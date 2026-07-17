La gasolina vuelve a acercarse a los US$ 4 y el diésel supera los US$ 5. No es por la razón que imaginas

Por David Goldman, CNN

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se han disparado durante el conflicto intermitente con Irán.

Tras un breve respiro, el precio promedio de la gasolina aumentó 15 centavos en una semana hasta alcanzar los US$ 3,94 por galón y parece encaminado a volver a superar los US$ 4. El precio del diésel, que termina reflejándose en los costos de transporte de mercancías para los consumidores, volvió a superar los US$ 5 por galón este jueves por primera vez en tres semanas, según la AAA.

Es un recordatorio de cómo el conflicto militar en el golfo Pérsico tiene un efecto directo sobre el bolsillo de los consumidores.

Pero la situación no es tan sencilla.

El aumento de los precios de los combustibles ya no responde únicamente al encarecimiento del petróleo. Los precios de la gasolina y del diésel han seguido una dinámica propia, desvinculada de lo que ocurre en el estrecho de Ormuz y de la capacidad de Estados Unidos para obtener concesiones de Irán.

Durante las tres semanas en que el estrecho de Ormuz permaneció al menos parcialmente abierto, las compañías petroleras lograron sacar más de 200 millones de barriles de crudo del golfo Pérsico, lo que llevó temporalmente los precios del petróleo por debajo de los niveles previos al conflicto. Los precios de la gasolina y del diésel también bajaron, aunque no regresaron a los niveles anteriores a la guerra.

Después de que el Memorando de Entendimiento entre Irán y Estados Unidos colapsara la semana pasada, el precio del petróleo volvió a dispararse y superó los US$ 85 por barril, tras haberse mantenido durante varias semanas en el rango de los US$ 70. Ese incremento tiene un impacto importante en el precio de la gasolina porque el petróleo representa la mayor parte de su costo.

Sin embargo, mientras el precio del petróleo ha aumentado un 16 % desde el inicio del conflicto, tanto la gasolina como el diésel han subido más de un 32 %, el doble del avance registrado por el mercado petrolero.

Ese enorme desequilibrio tiene algo que ver con la dinámica de los mercados y de las operaciones financieras, pero mucho más con las particularidades del proceso de refinación del petróleo.

Sin importar cuánto crudo salió del estrecho durante los breves momentos de relativa calma, ese petróleo necesitaba ser procesado para convertirse en productos utilizables. Las refinerías, que ya habían definido sus planes para julio cuando se firmó el Memorando de Entendimiento, no pueden aumentar ni reducir su capacidad de un momento a otro.

La capacidad mundial de refinación se redujo considerablemente durante el conflicto: Irán dañó o destruyó 30 refinerías en Medio Oriente. Eso impidió una recuperación significativa después de que entrara en vigor el Memorando de Entendimiento. La producción mundial de las refinerías cayó en 3 millones de barriles diarios en el punto más crítico de la interrupción en el estrecho de Ormuz, y 2,1 millones de barriles diarios de capacidad de refinación siguen fuera de servicio, según Natasha Kaneva, economista jefe de materias primas de JPMorgan.

Mientras tanto, en otra parte del mundo, la capacidad de refinación también ha sufrido un fuerte golpe. Ucrania ha dañado tantas refinerías rusas con ataques de drones que el segundo mayor exportador mundial de diésel dejó de exportar combustible y pasó a convertirse en importador neto, lo que ha provocado una escasez mundial de diésel.

Estados Unidos enfrenta el problema opuesto: sus refinerías operaron al 96 % de su capacidad el mes pasado. Además, las refinerías estadounidenses procesaron en el segundo trimestre el mayor volumen de crudo desde 2019.

Sin embargo, una cantidad récord de combustible producido en Estados Unidos está siendo exportada, principalmente combustible para aviones destinado a Europa y diésel enviado a Asia y Australia, para ayudar a cubrir el déficit mundial de combustibles.

Eso ha reducido las reservas de gasolina de Estados Unidos a su nivel más bajo desde 2012. Con 210 millones de barriles, las existencias están apenas 20 millones de barriles por encima de los niveles considerados críticos, según Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. Además, se encuentran poco más de 30 millones de barriles por encima del mínimo registrado durante el huracán Katrina, cuando estaciones de servicio en todo Estados Unidos se quedaron sin gasolina.

La proporción del combustible estadounidense destinada al mercado interno sigue disminuyendo, mientras la demanda de gasolina aumenta por los viajes del verano y la demanda de diésel está a punto de alcanzar su punto máximo con el inicio de la cosecha de otoño en Estados Unidos. Una oferta limitada y una demanda elevada suelen traducirse en precios más altos.

Eso ha impulsado los márgenes de refinación —conocidos como crack spreads— hasta niveles récord. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los márgenes de refinación de la gasolina en las refinerías estadounidenses aumentaron un 60 % respecto de hace un año, mientras que los del diésel y el combustible para aviones ya duplican los niveles registrados en 2025.

Pero el calor extremo de este verano podría representar un problema aún mayor. Las refinerías necesitan temperaturas relativamente bajas para operar con eficiencia. Deben calentar el petróleo para separar sus distintos componentes y luego enfriarlos para producir gasolina, diésel, combustible para aviones y otros derivados. Si las temperaturas son demasiado elevadas, las refinerías tienen más dificultades para realizar ese proceso y terminan produciendo menos combustible.

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