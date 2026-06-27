Vinieron por el fútbol. Se enamoraron del aderezo ranch

Por Amy Gunia, CNN

Mucho antes de que la cultura surcoreana se globalizara, la Copa Mundial de 2002, coorganizada por la nación asiática, dio a conocer al mundo su crujiente pollo frito.

Los viajeros que visitaron Sudáfrica para el torneo de 2010 probaron su biltong, una especie de cecina. Y cuando Brasil fue sede cuatro años después, el cóctel helado caipiriña acaparó toda la atención.

La Copa del Mundo siempre ha sido un escaparate para la cultura culinaria del país anfitrión. Y este año no es diferente.

El aderezo ranch, una salsa hecha principalmente con suero de leche, aceite vegetal y especias, está conquistando a los turistas que descubren la gastronomía y la cultura estadounidenses por primera vez.

“El aderezo ranch debería ser un derecho humano”, escribió un usuario de Reddit , que se identificó como turista europeo, en un hilo sobre las opiniones de los visitantes del Mundial sobre el país.

Los fanáticos están tan entusiasmados con la salsa que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que gestiona el control de pasajeros en los aeropuertos, comentó sobre esta tendencia.

“Sí, pues tu equipaje de mano no estaba hecho para *revisa sus notas* 4 botellas de aderezo ranch…” dijo la TSA en una publicación de Instagram la semana pasada.

Una botella estándar de aderezo ranchero tiene 16 onzas (473 mililitros), mientras que la TSA exige que los líquidos en el equipaje de mano sean de 3.4 onzas (100 mililitros) o menos.

“Si nos visitas para un evento deportivo muy importante y descubres RANCH mientras estás aquí… por favor, llévatelo en tu equipaje facturado de camino a casa”, continuaba la publicación.

Actualmente, el aderezo ranch es el más popular del país para ensaladas, un puesto que ha ocupado durante décadas, según la Asociación de Aderezos y Salsas.

Esta salsa también es popular como acompañamiento para todo tipo de platos, desde alitas de pollo hasta pizza.

Fue inventado en la década de 1950 por un fontanero que trabajaba en Alaska y que necesitaba una forma creativa de hacer que las comidas que preparaba para sus compañeros fueran más interesantes.

Cuando se retiró a un rancho turístico en California, un lugar donde los turistas pueden experimentar la vida en el campo, comenzó a vender kits de especias para preparar en casa por correo.

Eso llamó la atención de Clorox, que compró Hidden Valley Ranch en 1972. La compañía creó una versión embotellada de larga duración, y así nació el aderezo ranch moderno.

Actualmente, innumerables marcas producen aderezo ranch en todo el país. Según datos proporcionados por Hidden Valley Ranch, las ventas ascendieron a unos US$ 1.500 millones el año pasado.

Incluso esta reportera de CNN, una estadounidense que se mudó a Hong Kong hace más de 15 años, tiene en su refrigerador una botella de 1,2 litros (40 onzas líquidas) de Hidden Valley Ranch, adquirida en una tienda especializada que importa productos estadounidenses.

El Gobierno estadounidense afirma que hasta 10 millones de turistas internacionales visitarán Estados Unidos con motivo del Mundial, asistiendo a partidos en 11 ciudades sede, desde Los Ángeles hasta Boston.

Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew en 36 países y publicada esta semana reveló que el 57 % de los encuestados tenía una opinión desfavorable de Estados Unidos, en medio de preocupaciones sobre su política exterior y la salud de su democracia.

Aun así, quienes han realizado el viaje están disfrutando de la singular oferta culinaria de Estados Unidos, desde los cereales Cap’n Crunch hasta la barbacoa texana y los Twinkies.

La TSA comunicó a CNN por correo electrónico que ha “observado específicamente que muchos viajeros europeos se están enamorando del aderezo ranch y están intentando averiguar cómo llevárselo a casa”.

El interés de los aficionados al Mundial por este aderezo “surgió de forma natural”, declaró Stacy Stokes, vicepresidenta de marketing de Hidden Valley, a CNN.

Eso no significa que la empresa no esté intentando sacar provecho de la situación.

Stokes afirma que la compañía distribuirá paquetes de mezcla de condimentos en las ciudades anfitrionas durante el mes de julio. El polvo se puede mezclar con suero de leche y mayonesa para preparar el aderezo.

El gigante de la alimentación y las bebidas Kraft-Heinz Company, que también vende aderezo ranch, anunció que lanzará una versión de su producto que cumple con las normas de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte).

“Estamos aprovechando ese momento”, dijo Todd Kaplan, su director de marketing, a Richard Quest de CNN en una entrevista. “Construir una marca se trata de… ser relevante en estos momentos culturales donde tu marca importa”, afirmó.

Aunque todavía es pronto para determinar el impacto que tendrá el interés turístico en las ventas, “los primeros indicios apuntan a que nos está generando un pequeño pero positivo repunte”, afirma Stokes.

Actualmente, Hidden Valley solo se vende oficialmente en Estados Unidos y Canadá, pero está sondeando el interés que despierta en el extranjero.

En marzo, publicó una oferta de trabajo para influencers que viajarían por Europa promocionando el aderezo, probándolo con platos típicos del continente, como el fish and chips en el Reino Unido (que normalmente se sirve con salsa tártara cremosa). Recibió alrededor de 6.000 solicitudes.

Por ahora, Hidden Valley no tiene planes concretos para expandirse internacionalmente. “Siempre estamos buscando nuevas oportunidades de crecimiento… siempre queremos ser cuidadosos y reflexivos a la hora de introducirnos en diferentes mercados”, afirma Stokes.

Mientras tanto, tiene una recomendación para los viajeros internacionales que se han enamorado del aderezo ranch y quieren llevárselo a casa: “Llenen sus maletas de sobres de condimento seco”, dice. “Que yo sepa, nadie se lo impedirá”.

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