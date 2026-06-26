Las gafas con IA están facilitando las trampas en los exámenes. Asia es el epicentro

Por John Liu, CNN

Desde que existen exámenes en las escuelas, los estudiantes han encontrado maneras de hacer trampa, ya sea mirando por encima del hombro de un compañero o tomando notas en la palma de la mano o en una chuleta.

Pero a medida que la tecnología evoluciona y aumenta la presión por obtener las mejores calificaciones, los estudiantes recurren ahora a gafas inteligentes con IA para obtener ventaja.

Y en las sociedades de Asia Oriental obsesionadas con los exámenes, donde una sola prueba puede influir en la trayectoria profesional y el estatus social de un estudiante, los educadores se esfuerzan por anticiparse al problema.

En dos ocasiones el mes pasado, personas en Corea del Sur que realizaban un examen para evaluar sus conocimientos del idioma inglés —cuyos resultados se utilizan a menudo para tomar decisiones de contratación— fueron sorprendidas utilizando gafas inteligentes.

En Taiwán, se descubrió que un estudiante que se presentaba a un examen de ingreso a una prestigiosa facultad de medicina llevaba gafas inteligentes después de que los supervisores notaran que el estudiante miraba de forma extraña durante la prueba, lo que llevó a una inspección que reveló que la montura emitía calor.

Hacer trampa con gafas inteligentes no es algo nuevo. Pero a medida que los dispositivos portátiles con IA se vuelven más comunes, asequibles y sofisticados, los aspectos tradicionales de la educación —desde la enseñanza hasta la evaluación— se ven sometidos a una enorme presión para evolucionar.

En un sentido más amplio, esta tecnología también reaviva el debate sobre cómo equilibrar la eficacia del aprendizaje con el riesgo de hacer trampa.

Los países ya están intensificando las inspecciones a los candidatos que realizan las pruebas.

Para el exigente examen anual de ingreso a la universidad en China, celebrado a principios de este mes —al que se presentan más de 10 millones de aspirantes cada año—, las autoridades exigieron la revisión de todas las gafas.

En el Reino Unido, el director del organismo de control de exámenes de Inglaterra advirtió a principios de este mes que las gafas con inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes como los auriculares podrían agravar las trampas en los exámenes.

Los dos incidentes ocurridos en Corea del Sur fueron los primeros casos reportados en el país de fraude mediante gafas con inteligencia artificial.

En respuesta, la entidad administradora de los exámenes de ingreso a la universidad de Corea del Sur declaró a CNN que está en conversaciones con el Ministerio de Educación y las oficinas educativas locales sobre medidas para prevenir las trampas con gafas de inteligencia artificial, que, junto con todos los demás dispositivos electrónicos, ya están prohibidas en las salas de examen.

En Taiwán, la universidad donde un aspirante a estudiante fue sorprendido haciendo trampa está revisando las normas y los procedimientos operativos estándar para las gafas con inteligencia artificial durante los exámenes.

Pero a los expertos les preocupa que estos casos individuales apunten a un problema más generalizado.

“Si bien se están reportando algunos casos, se están produciendo muchos más que no se reportan”, afirmó Thomas Corbin, profesor de la Universidad Deakin en Australia, quien ha realizado investigaciones sobre el uso de gafas con inteligencia artificial y otros dispositivos inteligentes en la evaluación académica.

Sin embargo, con el rápido desarrollo de la tecnología de IA, las gafas inteligentes se están volviendo más delgadas y discretas, a la vez que integran modelos de IA que pueden operar de forma independiente con conectividad, lo que plantea preocupaciones no solo sobre la integridad de los exámenes, sino también sobre riesgos más amplios para la privacidad.

Estos dispositivos portátiles están dejando de ser una novedad para convertirse rápidamente en un producto de consumo masivo.

El gigante tecnológico estadounidense Meta lanzó sus primeras gafas con inteligencia artificial junto con Ray-Ban a finales de 2023, y desde entonces ha presentado varias versiones nuevas.

Solo el año pasado, se vendieron más de siete millones de pares.

“La IA portátil supone un desafío para los exámenes tan grande como lo fue ChatGPT para los ensayos en 2022, y simplemente no creo que haya ninguna manera real de que podamos tener prácticas de examen confiables en el futuro”, declaró Corbin.

Hace un año, el profesor adjunto Meng Zili, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST), se fijó en unas gafas elegantes que llevaba un estudiante durante un examen que él supervisaba.

Como investigador que trabaja en gafas con inteligencia artificial, la montura le llamó la atención.

Las gafas resultaron ser corrientes. Pero el incidente lo inspiró a probar gafas comerciales con inteligencia artificial en un examen de pregrado de un curso de ingeniería eléctrica.

El resultado fue sorprendente, demostrando que las gafas con IA son una tecnología viable para la realización de exámenes, afirmó Meng. Con solo mirar el examen, las gafas podían transmitir las preguntas a un modelo de lenguaje de IA conectado, que generaba las respuestas y las mostraba en las lentes.

La puntuación obtenida con el dispositivo lo situó entre los cinco primeros de una clase de más de 100 alumnos, superando significativamente la puntuación media de 72.

“Tras realizar el experimento, surge la pregunta de cuánto conocimiento necesitan memorizar realmente los estudiantes para los exámenes, en comparación con si deberíamos permitirles usar la IA durante la evaluación, dado a lo que la IA es capaz de hacer actualmente”, comentó Meng.

Zhang Jun, profesor de ingeniería eléctrica en la HKUST y codirector del proyecto junto con Meng, afirmó que, dada la rapidez con la que evolucionan la tecnología y la IA, la educación tradicional tiene dificultades para mantenerse al día: “Todos los profesores lo sienten”.

“La verdadera cuestión es con qué rapidez podemos repensar y adaptar nuestro sistema educativo: cómo cambiamos la forma en que enseñamos y cómo evaluamos a los estudiantes”, sostuvo.

Pero a pesar de suponer una importante disrupción para la educación, el poder de la IA no debería ser motivo para desalentar su uso, afirmó Kong Siu Cheung, profesor y director del Centro de Educación en IA y Competencia Digital de la Universidad de Educación de Hong Kong.

En cambio, los sistemas educativos deberían centrarse en desarrollar las capacidades de pensamiento y la metacognición de los estudiantes para evitar una dependencia excesiva de la IA, afirmó.

“Debemos usar la tecnología. Debemos usar la IA. No debemos limitarnos a decir que hay que evitarla, que hay que dejar de usarla… En resumen: no delegues tu capacidad de pensamiento”, añadió.

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Con información de Gawon Bae de CNN en Seúl, Wayne Chang en Taipéi y Junko Ogura en Tokio.