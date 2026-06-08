Cómo Estados Unidos, México y Canadá ganaron la candidatura para el Mundial 2026 y a quiénes vencieron

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

La elección de la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un momento histórico para el fútbol. Por primera vez, tres países —Estados Unidos, México y Canadá— presentaron una candidatura conjunta que terminó imponiéndose en la votación organizada por la FIFA. El proceso no solo redefinió la manera de elegir anfitriones, sino que también simbolizó un cambio en la geopolítica del deporte.

El 6 de julio de 2017, las federaciones de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá anunciaron el armado de una candidatura conjunta para ser sedes del Mundial de 2026. La competencia era Marruecos, que había anunciado su propia candidatura poco antes. Para ese entonces, la FIFA ya había oficializado que la justa mundialista pasaría a incluir a 48 selecciones participantes, 16 más que lo que se vio hasta Qatar 2022.

El proceso de selección estuvo fuertemente marcado por un episodio ocurrido dos años antes, en 2015: el arresto en Zúrich de varios funcionarios de la FIFA, un caso que se dio a conocer al mundo como “FIFA Gate”, y que se convirtió en el escándalo de corrupción y sobornos más grande jamás conocido en el deporte. Incluso desencadenó la caída en desgracia de varios directivos, incluido el entonces presidente del organismo, Joseph Blatter.

El escándalo sacudió los cimientos de la FIFA, al punto de que, en un ejercicio de transparencia, todas las federaciones miembro del organismo tuvieron voz y voto a la hora de elegir la sede del Mundial de 2026, a diferencia de procesos anteriores marcados por decisiones del Comité Ejecutivo para la elección.

Finalmente, el 13 de junio de 2018, durante el Congreso de la FIFA celebrado en Moscú en la antesala del Mundial de Rusia, la candidatura norteamericana, conocida como “United 2026”, venció a la propuesta de Marruecos, que por quinta vez en la historia falló en su intento por organizar el torneo.

La votación final fue contundente: 134 votos (67 %) para la sede tripartita, contra 65 (33 %) para Marruecos. El proyecto norteamericano recibió incluso el apoyo de 11 países africanos, que eligieron la sede tripartita por sobre la de su vecino continental.

Para muchos, la fortaleza principal de la propuesta de Estados Unidos, México y Canadá radicó en su infraestructura ya existente. El proyecto destacó que la mayoría de los estadios estaban construidos y operativos, ya que muchos de ellos eran utilizados regularmente por equipos de la NFL y la MLS. Esto reducía significativamente los riesgos financieros y logísticos que suelen acompañar la organización de un Mundial, como ocurrió con Brasil 2014, donde reinó la preocupación por el retraso en la puesta a punto de los estadios.

Además, la candidatura prometía un récord de ingresos. Según cifras difundidas por la FIFA en su reporte de evaluación de Marruecos y Estados Unidos, México y Canadá, el proyecto norteamericano estimaba ganancias superiores a los US$ 11.000 millones, una cifra considerablemente mayor a la proyectada por la nación africana.

En cuanto a los costos de organización, Marruecos estimaba invertir US$ 1.870 millones para obtener ingresos por US$ 7.200 millones, mientras que la candidatura conjunta norteamericana proyectaba gastos por US$ 2.160 millones para un total de US$ 14.300 millones en ingresos, exactamente el doble. La seguridad financiera, luego de la crisis institucional que provocó el “FIFA Gate”, seguramente fue un argumento de peso.

Otro factor determinante fue la expansión del torneo a 48 selecciones, ya que requería una capacidad organizativa mayor, tanto en estadios como en infraestructura hotelera y de transporte. Mientras Marruecos hablaba del impacto social y del desarrollo que el certamen llevaría al continente africano, la propuesta conjunta garantizaba 16 ciudades sede distribuidas entre los tres países, con una red de transporte sólida y experiencia previa en eventos de gran escala. De hecho, México ya había sido sede de los Mundiales de 1970 y 1986, mientras que Estados Unidos lo había hecho en 1994, considerado este último como uno de los más exitosos en términos comerciales. Canadá será la única debutante como sede de las tres.

Con la victoria de la candidatura conjunta para la vigésima tercera copa mundialista, se demostró que el modelo de organización compartida puede ser viable para eventos de esta magnitud, rompiendo con la hegemonía de un solo país sede en la historia de Mundiales, con la excepción de Corea del Sur y Japón en 2002.

Estados Unidos, México y Canadá consolidaron de esta manera el una alianza deportiva que puede transformar la manera en que el mundo entiende la organización de la Copa del Mundo. Hay críticas por el valor de las entradas y la excesiva comercialización del deporte, pero el espectáculo promete ser mayor. ¿Aumentará aún más la pasión por el fútbol en Norteamérica? Esa es la expectativa.

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