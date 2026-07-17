Confirman a Andy Burnham como líder del Partido Laborista y será el próximo primer ministro del Reino Unido

Por Issy Ronald, CNN

Andy Burnham ha sido confirmado como el nuevo líder del gobernante Partido Laborista de Reino Unido, y se convertirá en el séptimo primer ministro del país en una década de extraordinaria inestabilidad política cuando suceda a Keir Starmer el lunes.

Aunque la confirmación oficial del ascenso de Burnham no llegó hasta el viernes, en realidad ha sido el líder a la espera del partido desde que ganó una elección parcial crucial el mes pasado, lo que le permitió regresar al parlamento y desafiar a Starmer.

Los desastrosos resultados del Partido Laborista en las elecciones locales de mayo fueron leídos como un indicio de lo que podría ocurrir si Starmer —quien es ampliamente impopular pese a haber ganado una victoria electoral aplastante hace dos años— llevaba al partido a la próxima votación nacional. Burnham, entonces alcalde del Gran Manchester, surgió como la mejor alternativa viable en la frenética búsqueda de un nuevo líder.

Se organizó una elección parcial: su aliado Josh Simons renunció a su escaño en Makerfield —en los históricos bastiones laboristas del norte de Inglaterra, donde el partido populista de extrema derecha Reform UK está en auge— y Burnham salió victorioso de la contienda, seguida muy de cerca.

Pese a prometer que permanecería en su cargo, Starmer anunció su intención de dimitir días después. Al ganar en Makerfield, Burnham demostró a los diputados laboristas, temerosos de perder sus escaños en las próximas elecciones generales, que podía plantar cara a Reform, que lleva meses encabezando las encuestas nacionales de opinión. La elección de liderazgo se convirtió rápidamente en una coronación, ya que una mayoría inatacable de los 403 diputados del partido respaldó a Burnham.

Entrará en el 10 de Downing Street el lunes, culminando una larga carrera en la política. Durante su primera etapa en Westminster de 2001 a 2017, formó parte de los gabinetes de Tony Blair y Gordon Brown, y finalmente llegó a ser secretario de Salud, además de presentarse dos veces sin éxito al liderazgo del Labour.

Poco después de su segundo intento, regresó al noroeste de Inglaterra, de donde es, y se postuló para la recién creada alcaldía de Manchester en 2017.

Allí, se labró una posición como contrapeso a Westminster, poniendo de relieve la arraigada brecha norte-sur del país, ganándose el apodo de “El Rey del Norte”. La economía de Manchester y su red de transporte público florecieron durante su mandato.

A diferencia de Starmer, Burnham tiene un relato claro —descentralizar el poder alejándolo de Londres— que atraviesa sus políticas.

Pero las trampas que derribaron a Starmer acechan en la mayoría de los asuntos que Burnham debe abordar. Las promesas que expuso en un discurso de junio —como acelerar la construcción de vivienda social, la reindustrialización y poner los servicios esenciales bajo un mayor control público— deben financiarse de algún modo en medio de las mismas restricciones de gasto que lastraron a Starmer.

“La gente tiene esta sensación subyacente de que el Estado no está funcionando muy bien en este momento”, dijo Simon Kaye, director de políticas del think tank Re:State, señalando dificultades en materia de economía, del Servicio Nacional de Salud (NHS) y del sistema de atención social.

Está previsto que una revisión clave de los crecientes costos de la seguridad social informe en otoño (boreal), lo que probablemente obligará a tomar decisiones difíciles, en particular para un nuevo primer ministro de centroizquierda receloso de los costos políticos que su predecesor asumió al intentar recortar el gasto en bienestar social. Y, por un capricho del calendario, Burnham asume el cargo justo cuando importantes reformas migratorias avanzan en el parlamento, lo que lo obliga a fijar de inmediato una postura sobre el tema más controvertido.

Aun así, aunque Burnham opera dentro del mismo entorno que Starmer, se lo considera un mejor comunicador que su predecesor tecnocrático.

“Esto es realmente un experimento en vivo sobre cuán importante es el mensajero”, dijo Kaye a CNN. “Lo de la descentralización, eso ya está en marcha bajo Starmer. Burnham va a impulsarlo con más fuerza, hablar de ello mucho más”.

“Las restricciones fiscales van a ser las mismas… Entonces, ¿qué importancia tiene para el Partido Laborista parlamentario, para el ánimo nacional, si el mensajero es solo un poco más carismático?”, indicó.

Los vientos en contra económicos —incluidos las consecuencias del Brexit, la pandemia de covid-19 y la crisis energética causada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia— siguen estando tan fuera del control de Burnham como lo estaban para Starmer. Años de austeridad que siguieron al colapso financiero de 2008 significan que el crecimiento económico —y los ingresos de los hogares— se han estancado en gran medida desde entonces.

Y el entorno internacional es tan impredecible que los intentos de revitalización económica pueden desbaratarse rápidamente. Aunque se prevé que el Reino Unido sea la tercera economía de más rápido crecimiento del G7 este año, los altos precios de la energía desatados por la guerra con Irán podrían afectar fácilmente esto.

En muchos sentidos, el Reino Unido todavía está asimilando su condición de potencia media, incapaz de hacer mucho para influir en los asuntos globales. Las recientes disputas presupuestarias sobre el aumento del gasto en defensa, que no lograron comprometer al Reino Unido con los objetivos de gasto de la OTAN en un momento en que continúan las guerras en Ucrania y Medio Oriente, solo sirven para ilustrar esto.

Incluso las dos relaciones diplomáticas más importantes del país —con Estados Unidos y Europa— se han vuelto difíciles de gestionar para los primeros ministros bajo las fuerzas gemelas del Brexit y la administración Trump.

No es solo en geopolítica donde Burnham tendrá que sortear una relación potencialmente complicada con la administración Trump, de la que ha sido crítico. La tecnología ya se ha visto arrastrada también: la intención de los laboristas de prohibir a los menores de 16 años el acceso a plataformas de redes sociales, la mayoría de ellas propiedad de empresas estadounidenses, ha suscitado oposición de la embajada de Estados Unidos en Londres, y garantizar el acceso a modelos de inteligencia artificial podría convertirse en otro punto de fricción.

Al igual que su predecesor, Burnham asume el cargo en un momento en que el Reino Unido clama por el cambio. Lograr ese cambio puede depender tanto de fuerzas fuera del control del gobierno como del líder.

Esta noticia fue actualizada.

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