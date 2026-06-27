Inundaciones mortales en Kentucky obligan al gobernador a declarar el estado de emergencia

Por Emma Tucker, CNN

Las inundaciones mortales y generalizadas en todo Kentucky este sábado han llevado al gobernador a declarar estado de emergencia para desplegar más recursos, mientras están en marcha los esfuerzos de búsqueda y rescate.

Podría haber “múltiples víctimas mortales” a causa de las inundaciones, aunque aún no está claro cuántas, dijo el gobernador, quien señaló que un automovilista murió tras ser arrastrado por una inundación repentina.

En algunas zonas del estado han caído entre 150 y 180 milímetros de lluvia, y se espera una segunda ronda de precipitaciones entre las 2:00 p.m. y las 11:00 p.m., hora local, informó el gobernador Andy Beshear, quien instó a la población a actuar con precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Cinco condados, entre ellos Bullitt, Madison, Meade, Mercer y Spencer, también declararon estado de emergencia a nivel local, informó la oficina del gobernador.

El condado de Bullitt ha sido particularmente golpeado por las inundaciones, con evacuaciones preventivas en parte del condado mientras las autoridades vigilan de cerca una presa. En el condado de Madison, “carreteras importantes” están bajo el agua, con cinco equipos de búsqueda y rescate sobre el terreno, dijo el gobernador.

Al menos 12 carreteras en todo el estado están inundadas y no se puede acceder a ellas, mientras que numerosos puentes en condados como Jessamine han sido “completamente arrasados”, dijo el gobernador.

Se han realizado decenas de rescates, dijo Beshear. La gestión de emergencias del estado, la policía estatal y los equipos de rescate en aguas rápidas están respondiendo a solicitudes de emergencia en comunidades locales, añadió.

“Sabemos que ya hemos perdido al menos a un puñado de habitantes de Kentucky. No quiero perder a nadie más”, dijo, y añadió que las tormentas se han vuelto “mucho más severas de lo que la mayoría habría pensado”.

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