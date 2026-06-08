Quién es Richard Ríos, jugador de Colombia: trayectoria de clubes, números y lo que debes saber de él

Por Luis Quintana, CNN en Español

La foto más antigua en la cuenta de Instagram de Richard Ríos lo muestra a él vestido con la camiseta de la selección Colombia en una cancha de fútbol sala. Publicada unos meses antes de cumplir 18 años, la imagen revela a un chico delgado, con lo que parece ser raspones en la rodilla, y el que ahora sabemos que es un elemento central en su vida: la pelota en sus pies.

Por aquel entonces, en 2018, el joven Ríos disputaba el Sudamericano Sub-18 en Luque, Paraguay, y se colgó la casaca tricolor por lo que venía haciendo con el equipo Alianza Platanera en la Liga Argos de Futsal, el torneo más grande del país en esta disciplina, según le contó el técnico de esa época al medio local Caracol.

Su talento no pasó inadvertido y ese mismo año disputó con Colombia un torneo amistoso de fútbol sala en Río de Janeiro, evento en el que captó la atención de un cazatalentos que le abrió la oportunidad que transformaría su carrera profesional: probar en un club brasileño de fútbol.

Ese club fue, nada más y nada menos, que el Flamengo. “Me adapté mucho más fácil de lo que imaginaba”, recordó Ríos en entrevista con la FIFA en 2024. Su conversión al fútbol estuvo marcada por su paso en las juveniles de Flamengo (aunque debutó con el primer equipo en el Campeonato Carioca en la victoria frente al Vasco da Gama el 23 de enero de 2020) y posteriormente en el Mazatlán de México, en donde sufrió una lesión de rodilla que lo dejó sin jugar por meses.

Su camino bienaventurado comenzaría en el Guarani de la Serie B de Brasil, equipo al que llegó en 2022 con la intención de sumar minutos, según recordó el colombiano en la entrevista con la FIFA. Allí jugaría una veintena de partidos, marcaría tres goles (dos en el Campeonato Paulista) y dio una asistencia, según Transfermarkt, una campaña que lo puso en el radar de su próximo equipo, el Palmeiras.

Desde marzo de 2023 cuando se sumó al Verdão, hasta su último partido en julio de 2025 en el campeonato brasileño, Ríos disputó todo lo que un club brasileño puede aspirar en el continente y más, si se tiene en cuenta que también compitió en el ampliado Mundial de Clubes realizado en Estados Unidos.

Jugó 138 partidos en total con el Palmeiras, indica Transfermarkt, marcó 11 goles y dio 10 asistencias. Salió campeón de Brasil en 2023, año en que llegaría por primera vez a la selección Colombia.

El mediocampista colombiano pasaría al Benfica de Portugal en julio de 2025, equipo en el que milita actualmente, y fue dirigido por José Mourinho. Tiene contrato con el club portugués hasta el 30 de junio de 2030.

Richard Ríos no ha conocido otro proceso con el combinado nacional que no sea el del técnico Néstor Lorenzo.

El entrenador argentino lo sumó a la convocatoria en 2023, y debutó con la selección el 12 de octubre en un partido de eliminatorias, contra Uruguay, en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. En ese encuentro, un empate con sabor a derrota, ingresó al campo al minuto 67 en sustitución por Matheus Uribe.

Desde entonces Ríos ha sido un habitual en el esquema de Lorenzo, participando tanto en las eliminatorias como en amistosos.

Uno de sus momentos más destacados fue la Copa América de 2024, en la que Colombia llegó a la final y perdió el título con Argentina. Ríos fue titular en todos los encuentros, y llegó a mostrar incluso destellos de ese juego vistoso que otorga el dominio del balón en futsal.

Con la selección, de momento, Ríos ha jugado en total 31 partidos, ha marcado 2 goles y 2 asistencias.

De 1,85 metros de estatura, nacido en la pequeña población de Vegachí, Antioquia, pertenece a una camada de jugadores que se permite soñar con un título para su país. El que sea. El reto más cercano, por supuesto, es la competencia más gloriosa del planeta fútbol.

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