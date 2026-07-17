¿Cuántos ataques se necesitan para poner fin a un “alto el fuego”?

Por Harmeet Kaur, CNN

La semana pasada, el presidente Donald Trump declaró que el “alto el fuego” con Irán había “TERMINADO”, mientras las fuerzas de Estados Unidos llevaban a cabo noches consecutivas de ataques contra Irán.

Trump anunció originalmente el alto el fuego a principios de abril, apenas unas horas después de amenazar con que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”. Después de decir que duraría dos semanas, lo extendió. Pero en las semanas siguientes, e incluso después de que Estados Unidos e Irán firmaran un “memorando de entendimiento” que dio inicio a un período de 60 días de negociaciones para poner fin a la guerra, los ataques no cesaron. Mientras Estados Unidos e Irán seguían intercambiando ataques, Trump insistía en que el alto el fuego seguía vigente, hasta que la semana pasada decidió que el frágil hilo que lo sostenía finalmente se había roto.

Lo que sí está claro es esto: un “alto el fuego”, al menos últimamente, no necesariamente implica un cese de los ataques. Los combates entre Israel y Hezbollah, aliado de Irán, continuaron en el Líbano pese a los altos el fuego negociados por Estados Unidos entre los gobiernos israelí y libanés. El Consejo Noruego para los Refugiados informó que casi 600 personas murieron en el Líbano en las semanas posteriores al alto el fuego de abril. Y desde que el plan de alto el fuego de Trump para Gaza, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, entró en vigor en octubre, Israel ha seguido atacando el territorio casi a diario, al afirmar que tiene como objetivo a Hamas. Un recuento de la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza indica que Israel ha violado el alto el fuego al menos 3.689 veces.

¿Qué es, entonces, un “alto el fuego”? Aunque el concepto es tan antiguo como la guerra misma, el término quedó registrado por primera vez a mediados del siglo XIX, cuando apareció en un periódico escocés como una orden militar de dos palabras para cesar las hostilidades activas. Durante el siglo XX, evolucionó hasta convertirse en un sustantivo de una sola palabra que se refiere a una suspensión temporal de las hostilidades: una situación que no es ni paz ni guerra abierta.

Cuando la usan líderes políticos, así como periodistas que informan sobre sus declaraciones, la expresión “alto el fuego” sugiere que la violencia en un conflicto se ha detenido, dice Rachel Nelson, analista del Middle East Policy Council. Pero, afirma, eso a menudo no refleja lo que los combatientes siguen haciendo. “En realidad, la cuestión es si estas partes están cumpliendo de verdad lo que acordaron”, añade.

A pesar de lo directo que suena, un “alto el fuego” puede abarcar distintas condiciones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que no existe una única definición universalmente aceptada del término, lo que deja en manos de las partes en conflictos armados determinar qué implica en cada caso. El Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy indica que un alto el fuego puede limitarse a una zona particular donde han estallado combates o puede cubrir toda la región del conflicto, aunque señala que “por lo general está implícito en tales acuerdos que el cese de los ataques va acompañado de la ausencia de cualquier avance de posiciones o armamento”.

Este mes también marca el aniversario número 73 del Acuerdo de Armisticio de Corea, que estableció un alto el fuego entre los ejércitos de las dos Coreas y sus respectivos aliados hasta que pudiera alcanzarse un acuerdo de paz definitivo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Casi tres cuartos de siglo después, el alto el fuego sigue vigente, aun cuando ambas partes han intercambiado ataques transfronterizos a lo largo de los años y un tratado de paz formal sigue siendo esquivo.

No obstante, sin una definición estricta, las naciones y los líderes políticos se han tomado libertades con el término. Cuando se le pidió a Trump que definiera un alto el fuego en una rueda de prensa en la Casa Blanca el 3 de junio, sugirió que la palabra significaba algo diferente en Medio Oriente: “Yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando estás atacando de una manera más moderada”.

Al menos en términos de reflejar la situación sobre el terreno, la definición de Trump era acertada, dice Mona Yacoubian, directora y asesora principal del Programa de Medio Oriente en el Center for Strategic and International Studies. El intercambio de hostilidades que continuó después de que se anunciara el alto el fuego fue, en efecto, menos intenso que en las primeras semanas de la guerra. “Pero eso plantea la pregunta de cómo puede considerarse eso un alto el fuego”, añade.

Un “alto el fuego”, dicen expertos en política exterior, es tan sólido como la letra pequeña. “‘Alto el fuego’ es un término amplio, por lo que es importante tener claro qué se acordó”, escribió en un correo electrónico Matt Waxman, investigador senior adjunto de derecho y política exterior en el Council on Foreign Relations. “Por ejemplo, si el acuerdo es a corto o largo plazo, y exactamente qué ‘fuego’ acuerdan ‘cesar’ las partes”.

El “alto el fuego” puesto en marcha por el acuerdo de junio entre Estados Unidos e Irán estuvo marcado por la falta de precisión. Uno de los puntos de fricción giraba en torno a lo que significaba abrir el estrecho de Ormuz. Estados Unidos entendía que el acuerdo significaba que Irán proporcionaría acceso sin impedimentos a través del estrecho. Cuando los iraníes abrieron solo un canal y atacaron embarcaciones que transitaban por otras rutas, a las que describieron como no autorizadas, Estados Unidos afirmó que Irán incumplió el acuerdo, mientras que Irán sostuvo lo mismo sobre Estados Unidos.

Ya desde el principio había cierto escepticismo incorporado al alto el fuego. Los reportes periodísticos, en distintos momentos del conflicto, lo describieron como “inestable”, “precario” o “desmoronándose”, lo que dejaba ver lo incierto que era. Aun así, Yacoubian señala que fue útil que los negociadores se abstuvieran de declarar muerto el alto el fuego: incluso mientras Irán atacaba el tráfico marítimo, y mientras Estados Unidos llevaba a cabo ataques militares, esa cautela mantenía abierta la posibilidad de que las negociaciones pudieran continuar y quizá avanzar hacia algo que se pareciera más a lo que transmite la expresión “alto el fuego”.

A medida que la palabra deja de significar un cese del fuego, han surgido nuevos términos. Cuando Israel siguió atacando el Líbano después de que se alcanzara un alto el fuego en noviembre de 2024, Yacoubian dice que empezó a llamarlo “menos fuego”.

Para que “alto el fuego” recupere algo de significado, dice Yacoubian, las violaciones deben señalarse como tales. “Seguir llamando alto el fuego a algo cuando absolutamente no es un alto el fuego sí parece sugerir cierto grado de complacencia o aceptación de esa realidad, sin intentar realmente abordar los desafíos”, afirma. Usar la expresión “alto el fuego” para describir una situación en la que no hay cese de los ataques solo diluye su significado y, con el tiempo, la vacía de sentido.

Sin embargo, según Trump, parece que un “alto el fuego” —y el acuerdo que lo rige— nunca fue tan serio. “Los memorandos de entendimiento, cuando tratas con canallas, no significan mucho”, dijo en una entrevista del 13 de julio con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt. “Y tampoco significan mucho cuando tratas con gente honorable”.

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