Agentes de ICE dejaron a un hombre con una muñeca esposada tras un intento de arresto en aeropuerto de Las Vegas

Por Emma Tucker, CNN

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejaron a un hombre en el suelo con un brazo esposado mientras se alejaban del intento de arresto en un aeropuerto de Las Vegas cuando los transeúntes los confrontaron, según la policía y funcionarios federales.

La policía retiró la esposas de la muñeca del hombre y notificó a ICE después de que una verificación de registros no encontrara órdenes de arresto pendientes en su contra, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Una investigación determinó que los agentes de ICE “intentaron detener al individuo pero se alejaron del arresto”, indicó el departamento.

El hombre fue identificado por el Departamento de Seguridad Nacional como Phu Nguyen, de 57 años, quien se encontraba en EE.UU. con una visa vencida, según el DHS.

Después de que “una multitud de agitadores anti-ICE rodeó a los agentes”, detuvieron el arresto para “desescalar la situación y por la seguridad de los agentes”, comentó el DHS.

Nguyen, ciudadano de Australia nacido en Vietnam, fue puesto bajo custodia al día siguiente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, informó la agencia.

Su visa era legalmente válida por dos años y había vencido en 2015, indicó el DHS.

“Nguyen se negó a salir en violación de las leyes de nuestra nación. Recibirá el debido proceso completo y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de sus procedimientos de expulsión”, apuntó el DHS.

Nguyen se encuentra actualmente detenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, según los registros de la agencia.

CNN está trabajando para determinar si cuenta con representación legal.

Cuando se le preguntó sobre el intento de arresto de Nguyen por parte de agentes federales en el aeropuerto, el Departamento de Aviación del Condado de Clark manifestó que reconoce “que incidentes como este pueden plantear preguntas y preocupaciones entre el público viajero”.

“Trabajamos estrechamente con nuestros socios federales de aplicación de la ley para apoyar la operación segura y protegida del aeropuerto”, subrayó el comunicado.

CNN se ha puesto en contacto con la TSA para solicitar comentarios sobre el incidente.

Este incidente trasciende después de la muerte en menos de una semana de dos inmigrantes por disparos de agentes de ICE.

Lorenzo Salgado Araujo en Houston y de Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, perdieron la vida a manos de funcionarios federales durante controles de tráfico.

Dichos controles se han convertido en una herramienta fundamental para los agentes que intentaban cumplir el objetivo de la administración Trump de realizar alrededor de 2.000 detenciones al día.

La reacción de rechazo fue inmediata en forma de una serie de manifestaciones contra ICE a nivel nacional. Ciudadanos de Houston, Nueva York, Boston y diversas localidades de Maine salieron a las calles para exigir justicia para las víctimas y la retirada de los agentes federales de sus estados.

El DHS primero suspendió y luego restableció los controles de tráfico de ICE, mientras busca frenar los tiroteos y las críticas.

El presidente Donald Trump se enfureció por la pausa en la mayoría de los controles de vehículos realizados por ICE y por las críticas de su propia base electoral, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Voces del movimiento MAGA sugirieron que la administración estaba suavizando sus medidas de control inmigratorio.

Trump estalló de ira tras ver la cobertura mediática sobre el cambio temporal de política, la cual sugería que estaba debilitado ante sus medidas de control migratorio. A primera hora del miércoles, ordenó revertir la medida y publicó en Truth Social: “A los ‘Dumócratas’ (estúpidos demócratas, por un juego de palabras en inglés) de la izquierda radical les gustaría ver esto hecho, pero no sucederá bajo mi mandato”.

Figuras destacadas de la base MAGA, incluido el veterano asesor de Trump, Steve Bannon, y el abogado conservador Mike Davis, criticaron duramente la decisión de suspender las detenciones de tráfico.

“Usted trabaja para el presidente Trump, no trabaja para los demócratas del Senado ni para Susan Collins”, declaró Davis refiriéndose a Mullin durante el programa “War Room” de Bannon el miércoles por la mañana. “Este tipo tiene que dejar de ser un cobarde, tiene que dejar de ser débil y tiene que dejar de ser estúpido. Si no está a la altura del trabajo, que se largue de una vez y pondremos a alguien que sí lo esté”.

Mullin luego manifestó su alineación con Trump al publicar una imagen de la publicación del presidente en Truth Social —en la que se revertía la directriz— y declarar en X: “Nuestro objetivo principal es garantizar la seguridad de nuestros agentes y sacar a los delincuentes de nuestras calles. Los inmigrantes indocumentados serán arrestados y deportados dondequiera que se encuentren. Si está aquí ilegalmente, ¡VÁYASE YA!”.

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