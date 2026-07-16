Dos hijos más de Brad Pitt quieren dejar de usar su apellido

Por Alli Rosenbloom, CNN

Dos hijos más de Brad Pitt solicitaron eliminar legalmente su apellido.

La hija de la estrella, Zahara, de 21 años, y su hijo Maddox, de 24, buscan eliminar Pitt de sus nombres legales, según documentos judiciales presentados en California. Citaron razones personales para solicitar el cambio.

Este es el último desarrollo en la muy publicitada ruptura del matrimonio de Pitt con la también estrella Angelina Jolie. La expareja poderosa de Hollywood ha estado envuelta en disputas desde que se separaron hace una década. Finalmente resolvieron su divorcio a finales de 2024, pero continúan enfrascados en una batalla legal por Château Miraval, la bodega francesa que antes poseían juntos.

En la documentación presentada electrónicamente ante la Corte Superior de California en Los Ángeles el mes pasado, la hija de los actores solicitó cambiar su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie. Su hermano Maddox también pidió permiso al tribunal para eliminar Pitt de su apellido compuesto a finales de mayo.

Como exige la ley, los hermanos posteriormente publicaron anuncios en el Los Angeles Daily Journal una vez por semana durante cuatro semanas consecutivas en junio y julio, dando a cualquier persona que se oponga al posible cambio la oportunidad de registrar su objeción. Si nadie lo hace, es probable que un juez decida sobre el cambio de nombre de Maddox a mediados de septiembre, mientras que el caso de su hermana se resolverá a finales de mes.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Pitt. No se pudo localizar a representantes de Zahara o Maddox.

Jolie y Pitt se casaron en 2014 y solicitaron el divorcio en 2016. Comparten seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

En septiembre de 2016, la familia voló a Estados Unidos desde Francia en un jet privado. En agosto de 2022, salieron a la luz detalles sobre las circunstancias de un incidente durante el vuelo, cuando un informe del FBI fuertemente redactado, proporcionado a CNN por una fuente en ese momento, reveló que Jolie había acusado a Pitt de agredirla físicamente y de abusar verbalmente de sus hijos mientras estaban a bordo.

Pitt se convirtió en el centro de una investigación relacionada con el incidente, pero nunca fue arrestado ni acusado, según un comunicado del FBI en ese momento.

Jolie solicitó el divorcio poco después del incidente de 2016.

En una contrademanda de octubre de 2022 en un caso legal relacionado con su bodega, Jolie alegó que Pitt “ahorcó a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” durante el incidente. En respuesta, un representante de Pitt dijo a CNN en un comunicado en ese momento que, “Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no por cosas que no hizo”.

Jolie, quien anteriormente usaba el apellido compuesto, eliminó Pitt de su nombre en 2019 después de que un tribunal disolviera formalmente el matrimonio. Según se informa, su hija Vivienne usó el nombre Vivienne Jolie en el programa de mano de “The Outsiders”, el musical ganador del Tony que ayudó a producir junto a su madre en 2024. Ese mismo año, Shiloh presentó una petición para eliminar legalmente Pitt de su apellido.

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