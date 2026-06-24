Iván Cepeda reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

Por CNN en Español

El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció este miércoles a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, al aceptar el resultado de las elecciones de la segunda vuelta del domingo en Colombia.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, dijo Cepeda en una declaración pública, antes de conocer el escrutinio final de la elección.

El preconteo de la Registraduría había dado una ventaja de unos 250.000 votos de De la Espriella sobre Cepeda.

El aspirante del Pacto Histórico dijo que la decisión es para “contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo”; y subrayó que el reconocimiento “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, entre los que mencionó el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, al candidato ultraderechista, y una supuesta campaña de compra de votos.

“Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, dijo Cepeda, quien tiene derecho a una curul en el Congreso. El Pacto Histórico conformará la primera minoría en ambas cámaras, mientras que De la Espriella, sin una bancada propia fuerte, buscará armar una coalición con otros partidos de derecha.

Tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro habían pedido el domingo, tras divulgarse el preconteo, que aceptaban el “dato”, pero que esperarían los resultados oficiales y vinculantes para dar un pronunciamiento definitivo. El martes, la Registraduría dijo en un comunicado que ya concluyó el escrutinio de primer nivel y que hay una coincidencia del 99,997 % con el preconteo, lo que redujo la posibilidad del candidato izquierdista de revertir las cifras iniciales.

“El proceso de escrutinio, adelantado por las autoridades electorales, se encuentra prácticamente concluido”, dijo Cepeda.

El escrutinio oficial es elaborado por más de 9.000 jueces y notarios y se trata de la instancia oficial, vinculante, tras el preconteo informado por la Registraduría, que tiene carácter informativo y sin valor jurídico. Las comisiones escrutadoras, supervisadas por autoridades electorales, consolidan los resultados que tendrán validez oficial.

La Registraduría dijo este martes en un comunicado que ya concluyó el escrutinio de primer nivel y que hay una coincidencia del 99,997 % con el preconteo.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, señaló la institución.

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