De Shakira a Katy Perry: así será la triple ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Por CNN en Español

Shakira cantando “Waka Waka” en Johannesburgo, en 2010. Diana Ross pateando un penalti (y fallándolo) en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, en 1994. Comparsas bailando samba mientras Jennifer Lopez cantaba con Pitbull en Sao Paulo, en 2014. Robbie Williams en el estadio Luzhniki de Moscú en 2018. Son momentos emblemáticos de las ceremonias de la Copa del Mundo de la FIFA a lo largo de la historia.

La inauguración del Mundial 2026 revista una complejidad especial, pues se trata de una triple ceremonia, a realizarse este jueves en el Estadio Azteca de Ciudad de México; seguida el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en EE.UU., y en el BMO Field, de Toronto, Canadá.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando los siguientes días en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un comunicado.

Además de la triple ceremonia de inauguración, el 19 de julio se celebrará un espectáculo de medio tiempo, al estilo del Super Bowl en EE.UU., durante la final de la Copa del Mundo en el New York New Jersey Stadium, con la participación de Madonna, la cantante colombiana Shakira y las estrellas del kpop BTS. Personajes de “Plaza Sésamo” y los Muppets participarán en el espectáculo, según un comunicado de la FIFA. Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay, es el curador de este show del 19 de julio.

Las ceremonias de inauguración del Mundial 2026 son producidas por Marco Balich, el director creativo detrás de varias ceremonias de apertura olímpicas y grandes eventos deportivos internacionales.

Las ceremonias de inauguración podrán verse en EE.UU. en inglés a través de Fox y en español por Telemundo. En streaming en EE.UU. podrá verse en las plataformas FOX One, Fubo y Peacock (en español).

La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Ciudad de México será este jueves, a las 12:30 p.m. hora de Miami, en el Estadio Azteca de la capital mexicana. El espectáculo se realizará antes del partido entre México y Sudáfrica.

La actriz Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dará la bienvenida y anunciará el inicio del espectáculo.

Los cantantes colombianos Ryan Castro y J Balvin darán inicio al espectáculo, que incluye muchos artistas de alcance global, como la estrella Belinda, la cantante mexicana que mezcla música tradicional con ritmos contemporáneos Lila Downs, el músico venezolano Danny Ocean, la agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules y la banda de pop-rock Maná.

El momento culminante del show está previsto que sea la cantante colombiana Shakira junto con el músico nigeriano del género afrobeats Burna Boy interprentando la canción oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”.

Según el comunicado de la FIFA, el cantante de baladas Alejandro Fernández interpretará el himno nacional de México y la estrella sudafricana Tyla cantará el himno nacional de Sudáfrica.

Estos son los músicos anunciados para la ceremonia en Ciudad de México.

Shakira

Alejandro Fernández

Burna Boy

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Ryan Castro

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

La ceremonia de apertura en Estados Unidos será este viernes en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles, a las 7:30 p.m. hora de Miami. El espectáculo se efectuará antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

El actor Jason Sudeikis, estrella de la serie “Ted Lasso” y embajador de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, será quien de la bienvenida a la ceremonia de apertura en EE.UU.

La estrella más conocida del concierto es la cantante Katy Perry, quien estará acompañada en el espectáculo por la estrella del kpop LISA (integrante de Blackpink), la estrella sudafricana Tyla, el músico del género afrobeats Rema, la cantante brasileña Anitta y músico de hip-hop estadounidense Future.

Antes del partido, el dúo paraguayo Purahéi Soul interpretará el himno de Paraguay mientras que el dúo de música country Dan + Shay cantará el himno de Estados Unidos.

“La programación de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus numerosas diásporas, destacando la rica influencia de la nación en la música, el entretenimiento y la cultura pop, mientras muestra el poder de la música para unir a las personas en todo el país”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un comunicado.

Estos son los músicos anunciados para la ceremonia en Los Ángeles.

Katy Perry

Future

Tyla

Anitta

LISA

Rema

Dan + Shay

Purahei Soul

La ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá tendrá lugar este viernes en el estadio BMO Field de Toronto, a la 1:30 p.m. hora de Miami. El espectáculo se iniciará 90 minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El actor canadiense-estadounidense Will Arnett (“Arrested Development”, “Bojack Horseman”), embajador de la Copa del Mundo de la FIFA, será el responsable de dar la bienvenida al espectáculo.

La cantante Alanis Morissette interpretará el himno nacional de Canadá y Aleksandar Gajić cantará el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.

En el espectáculo participan la cantante indie canadiense Alessia Cara, el baladista Michael Bublé, la artista palestina Elyanna, la cantante canadiense de origen colombiano Jessie Reyez, la estrella canadiense radicada en la India Nora Fatehi, el músico francés de hip-hop Vegedream, el cantautor canadiense de música country William Prince y el DJ bangladesí Sanjoy.

Estos son los músicos anunciados para la ceremonia en Toronto.

Alanis Morissette

Michael Bublé

Aleksandar Gajić

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Nora Fatehi

Vegedream

William Prince

DJ Sanjoy

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