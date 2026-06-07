Terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas; se emiten alertas de tsunami

Por Kathleen Magramo, CNN

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó alertas de tsunami en el país y en la vecina Indonesia, así como en Japón.

Según el USGS, el sismo se produjo alrededor de las 07:37 a.m., hora local, a una profundidad de unos 35 kilómetros.

La agencia de sismología del país, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), dijo que el terremoto se registró frente a las costas de la ciudad de General Santos, en la provincia de Sarangani, en el extremo más meridional de la isla de Mindanao.

Phivolcs también emitió una alerta de tsunami e instó a las personas que viven en zonas costeras a evacuar. Según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, las olas del tsunami podrían alcanzar entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea en partes de Filipinas.

Fotos de la oficina local de información en la ciudad de General Santos mostraron tiendas y edificaciones derrumbadas tras el sismo.

El presidente de Filipinas Ferdinand Marcos Jr. dijo que “ordenó a todas las agencias gubernamentales pertinentes actuar de inmediato” para evacuar a los residentes e iniciar las labores de rescate.

“A nuestros kababayans [compatriotas] en las provincias afectadas, por favor atiendan la alerta de tsunami. Muévanse a terreno más alto ahora. No esperen.

Su vida es más importante que cualquier cosa que quede atrás”, afirmó en un comunicado.

Benjie Ancheta, jefe de policía del municipio de Alabel, en Sarangani, en Filipinas, dijo a Reuters que el edificio de la policía presentó algunas grietas inmediatamente después del sismo, que ocurrió durante su ceremonia de izamiento de bandera.

Ancheta dijo que no había reportes inmediatos de víctimas, pero algunas personas se desmayaron tras el fuerte temblor.

“Este es el terremoto más fuerte que hemos experimentado”, dijo Ancheta a Reuters por teléfono.

Indonesia también emitió una alerta de tsunami para su costa nororiental, informó Reuters.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, se emitió un aviso de tsunami para la costa sur de Japón, desde la prefectura de Ibaraki hasta la prefectura de Okinawa.

Filipinas, Indonesia y Japón se encuentran en el llamado Cinturón de Fuego, un arco de fallas que rodea la cuenca del Pacífico y que es propenso a frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., no se ha detectado ninguna amenaza de tsunami en Hawái.

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