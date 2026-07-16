Senador republicano condiciona su respaldo a Todd Blanche a que se reúna con las víctimas de Epstein

Por Hannah Rabinowitz, Holmes Lybrand, MJ Lee y Morgan Rimmer, CNN

Un senador republicano clave, cuyo voto afirmativo sería necesario para que avance la designación de Todd Blanche como secretario de Justicia, afirmó este jueves que Blanche debe reunirse con las víctimas de Jeffrey Epstein antes de que él pueda respaldar la elección del presidente Donald Trump.

El senador Thom Tillis dijo que, si bien tiene una opinión favorable sobre Blanche, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su designación.

“Esta es una parte muy importante para que pueda decir que sí”, afirmó Tillis durante una audiencia del Comité Judicial del Senado este jueves. “No debería haber ninguna razón por la que, con base en lo que el señor Blanche dijo ayer, si aseguró que lo haría hoy, entonces ciertamente puede hacerlo durante las próximas dos semanas”.

“Blanche dijo que estaba dispuesto a reunirse con ellas y con sus abogados. Entiendo la restricción de que los abogados deben estar presentes”, añadió Tillis. “Espero que esa reunión ocurra antes de que esté dispuesto a votar para que esta designación avance desde este comité, y estoy tratando de llegar al sí”.

Blanche respondió durante horas a las preguntas del panel del Senado el miércoles. Reconoció que hubo algunos errores en el proceso de revisión de los archivos relacionados con Epstein realizado por el Departamento de Justicia, pero defendió su manejo del caso.

Un grupo de sobrevivientes de Epstein instó al Senado a rechazar la designación de Blanche. Una de las víctimas, Dani Bensky, declaró este jueves en contra del secretario de Justicia interino, mientras otros sobrevivientes permanecían en la sala sosteniendo fotografías de sí mismos de la edad en la que sufrieron los primeros abusos.

Tras los comentarios de Tillis, un portavoz del Departamento de Justicia dijo a CNN que se organizará una reunión entre Blanche y los sobrevivientes durante las próximas dos semanas.

El futuro de la designación de Blanche en el Comité Judicial depende de dos senadores republicanos que ya no enfrentan costos políticos: Tillis, de Carolina del Norte, y John Cornyn, de Texas. Cornyn perdió recientemente las elecciones primarias republicanas de su estado frente a un rival respaldado por Trump, mientras que Tillis anunció el año pasado que no buscará la reelección.

Ambos senadores también han sido de los críticos republicanos más firmes de la propuesta anterior del Departamento de Justicia para crear un fondo contra la instrumentalización de la justicia de casi US$ 1.800 millones, iniciativa que Blanche ha dicho que “está muerta”.

Cornyn dijo a CNN este jueves que, tras el testimonio de Blanche, cree que ese fondo “todavía puede revivir”.

“Lo que confirmé es que el fondo contra la instrumentalización de la justicia todavía puede revivir, así que esta idea de que de alguna manera desapareció simplemente no es cierta, en mi opinión”, afirmó Cornyn.

Tillis señaló que necesita ver “resultados concretos” que garanticen que la propuesta no volverá a surgir.

“Necesito resultados de trabajo muy específicos y verificables; no un guiño, un apretón de manos o una promesa informal, sino acuerdos claramente definidos, ratificados y ejecutados que me hagan sentir cómodo de que esta pésima idea realmente está muerta”, dijo el senador a CNN.

El secretario de Justicia interino tuvo que actuar con cautela ante el panel: por un lado, tranquilizar a los republicanos de que mantendrá su enfoque firme al frente del Departamento de Justicia y, por otro, dejar claro que Trump no podrá interferir políticamente en la institución.

Las sobrevivientes de Epstein, incluidas algunas que se encuentran esta semana en Washington para expresar su oposición a la designación de Blanche, llevan meses solicitando una reunión con el candidato.

Algunas dijeron a CNN que recibieron con satisfacción los comentarios de Tillis, aunque hasta la mañana de este jueves el Departamento de Justicia no se había comunicado con ellas para organizar ese encuentro.

“Hoy las sobrevivientes sienten que finalmente fueron vistas y escuchadas. Han sido perjudicadas por este Departamento de Justicia y específicamente por Todd Blanche”, dijo Lauren Hersh, cofundadora de World Without Exploitation, organización que trabaja estrechamente con las sobrevivientes de Epstein.

Hersh agregó que los sobrevivientes también agradecerían la oportunidad de reunirse con cualquier senador republicano que aún no haya decidido si apoyará la designación de Blanche.

“Hemos solicitado reuniones una y otra vez”, dijo Liz Stein, sobreviviente de Epstein.

Blanche defendió este miércoles los esfuerzos del Departamento de Justicia por publicar los archivos de Epstein y señaló que, aunque hubo problemas con algunas tachaduras en los aproximadamente tres millones de documentos divulgados, estos fueron identificados y corregidos.

“Se esforzaron por aplicar las tachaduras apropiadas. Hubo errores y aproximadamente el 1 % de las tachaduras tuvo que corregirse después de que publicamos los archivos de Epstein”, dijo Blanche. “Eso no justifica los errores, por los que asumo la responsabilidad, pero sí significa que intentamos corregirlos”.

Las víctimas de Epstein, incluida Bensky este jueves, han dicho que esas correcciones llegaron demasiado tarde, después de que información personal suya ya había sido divulgada públicamente.

Para la audiencia de este jueves, los republicanos presentaron como testigos al exsecretario de Justicia John Ashcroft, quien ocupó el cargo durante la presidencia de George W. Bush; a Jon Adler, presidente de la Fundación de la Asociación Federal de Agentes del Orden Público; y a Jennifer Bos, madre de una mujer de Illinois cuyo cuerpo presuntamente fue profanado por un inmigrante indocumentado.

Los demócratas del comité convocaron a Elizabeth Oyer, quien trabajó como abogada de carrera especializada en indultos en el Departamento de Justicia antes de ser despedida por Blanche el año pasado. Oyer, quien presentó una demanda tras su despido, sostuvo que fue cesada porque se negó a ceder ante las presiones de funcionarios designados por Trump que querían restituir el derecho a portar armas del actor Mel Gibson, derecho que perdió tras una condena estatal por violencia doméstica en 2011.

Los senadores republicanos cuestionaron a Oyer sobre si recomendó al Gobierno de Biden conceder indultos o conmutaciones de pena a varios delincuentes condenados por delitos violentos, incluidos los autores de tiroteos masivos Dylann Roof y Robert Bowers. Aunque Oyer afirmó que sus conversaciones con la Casa Blanca están protegidas por el privilegio ejecutivo, señaló que todos los condenados mencionados fueron retirados del corredor de la muerte, pero permanecerán en prisiones de máxima seguridad durante el resto de sus condenas.

“No voy a comentar las recomendaciones que hice, pero puedo decirles que el señor Roof morirá en prisión”, respondió Oyer durante un intercambio con el senador Josh Hawley.

“Va a vivir en prisión durante muchísimo tiempo, por culpa suya”, respondió Hawley.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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