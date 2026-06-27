Trump publica una nueva imagen de su pasaporte, que incluye una memorable foto suya

Por Donald Judd y Jennifer Hansler, CNN

El presidente Donald Trump presentó el viernes una nueva imagen de un pasaporte estadounidense conmemorativo especial que lleva su imagen, estrenando así un documento de edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos este año.

“El nuevo pasaporte de Estados Unidos, que dice: ‘¡Bienvenidos, pero pórtate bien!’”, publicó Trump en Truth Social.

Incluyó una página de pasaporte de muestra con una foto suya frente al Escritorio, el texto de la Declaración de Independencia original de fondo y su firma en la parte inferior. La página opuesta muestra una imagen del cuadro “La Declaración de Independencia” de John Trumbull.

El nuevo pasaporte parece presentar una imagen de Trump basada en el retrato del presidente que se encuentra en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian en Washington, y difiere de las publicadas por el Departamento de Estado a principios de este año, que mostraban una imagen diferente del presidente.

Más tarde, el viernes, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó una foto con la misma ilustración de la publicación de Truth Social, con el título “Nuevo pasaporte estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos”.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Estado cuando se le preguntó si la última imagen era la representación oficial de los pasaportes conmemorativos. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener comentarios.

El nuevo documento de viaje de edición limitada se anunció por primera vez en abril como parte de la celebración del 250 aniversario de la nación.

Se presentó como “un pasaporte estadounidense de edición limitada para conmemorar la histórica ocasión del 250 aniversario de Estados Unidos”, con “ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas en la portada, el reverso y la cubierta interior”.

En declaraciones a CNN en aquel momento, un funcionario afirmó que el documento “será el pasaporte predeterminado emitido por la Agencia de Pasaportes de Washington cuando esté disponible” para quienes renueven sus pasaportes en persona en esa oficina.

“Las opciones en línea u otros lugares mantendrán el diseño actual del pasaporte”, declaró el funcionario.

Actualmente, la contraportada interior de los pasaportes estadounidenses muestra una imagen del cuadro de Percy Moran que retrata a Francis Scott Key la mañana después del bombardeo de Fort McHenry.

Esa batalla inspiró a Key a escribir lo que se convertiría en el himno nacional de Estados Unidos. Fragmentos del himno también aparecen impresos en la contraportada.

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