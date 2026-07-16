Asesores debaten el discurso electoral de Trump en medio de temores de que continúe la campaña para sembrar desconfianza

Por Kevin Liptak y Tierney Sneed, CNN

Se espera que el presidente de EE.UU. Donald Trump aproveche su discurso en horario estelar del jueves para insistir en lo que él presentará como nueva información sobre los esfuerzos extranjeros para influir en las elecciones estadounidenses; lo último en lo que los observadores electorales han advertido que es una campaña para sembrar desconfianza e intentar socavar su derrota de 2020.

El contenido del discurso de Trump se ha mantenido en estricta reserva, y los asesores han debatido intensamente qué debería incluirse, según personas familiarizadas con los planes.

Junto con el discurso de Trump, la Casa Blanca ha estado sopesando si publicar un conjunto de documentos relacionados, entre otros temas, con China y su papel en las elecciones de EE.UU., dijeron las personas.

Algunos de los materiales provienen de inteligencia recopilada durante el primer mandato de Trump, que él y otros funcionarios alegarán que fue suprimida, dijeron las personas.

También se espera que Trump hable sobre supuestas vulnerabilidades en la infraestructura electoral, incluidas las máquinas de votación.

El presidente dijo esta semana que el discurso incluiría un anuncio importante relacionado con la seguridad electoral. Trump ha enfrentado críticas por intentar socavar la confianza en las elecciones y negar los resultados, y funcionarios electorales estatales dijeron a CNN que están observando de cerca, temerosos de que pueda usar el espacio en horario estelar para hacerlo de nuevo.

“No hay nada más grande, porque sin elecciones libres y justas, no hay país”, dijo Trump. “También hablaremos de otras cosas, pero va a ser un anuncio muy grande”.

En las últimas semanas se ha puesto en marcha un gran esfuerzo dentro del Gobierno para localizar información de inteligencia que pudiera respaldar las afirmaciones de Trump sobre un fraude e interferencia electoral generalizados. Un grupo de trabajo, bajo la dirección del escritor conservador John Solomon, ha trabajado para identificar documentos que puedan desclasificarse y hacerse públicos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, no todos los funcionarios de la administración están de acuerdo con esta labor. Algunos temen que desclasificar amplias franjas de información pueda ofrecer una imagen confusa de la seguridad del voto en Estados Unidos y socavar la confianza en las elecciones. Y otros temen que la información pueda poner en riesgo métodos de recopilación de inteligencia.

La supuesta intromisión de China en las elecciones de EE.UU. no es del todo nueva. El secretario de Estado Antony Blinken dijo en 2024 que EE.UU. había visto evidencia de intentos chinos de “influir y, posiblemente, interferir” en las próximas elecciones de EE.UU., pese a un compromiso previo del líder Xi Jinping de no hacerlo.

Pero cuando se trata de las elecciones de 2020 — que Trump ha afirmado repetida y falsamente que ganó — la comunidad de inteligencia de EE.UU. publicó un informe que evaluó que el Gobierno ruso intervino con una campaña de influencia “denigrando” al presidente Joe Biden y “apoyando” a Trump. El informe dijo que China no interfirió y que “consideró, pero no desplegó, esfuerzos de influencia destinados a cambiar el resultado de la elección presidencial de EE.UU.”.

Esa evaluación contradijo comentarios de Trump y de miembros de su administración, incluidos el exsecretario de Justicia William Barr y el ex asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, quienes sugirieron que China interfería en la elección de manera más agresiva que Rusia o Irán.

La negación de Trump de los resultados de las elecciones de 2020 ha sido tan vehemente que quienes trabajan para él son reacios a comentar sobre los resultados.

Jay Clayton, su designado para desempeñarse como director de inteligencia nacional, en particular dudó en una audiencia de confirmación el miércoles al decir que Joe Biden ganó la elección presidencial de 2020, un hecho que Trump niega.

En los momentos finales de la audiencia, Clayton reconoció ante el vicepresidente Mark Warner, un demócrata de Virginia, que Biden había sido “elegido de manera justa y debida bajo nuestro proceso”.

Cuando el presidente pronuncie sus comentarios la noche del jueves, varios funcionarios electorales estatales —incluidos de los estados clave de 2020 que fueron los principales objetivos de la ira de Trump— asistirán a una cena en Mount Rushmore como parte de una conferencia anual de verano de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS, por sus iniciales en inglés). Algunos dicen que les preocupa que Trump pueda sembrar dudas sobre futuras elecciones.

Los asistentes a la conferencia compartieron teorías sobre lo que él podría alegar, mientras planificaban cómo podrían responder.

“Estamos muy nerviosos, porque no sabemos qué va a decir”, dijo a CNN el secretario de Estado de Washington Steve Hobbs, un demócrata que asumirá como presidente de la NASS a finales de la semana. “Quiero decir, podemos suponer que va a decir ciertas cosas locas”.

El secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, dijo a CNN que esperaba poder ignorar el discurso durante la cena, pero añadió: “Estamos entrando en un período en el que debo advertir a quienes desean cambios importantes en el proceso electoral que, en mi opinión, esto genera más problemas”.

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