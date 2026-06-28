Dos años después de su último debate, Biden arremete contra Trump: “Qué perdedor”

Por Arlette Saenz, CNN

Mientras participaba este sábado por la noche en una gala de recaudación de fondos del Partido Demócrata de Maryland, el expresidente Joe Biden criticó las acciones de quien lo sucedió en la Casa Blanca y lo describió como una persona vanidosa y corrupta.

“No se trata solo de sus proyectos por vanidad: derribar el ala este de la Casa Blanca para hacer espacio para su salón de baile, poner su nombre en el Centro Kennedy, construir un arco en su propio honor e incluso contratar a su propio encargado de la piscina para reparar el estanque reflectante. ¡Vaya! Qué perdedor”, dijo Biden a los asistentes al evento, realizado en un casino de Maryland.

“El estanque reflectante refleja algo aún peor que el narcisismo y la incompetencia que están en el centro de este Gobierno de Trump”, continuó. “Es la corrupción, la corrupción, una corrupción descarada y flagrante. Una corrupción a una escala nunca antes vista en la historia de Estados Unidos bajo ningún Gobierno”.

El discurso, de unos 10 minutos, fue una de las críticas más contundentes que Biden ha lanzado contra el presidente Donald Trump desde que dejó el cargo. Lo pronunció exactamente dos años después de compartir escenario con Trump en un debate presidencial de CNN, un momento que frustró las aspiraciones del entonces presidente demócrata de buscar un segundo mandato y cambió el rumbo de su legado político.

“Lo que me enfurece es que Trump quiere entregar el dinero de los contribuyentes, su dinero, a los insurrectos del 6 de enero. Eso es lo que quiere hacer”, dijo Biden al público. “Estas personas no merecen ser indemnizadas. Merecen ir a prisión por muchísimo tiempo”.

Desde que dejó la Casa Blanca, Biden ha seguido criticando a Trump y ha aceptado invitaciones para participar en actos del Partido Demócrata en Maryland, Dakota del Sur y su estado natal de Delaware durante el último mes, con el objetivo de movilizar a los demócratas durante el segundo mandato de Trump.

Sin embargo, lo hace mientras sigue enfrentando una compleja etapa posterior a la presidencia, ya que muchos dentro de su partido continúan molestos por la forma en que manejó la campaña electoral de 2024. Una encuesta reciente de CNN realizada por SSRS reveló que apenas el 30 % de los estadounidenses tiene una opinión favorable de Biden, el nivel más bajo registrado durante todo su paso por la Casa Blanca.

El discurso también coincide con el regreso de su familia a la escena política, algo que ha incomodado a algunos demócratas. La ex primera dama, la doctora Jill Biden, publicó sus memorias e inició una gira de promoción en la que ofreció su versión de lo ocurrido en 2024, una decisión que molestó a muchos dirigentes demócratas porque consideraron que reabría viejas heridas dentro del partido.

“Teníamos la obligación de ganar y no lo hicimos”, dijo al New York Post Andrew Bates, exvocero de Biden y uno de sus más firmes defensores. “Pienso en eso todo el tiempo. Pero no entiendo por qué era necesario reabrir públicamente esa dolorosa conversación para el partido en este momento”.

“Llámame y dímelo en la cara”, respondió la ex primera dama cuando le preguntaron por ese comentario durante una presentación de su libro en Washington, una reacción que recibió críticas de varios exasesores. (La doctora Biden y Bates hablaron al día siguiente, según una fuente familiarizada con el asunto).

El hijo de los Biden, Hunter, también ha incrementado su presencia pública. Ha reunido una amplia audiencia en redes sociales —más de 800.000 seguidores en X—, donde publica mensajes sobre sus problemas pasados con la adicción a las drogas y reflexiones sobre política. Además, ha concedido largas entrevistas para pódcasts, incluida una conversación de dos horas con la polémica presentadora conservadora Candace Owens.

En una entrevista para el pódcast del gobernador de California, Gavin Newsom, Hunter Biden habló abiertamente sobre cómo cree que será recordada una de las decisiones más controvertidas de su padre.

“Me eligió a mí por encima de su legado. Porque, digan lo que digan, esa será una de las primeras cosas que se escribirán sobre él”, afirmó Hunter Biden sobre la decisión de su padre de concederle un indulto, después de haber insistido en que no lo haría.

Los intentos por definir el legado de Biden podrían intensificarse en los próximos meses. El expresidente ha dedicado gran parte del año a escribir sus memorias, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial de publicación.

Su biblioteca presidencial también ha avanzado más lentamente que las de sus predecesores. Biden anunció que estará ubicada en Delaware, aunque aún no ha revelado su sede definitiva. Una fuente familiarizada con el proyecto indicó que esos detalles podrían definirse próximamente.

Su equipo continúa recaudando fondos para esa iniciativa, aunque se espera que la futura biblioteca sea mucho más modesta que el centro presidencial de US$ 850 millones del expresidente Barack Obama en Chicago, donde Biden participó la semana pasada en la ceremonia de inauguración junto con otros expresidentes.

Todo esto ocurre mientras Biden, de 83 años, continúa su tratamiento contra un cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Tras recibir el diagnóstico meses después de dejar la Casa Blanca, se ha sometido a radioterapia y terapia hormonal.

“Creo que Joe vivirá con cáncer el resto de su vida”, dijo recientemente la doctora Jill Biden en una entrevista con NBC.

Aunque algunos sectores del Partido Demócrata se muestran pesimistas respecto a su papel, Biden ha seguido buscando formas de apoyar a su partido. En las semanas previas a las elecciones primarias respaldó a dos exfuncionarios de su Gobierno: Keisha Lance Bottoms, candidata a gobernadora de Georgia, y Dan Koh, candidato al Congreso por Massachusetts.

Durante el evento de este sábado en Maryland, Biden conversó con el gobernador Wes Moore y con el senador Chris Van Hollen, dos demócratas considerados posibles aspirantes presidenciales para 2028.

Moore presentó a Biden en el acto y recordó cómo el expresidente ayudó a destinar millones de dólares al estado para las labores de recuperación tras el colapso del puente Francis Scott Key, en Baltimore, en 2024.

“Nos ayudó, no solo a reconstruir, nos ayudó a sanar. Movilizó recursos federales hacia la ciudad para retirar los escombros porque sabía que millones de personas esperaban, necesitaban y contaban con ello”, dijo Moore. “Aunque el presidente Biden no nació en Maryland, nos mostró a todos lo que significa tener la fortaleza de Maryland y la resiliencia de Baltimore”.

Adrienne Green, una demócrata de Baltimore, asistió a un encuentro con Biden antes de su discurso. Dijo que estaba emocionada por conocerlo y que cree que el expresidente “está bien para su edad”, aunque también habló de la necesidad de que ambos partidos den paso a una nueva generación de líderes.

“Creo que aportan una sabiduría y una experiencia muy valiosas”, afirmó. “También creo que hemos llegado a un momento, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, en el que es necesario pasar la posta”.

La representante demócrata por Delaware Sarah McBride figura entre las personas con las que Biden mantiene contacto frecuente. Ambos almorzaron juntos la semana pasada en Delaware y hablaron sobre el impacto del presidente Trump en el escenario internacional.

“Creo que a los votantes les preocupan el presente y el futuro, y necesitamos un esfuerzo de todos. Eso incluye las voces de personas como Joe Biden, Barack Obama y otros líderes políticos retirados a lo largo de la historia de nuestro partido. Agradezco el liderazgo de Joe”, dijo McBride a CNN en una conversación telefónica este sábado.

Ante los demócratas reunidos este sábado por la noche, Biden insistió en que sigue “dando la pelea” por el partido y animó a sus correligionarios en este período fuera del poder.

“A todos los que aman a nuestro país, mi mensaje esta noche es claro y sencillo: levántense, carajo. Levántense ahora. ¡Sigan dando esta pelea!”, dijo entre aplausos.

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