La falsa afirmación de Putin sobre la captura de una ciudad de Ucrania expone la lentitud del sangriento avance de Rusia

Nick Paton Walsh, Victoria Butenko, Daria Tarasova-Markina

Es el destino de una sola ciudad, en más de un año, pero brinda una rara visión de la desafortunada guerra de elección de Rusia.

La infiltración lenta y costosa de Kostyantynivka, clave para el avance de Moscú en el este de Donbás en Ucrania, y cuya ocupación fue anunciada por el ministerio de Defensa de Rusia el 3 de julio, expone la tenacidad de las fuerzas del Kremlin y las devastadoras bajas que están dispuestas a soportar para alcanzar incluso los objetivos más pequeños.

El 3 de julio, el Ministerio de Defensa publicó una serie de videos de las fuerzas rusas en varios puntos dentro del centro de la ciudad, ondeando banderas rusas, para reforzar su afirmación de que habían tomado la ciudad. La falsa afirmación —contradicha por videos recientes, testimonios de las fuerzas ucranianas, y mapeo independiente de las líneas del frente— fue una de varias hechas en los últimos meses por los líderes de Rusia, buscando sugerir que su progreso en el campo de batalla era mayor de lo que es, tal vez para persuadir a su audiencia doméstica, o a sus contrapartes en la Casa Blanca, de que su campaña militar no se había estancado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se apoderó rápidamente de la falsedad, e instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a reunirse con él en la ciudad para hablar de paz, si es que realmente estaba bajo el control de Moscú.

CNN, que informó en o cerca de Kostyantynivka dos veces en el último año, usó videos geolocalizados y testimonios, para mostrar el horroroso costo y el lento ritmo de los avances rusos que condujeron a la falsa afirmación de la captura de la ciudad. El destino de la ciudad expone tanto la persistente e implacable naturaleza del asalto de Moscú, como la relativamente mínima naturaleza de las victorias que reclama, incluso si es falsamente.

Un mapeo por parte de los analistas ucranianos independientes de Deep State muestra a las fuerzas rusas fuera de la ciudad, tratando de entrar. La carretera de entrada a la ciudad ya está bordeada de redes de pesca, para proteger el tráfico de los drones de ataque rusos. Los coches entran con seguridad a la ciudad y el mercado, en su centro, sigue ocupado, a pesar de la ocasional amenaza de los drones.

Un equipo de CNN que visitó la ciudad en julio del año pasado, encontró calles bulliciosas con civiles, aunque algunos fueron reacios a ser filmados, tal vez temiendo una futura ocupación rusa y ser sancionados por “cooperar” con los medios occidentales.

Durante los primeros meses de invierno, el mapa muestra la llamada zona gris de territorio en disputa acercándose más al centro de la ciudad. El asalto de Rusia con ataques aéreos se había intensificado. Los videos publicados por las fuerzas ucranianas muestran bloques de departamentos en llamas en el suroeste de la ciudad.

Y un dron ruso captura el daño causado por un ataque aéreo, a pocas calles de distancia.

Pero los ucranianos siguen confidentemente dentro del centro de la ciudad, incluso el Estado Mayor publicó en noviembre un video de un agente que casualmente se encontraba en la Plaza de la Victoria.

Las imágenes rusas publicadas de ese momento muestran lo que parece ser el punto de vista de su infantería desde el patio de un conjunto residencial, fuera de la calle Gromov de la ciudad, en los bordes suroccidentales una vez más.

Es en los últimos días del año cuando Rusia parece dar sus pasos más importantes, según los datos registrados por Deep State durante la primera semana de 2026. La zona gris ha llegado a la localidad y dos frentes rusos distintos se acercan cada vez más a sus principales vías de acceso.

Dos factores clave informan sobre la extensión del progreso de Moscú. El rango de los drones de ataque —ya sean los pequeños drones de Vista en primera persona que apuntan a individuos o vehículos, o las máquinas de mayor carga que golpean edificios— crece mensualmente, poniendo lentamente el espacio seguro alrededor de Kostyantynivka a una mayor distancia y complicando su defensa por Ucrania. Más significativamente, en este momento los funcionarios occidentales comenzaron a hacer eco de las afirmaciones ucranianas de que Rusia estaba experimentando hasta 35.000 muertos o heridos en el campo de batalla cada mes.

Esta asombrosa cifra, un aparente resultado tanto del mandato ucraniano de matar cuantos más soldados posibles con sus drones como del continuado uso de brutales tácticas de asalto en oleadas por parte de Moscú, revela el probable coste humano de los pequeños avances de Rusia alrededor de Kostyantynivka.

Los videos publicados en enero, sin embargo, muestran que las fuerzas de Kyiv aún están muy presentes en el centro, cerca de la estación de trenes en conflicto, a finales de mes.

Para febrero, el fósforo blanco, una munición horrible cuyo uso en la guerra sobre áreas residenciales se considera ilegal en el derecho humanitario, llueve sobre los bloques de apartamentos del suroeste, lo que sugiere que los alrededores son el lugar de los combates más intensos.

Aún así, los ucranianos publican videos mostrando que aún están en el área central-sur de la ciudad.

A esta altura ya está claro que gran parte de la población civil se fue y la ciudad se está reduciendo lentamente a escombros. Un video publicado en abril muestra que en noviembre, donde los soldados ucranianos estaban parados de manera casual, se redujo a los restos esqueléticos de edificios y ruinas, lo que plantea la pregunta sobre el valor económico de las áreas por las que Rusia pelea.

CNN experimentó de primera mano el cambio en el alcance del dron ruso en mayo, en un agotador viaje de regreso de cinco horas a pie por la carretera de entrada principal a Kostyantynivka, que un año antes era accesible con seguridad bajo la cubierta de redes de pesca. En mayo, las redes permanecían pero la carretera estaba llena de los restos carbonizados de los automóviles, alcanzados por drones, y robots automáticos utilizados para llevar suministros al frente.

La caminata de cinco kilómetros (3.1 millas) por lo que se había conocido como la “Carretera de la Vida”, desde la próxima ciudad principal de Druzhkivka, hasta las afueras de Kostyantynivka, se realizó mayormente a pie, un viaje durante el cual los soldados ucranianos tenían que esconderse constantemente en la vegetación y esperar que los drones de ataque rusos que sobrevolaban pasaran junto a ellos. Los vehículos en la carretera se habían convertido en objetivos y el equipo pasó el coche quemado donde un oficial de la unidad fue asesinado apenas unos días antes.

El mayor peligro en la carretera, a pesar de que las tropas ucranianas todavía estuvieran en el centro de la ciudad, reflejaba que los drones rusos habían desarrollado un mayor alcance durante los últimos meses y los avances tecnológicos en ambos lados que reconfiguran constantemente el campo de batalla. El mapa muestra la zona gris ahora muy adentro de la ciudad y las fuerzas rusas verdaderamente en su suroeste.

Dos meses después, las fuerzas rusas afirmaría que la ciudad era suya y publicaría videos aparentemente en evidencia de ello. Sin embargo, está claro en el mapa del 3 de julio que todavía tienen que ejercer control sobre partes significativas de ella.

Una semana después de la presunta captura, el 19° Cuerpo de las Fuerzas de Ucrania publicó un video en Telegram de sus drones apuntando a las fuerzas rusas en los escombros de la ciudad, matando a un “ocupante”. La publicación dice: “El enemigo pinta victorias en pantallas, pero en la práctica, son destruidos por nuestras unidades. La ciudad se mantiene. La defensa continúa”.

Esta es la lección de Kostyantynivka: Rusia puede estar tomándola lentamente, a un enorme costo. Pero cubre solo 66 kilómetros cuadrados (25.5 millas cuadradas), mientras que el territorio de Rusia suma 17 millones de kilómetros cuadrados (6.6 millones de millas cuadradas).

No está claro exactamente cuántas vidas rusas o ucranianas se han perdido en la lucha. Pero las imágenes de la ciudad muestran su reducción a escombros.

La ciudad tiene cierta importancia estratégica, en el sentido de que su captura permitiría a las fuerzas de Moscú acercarse más a los últimos centros principales de población de la región de Donbás que Putin tanto codicia: Kramatorsk y Sloviansk. Pero la captura de ambas ciudades probablemente implicará una lucha igualmente atroz y larga, poniendo incluso una valoración optimista de alcanzar este importante objetivo de guerra de Moscú a al menos un año de distancia.

Un año de violencia horrenda en Kostyantynivka amenaza la debilidad en el corazón del plan de guerra de Putin: ¿cuánto tiempo puede sustentar la confianza pública rusa en un conflicto donde los logros más pequeños deben ser falsamente reclamados y en realidad permanecen fuera de alcance?

The-CNN-Wire

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