y le dijo a su periódico local, el Petersburg Pilot, el jueves que no tuvo contacto con Peltola antes de postularse, diciendo: “Ni siquiera sabría con quién hablar”.

Dan J. Sullivan, que comparte nombre con el actual senador de Alaska Dan Sullivan, dice que no es un candidato falso ni intenta confundir a los votantes. Un exmaestro de Petersburg, Alaska, el nombre compartido de Sullivan ha desatado drama político y acusaciones de hacer trampa.

Pero Dan J. Sullivan pareció reconocer haber donado a demócratas a lo largo de los años, incluidos US$ 130 a las dos campañas a la Cámara de Peltola, al tiempo que también contrató a un consultor cuyos clientes incluyen candidatos demócratas y progresistas para redactar su comunicado de prensa inicial.

Dan J. Sullivan sostuvo que en el pasado ha votado y apoyado tanto a demócratas como a republicanos. Y se calificó a sí mismo como un “republicano centrista pragmático”, alegando que su incipiente candidatura al Senado estuvo motivada por la renuencia del senador a criticar el “fondo antiinstrumentalización” de US$ 1.800 millones del presidente Donald Trump y las conversaciones sobre colocar su imagen en un billete de US$ 250.

Desestimó las preocupaciones del senador de que la candidatura simplemente confundiría al electorado.

“Su responsabilidad como ciudadano es entender, para que cuando entre en la cabina de votación, sepa lo que está haciendo”, dijo Dan J. Sullivan al periódico local. “La gente puede leer un folleto de información para votantes y quizá escuchar las noticias de vez en cuando y averiguar cuál es cuál.”

Dan J. Sullivan dijo que no se retiraría.

“Tengo todo el derecho de levantarme y hacer esto”, dijo Sullivan, el retador republicano. “Es mi nombre, el nombre de mi abuelo: Dan Sullivan. El nombre de mi papá: Dan Sullivan.”

La última vez que un demócrata ganó una contienda al Senado en Alaska fue en 2008, cuando Mark Begich ganó por un margen ínfimo contra el fallecido senador Ted Stevens, un pilar en el estado y un titán en el Senado que acababa de ser condenado por cargos de corrupción que, después de la elección, finalmente fueron anulados.

Pero, aun cuando los republicanos han dominado el estado en los años posteriores, los demócratas este año ven su mejor camino desde el triunfo de Begich para darle la vuelta al escaño, en gran parte debido al deterioro del ambiente por el desempeño de Trump en el cargo y el aumento de los costos para los votantes, particularmente en materia de atención médica. Los demócratas ya han gastado alrededor de US$ 6,4 millones en tiempo al aire de anuncios en la contienda, en comparación con los US$ 3,4 millones de los republicanos, según AdImpact, con millones más en camino.

Las circunstancias únicas en Alaska también dan a los demócratas la esperanza de que el escaño podría ser uno de cuatro que pueden voltear para recuperar el Senado. No solo tienen a una retadora bien financiada en Peltola, quien ganó el único escaño de la Cámara del estado en 2022 antes de perder en 2024, sino que el sistema de votación por orden de preferencia del estado también podría darle un impulso.

Dado que las elecciones en Alaska comienzan con una primaria abierta, en la que compiten candidatos de todos los partidos y se permite participar a todos los votantes, los cuatro más votados, independientemente del partido, avanzan a la elección general.

Y con dos Dan Sullivan compitiendo en la primaria de agosto, los republicanos están especialmente nerviosos de que ambos puedan entrar a la elección general de noviembre y dividir el voto, dándole a Peltola una clara ventaja.

“Esto es política sucia”, dijo el senador Sullivan. Señaló al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y a la senadora Kirsten Gillibrand, quien preside el Comité de Campaña Senatorial Demócrata.

“Si de alguna manera el DSCC o Schumer o Gillibrand sabían de esto o estaban de acuerdo con esto o tal vez incluso lo orquestaron, en mi opinión esto sería un escándalo del más alto orden”, dijo.

Pero los principales demócratas en Washington y en Alaska dicen que no tuvieron nada que ver con la candidatura de Sullivan.

“Nuestra campaña no tiene ninguna participación con ninguna de las dos campañas de Sullivan”, dijo un portavoz de la campaña de Peltola. “No importa quién más esté en la boleta, Mary va a ganar construyendo una amplia coalición de habitantes de Alaska listos para enfrentar el sistema amañado y poner a Alaska primero”. (La campaña de Peltola declinó ponerla a disposición para una entrevista).

“El DSCC no tiene ninguna participación con Dan J. Sullivan ni con su campaña”, dijo un portavoz del comité del partido. Cuando se le preguntó si Gillibrand o alguien asociado con ella tiene alguna participación en la decisión de Dan J. Sullivan de postularse y en su campaña, un portavoz de la senadora dijo “No”. Un portavoz de Schumer también dijo “no” cuando se le preguntó si el líder de la minoría del Senado o alguno de sus asociados estaba involucrado de alguna manera en la campaña de Dan J. Sullivan.

La directora ejecutiva del Partido Demócrata de Alaska, Jenny-Marie Stryker, también dijo que su grupo “no está de ninguna manera afiliado con ninguno de los dos Dan Sullivan”.

Lauren French, portavoz de Senate Majority PAC, un comité independiente de campaña demócrata de primer nivel, dijo que el grupo “nunca” se ha comunicado con Dan J. Sullivan, “directa o indirectamente”, y no tuvo ninguna participación en su campaña.

“Pero ofreceremos un consejo gratuito al senador Sullivan: Si está tan alterado por un retador real que está haciendo un berrinche por un maestro jubilado de Petersburg, quizá quiera pasar menos tiempo quejándose y más tiempo explicándoles a los habitantes de Alaska por qué votó para recortar Medicaid”.

Los republicanos están aumentando la presión sobre los funcionarios locales para que tomen medidas contra Dan J. Sullivan, y señalan otras pruebas circunstanciales para sustentar su caso contra el retador.

En una carta obtenida por CNN, el Comité Senatorial Republicano Nacional pidió al vicegobernador de Alaska y jefe electoral que retirara a Dan J. Sullivan de la papeleta, argumentando que amenaza la integridad electoral. Y en la entrevista con CNN, el senador Sullivan dijo que si el vicegobernador no retira el nombre de su rival de la papeleta, “entonces esto probablemente conduzca a un litigio”.

La División de Elecciones de Alaska declinó hacer comentarios, y la oficina del vicegobernador no respondió a una solicitud de comentarios.

El NRSC y Sullivan destacaron los metadatos del anuncio de campaña de Dan J. Sullivan, que vinculan el documento con Amber Lee, una consultora que en el pasado ha apoyado públicamente a Peltola.

En su entrevista con el Petersburg Pilot, Dan J. Sullivan, un exmaestro de quinto grado, pareció confirmar que contrató a Lee, sosteniendo que la encontró al buscar consultores en línea.

“Busqué en Google consultores políticos”, dijo. “En su biografía decía que escribe literatura de secundaria. Pensé: bueno, sería interesante hablar con ella”.

Lee no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Las contribuciones de campaña anteriores de Dan J. Sullivan también han sido señaladas por el Partido Republicano, ya que el retador en las primarias parece haber donado en el pasado a causas y candidatos demócratas.

Según los registros de la FEC, un Daniel o Dan Sullivan en Petersburg ha donado US$ 650 a ActBlue, la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata, en los últimos años, incluidas contribuciones destinadas a las campañas de Peltola para la Cámara en 2022 y 2024. No hay evidencia de contribuciones a campañas republicanas por parte de un Daniel o Dan Sullivan en Petersberg, muestran los registros de la FEC.

Dan J. Sullivan dijo a su periódico local que apoya a candidatos de ambos partidos, e incluso se comparó con la otra senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, un voto bisagra en el Senado que a menudo está en desacuerdo con Trump y no goza del favor de la base.

“Soy moderado en ambos extremos de las cosas… busco a personas que creo que van a resolver algunos problemas, hacer que las cosas se hagan, creo que van a trabajar con la gente y parecen ser consideradas, y por eso he dado dinero”, dijo Dan J. Sullivan.

Pero el senador no se lo cree, calificando a su nuevo rival de “candidato falso”.

“Esto es simplemente corrupción”, dijo el senador. “Están tratando de hacer trampa. Quiero decir, no hay una explicación plausible”.

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