15 lugares de EE.UU. que existían antes de la fundación del país

Por Joe Yogerst, CNN

Puede parecer que ha transcurrido muchísimo tiempo desde que los Padres Fundadores dieron los primeros pasos hacia la creación de Estados Unidos al firmar la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Sin duda, 250 años de historia nacional son motivo de celebración.

Sin embargo, la historia de estas tierras, y de los pueblos que habitaron la vasta región que más tarde se convertiría en Estados Unidos, se remonta mucho más atrás.

Abarca la época colonial y el período precolombino, con su mosaico de culturas indígenas estadounidenses, además de tiempos aún más remotos, cuando gigantescos reptiles recorrían la Tierra y los primeros seres humanos llegaron a América del Norte a través del estrecho de Bering.

Uno de esos reptiles fue “Sue”, el Tyrannosaurus rex, uno de los esqueletos de esta especie más grandes y mejor conservados del mundo. Con una antigüedad de unos 67 millones de años, Sue es hoy una residente permanente del Museo Field de Historia Natural de Chicago.

En el sur de Nuevo México, unas huellas fosilizadas halladas en un remoto sector del Parque Nacional White Sands evidencian la presencia humana mucho antes de la llegada de los colonos. Las huellas, preservadas en suelo de yeso endurecido, estaban rodeadas de antiguas semillas de pasto datadas mediante radiocarbono entre hace 21.130 y 22.860 años.

Ambos descubrimientos forman parte de la rica historia del territorio que hoy conocemos como Estados Unidos.

Estos son otros 13 lugares para explorar que son anteriores a la fundación del país:

Hace más de 2.500 años, pueblos indígenas de lo que hoy es Iowa construyeron elaborados montículos de tierra a lo largo del río Mississippi. Los Effigy Mounds están asociados con unas 20 tribus indígenas estadounidenses.

Los arqueólogos determinaron que estos montículos cumplían funciones ceremoniales, espirituales y funerarias, aunque muchos aspectos de su significado cultural siguen siendo un misterio. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), que administra el sitio, los arqueólogos creen que estas formaciones señalaban zonas preferidas para la caza y otras actividades.

La mayoría tiene forma de los animales que habitaban la región, como tortugas, panteras, osos, aves y otras especies.

Los antiguos habitantes de lo que hoy es Ohio también construían montículos. Ubicado a unos 72 kilómetros al sur de Columbus, el Parque Histórico Nacional de la Cultura Hopewell conserva decenas de grandes montículos ceremoniales y funerarios en una región donde más tarde se asentó el pueblo shawnee.

Declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en 2023, estos montículos están distribuidos en cinco sitios distintos alrededor de Chillicothe, Ohio. Según la Unesco, algunos de los enormes cuadrados, círculos y octágonos de tierra fueron construidos con gran precisión y alineados con los ciclos del Sol y la Luna.

Los objetos rituales encontrados en estos lugares muestran que el pueblo hopewell mantenía intercambios comerciales con muchas otras sociedades de la antigüedad, desde la región de los Grandes Lagos hasta el golfo de México.

Uno de los asentamientos habitados de manera continua más antiguos del país, el emblemático Taos Pueblo, en el norte de Nuevo México, luce prácticamente igual que cuando los exploradores españoles llegaron por primera vez en la década de 1540.

Las dos estructuras históricas de varios pisos, conocidas como Hlauuma (Casa del Norte) y Hlaukwima (Casa del Sur) en la lengua indígena tiwa, siguen habitadas por alrededor de 75 de los 1.400 residentes del pueblo. Taos Pueblo organiza numerosos eventos especiales, entre ellos un powwow y un festival cultural de varias tribus durante el segundo fin de semana de julio.

Los visitantes pueden recorrer las tradicionales viviendas de adobe y participar en visitas guiadas durante todo el año.

Elevándose sobre las praderas de Illinois, en la orilla opuesta del río Mississippi frente a St. Louis, Cahokia fue en su momento una próspera área urbana y un importante centro comercial cuya población pudo haber rivalizado, en su apogeo hacia el año 1250, con la de muchas de las ciudades más grandes de Europa.

Actualmente, convertido en un parque estatal de Illinois, el sitio cuenta con un destacado museo arqueológico, la reconstrucción de un antiguo observatorio astronómico conocido como Woodhenge y decenas de montículos de tierra. Con una extensión comparable a la de las mayores pirámides del antiguo Egipto, el gigantesco Monks Mound es la estructura precolombina más grande situada al norte del centro de México.

Puede que no tenga una roca famosa que marque el lugar, pero Jamestown fue el primer asentamiento inglés permanente en lo que más tarde se convertiría en Estados Unidos, 13 años antes de que los peregrinos desembarcaran en Plymouth, Massachusetts.

Al igual que sus compatriotas británicos en Plymouth y los integrantes de la anterior colonia perdida de la isla de Roanoke, en North Carolina, los primeros habitantes de Jamestown tuvieron dificultades para sobrevivir. Soportaron el llamado “Tiempo del Hambre”, marcado por enfermedades, malas cosechas y conflictos con la tribu indígena powhatan, hasta sentar las bases sobre las que prosperó la colonia de Virginia.

Jamestown también dio origen a la leyenda del capitán John Smith y Pocahontas. Y eso fue precisamente: una leyenda, no un hecho histórico. Hija de un jefe powhatan, Pocahontas nunca estuvo enamorada de Smith y se casó con otro inglés, John Rolfe.

Para una institución que ha formado a tantos presidentes de Estados Unidos, ganadores del premio Nobel y firmantes de la Declaración de Independencia, la Universidad de Harvard tuvo unos comienzos bastante modestos.

Con un presupuesto total de 400 libras esterlinas, el Gran Tribunal General del Gobernador y la Compañía de la Bahía de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, decretó la creación de una “escuela o colegio” destinado a la educación superior.

La primera sede de Harvard fue una modesta casa construida sobre un terreno de poco más de 4.000 metros cuadrados con vista a un lugar conocido como Cow-yard Row, una zona rural ubicada en las afueras de Boston. La primera generación de graduados, en 1642, estuvo integrada por apenas nueve hombres. Con el tiempo, Cow-yard Row evolucionó hasta convertirse en el actual Harvard Yard.

Ubicado en la costa de Kona, en la isla de Hawai, este complejo de templos junto al mar sirvió como lugar de refugio para la población civil durante tiempos de guerra.

También acogía a guerreros derrotados que buscaban evitar ser ejecutados por los vencedores y a quienes infringían el kapu, palabra hawaiana que significa “prohibido” y que hace referencia a un conjunto de leyes sagradas o tabúes que permanecieron vigentes hasta 1819.

En la actualidad, el parque histórico nacional alberga una reconstrucción del templo Hale o Keawe, rodeado por una empalizada de madera, un muro de piedra volcánica y figuras talladas en madera (kiʻi) que representan a deidades hawaianas. El lugar sigue siendo un sitio activo de culto.

Construida por el Gobierno colonial neerlandés, la Wall Street original era, literalmente, el camino que recorría el interior de una muralla de madera y tierra levantada para proteger a Nueva Ámsterdam de posibles ataques de potencias coloniales rivales y de otras amenazas percibidas.

Se cree que la construcción de la “Waal Straat” fue realizada por personas esclavizadas. Lo que sí está documentado es que, poco después de la demolición de la muralla, la intersección de Wall Street y Pearl Street funcionó como mercado de personas esclavizadas de la ciudad de Nueva York entre 1711 y 1762.

El edificio original del Federal Hall, terminado en 1703, fue posteriormente el ayuntamiento de Nueva York y la primera sede del Capitolio de Estados Unidos tras la Guerra de Independencia, entre 1785 y 1788. Por esa misma época, los comerciantes de valores comenzaron a reunirse bajo un plátano americano (buttonwood tree) en Wall Street, un encuentro al aire libre considerado el origen de la bolsa de valores de la ciudad.

Puede parecer un gran granero rojo, pero este emblemático restaurante de Newport, Rhode Island, es considerado uno de los restaurantes en funcionamiento más antiguos de Estados Unidos y uno de los diez establecimientos gastronómicos más antiguos del mundo.

Aunque el edificio data de 1652, no comenzó a funcionar como establecimiento de alimentos y bebidas hasta dos décadas después. Una vez obtuvo la licencia para vender “todo tipo de bebidas alcohólicas fuertes”, la White Horse Tavern se convirtió en lugar de reunión de la asamblea colonial, el consejo municipal y el tribunal penal.

Entre los platos tradicionales que hoy siguen formando parte del menú se encuentran la sopa de almejas estilo Nueva Inglaterra (New England clam chowder), el beef Wellington, el Scotch egg y el bread pudding.

Uno de los hoteles más antiguos de Estados Unidos desempeñó un papel durante la Guerra de Independencia. El Colonial Inn, en Concord, Massachusetts, sirvió primero como lugar de reunión para los colonos rebeldes y después se convirtió en uno de los objetivos de la fallida marcha de los casacas rojas británicos desde Boston.

Al enterarse de que las fuerzas patriotas habían almacenado armas y provisiones en la posada y en otras estructuras cercanas, el Ejército británico marchó hacia Concord en abril de 1775. Ambos bandos se enfrentaron en el Puente Norte (North Bridge), sobre el río Concord, cerca de la posada. El puente, ubicado a pocos minutos a pie del hotel, forma parte hoy del Parque Histórico Nacional Minute Man y es conocido por ser el lugar donde se disparó el llamado “disparo que se escuchó en todo el mundo”, considerado el inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

Uno de los huéspedes más famosos del hotel fue el escritor, filósofo y ambientalista Henry David Thoreau, quien vivió allí brevemente durante la década de 1830 mientras estudiaba en la Universidad de Harvard.

Al desembarcar a orillas del río Mississippi en 1718, el explorador franco-canadiense Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville fundó la colonia de La Nouvelle-Orléans como parte de los esfuerzos de Francia por reforzar su presencia en América del Norte.

Como gobernador de la naciente colonia, Bienville encargó a su ingeniero diseñar el ordenado trazado en cuadrícula de calles y manzanas que caracterizó al Vieux Carré, conocido hoy como el Barrio Francés.

Entre los edificios más antiguos que aún se conservan en el barrio se encuentra el Antiguo Convento de las Ursulinas, terminado en 1752 y considerado el edificio euroestadounidense más antiguo del valle del río Mississippi. En la actualidad, el convento funciona como museo con exposiciones sobre la historia local y, ocasionalmente, alberga recepciones de bodas y otros eventos especiales.

Ubicada en St. Augustine, considerada la ciudad habitada de forma continua más antigua de Estados Unidos, la Casa González-Álvarez es la residencia colonial española más antigua que se conserva en Florida.

Fue construida por un soldado destinado en el cercano Castillo de San Marcos, quien necesitaba una vivienda para su familia. El piso superior está revestido con tablillas de madera, mientras que la planta baja presenta muros de mampostería de piedra coquina y pisos elaborados con tabby, un material tradicional compuesto, entre otros elementos, por conchas marinas. La Casa González-Álvarez forma parte del Complejo Museístico de la Casa Más Antigua, que también incluye la Casa Tovar, construida en la década de 1760, un jardín arbolado, un pequeño museo de historia y una colección dedicada a la historia y la cultura del surf en la región.

El complejo, administrado por la Sociedad Histórica de St. Augustine, está abierto al público, alberga una biblioteca de investigación y también es sede de ceremonias de boda.

La Misión San Diego de Alcalá, fundada por el padre Junípero Serra, fue la primera de las 21 misiones religiosas españolas establecidas en California.

En lugar de construirla junto a la amplia bahía de San Diego, Serra eligió un sitio ubicado a unos 14,5 kilómetros río arriba del valle de la Misión, donde había agua dulce, tierras fértiles y una mayor cercanía con las comunidades indígenas que buscaba convertir al catolicismo.

Abandonada durante el período mexicano de la historia de California, la misión fue devuelta a la Iglesia católica en 1862 mediante un decreto del presidente Abraham Lincoln. En la actualidad, esta iglesia emblemática de San Diego mantiene una activa vida parroquial y recibe visitantes que pueden recorrer sus instalaciones mediante visitas autoguiadas.

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