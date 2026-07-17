Muere la ganadora del Oscar Brenda Fricker, la “dama de las palomas” de “Home Alone”

Por Lianne Kolirin, CNN

Brenda Fricker, actriz irlandesa ganadora del Oscar, falleció a los 81 años, según confirmó su agente este viernes.

Fricker fue la primera mujer irlandesa en ganar un premio de la Academia, galardón que obtuvo en 1990 como mejor actriz de reparto por su papel en “My Left Foot”. En esta película biográfica dirigida por Jim Sheridan, interpretó a la señora Brown, madre del protagonista, Christy Brown, un hombre con parálisis cerebral. Daniel Day-Lewis, quien encarnó a Brown, también ganó un Oscar por su actuación.

El fallecimiento de la actriz, ocurrido el jueves, fue anunciado por su agente, Phil Belfield. En un comunicado enviado a CNN, declaró: “Con gran tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció pacíficamente anoche en Dublín, a los 81 años, tras un periodo de problemas de salud”.

Tras describirla como una “leyenda”, Belfield añadió: “Nunca volveremos a ver a alguien como ella; el mundo es un lugar más pobre sin su presencia. Tuve el honor de conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre ocupará un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo”.

La carrera interpretativa de Fricker abarcó más de 30 papeles en cine y televisión, incluida su famosa aparición como la mujer sin hogar conocida como la “señora de las palomas” que entabla amistad con Macaulay Culkin en “Home Alone 2”.

Nacida y criada en Dublín, Fricker publicó el año pasado unas memorias tituladas “She Died Young: A Life in Fragments”. Según la editorial del libro, Bloomsbury, la obra abordaba sus primeros años en Irlanda, pero también la “dificultad de sobrevivir a la violencia sexual y de vivir con una enfermedad mental”.

El año pasado, ya aquejada de problemas de salud, Fricker concedió una entrevista al diario The Guardian desde su cama en Dublín, en la que declaró: “Estoy teniendo una muerte espantosa… Simplemente me estoy muriendo, sufriendo dolor cada día”.

Comentó al entrevistador que escribir el libro había sido “un calvario” para ella, al relatar una infancia difícil marcada por abusos sexuales a manos de un profesor de dicción y por haber sobrevivido a dos violaciones.

“Resultaba irónico, porque estaba hablando de cosas que había pagado una fortuna a psiquiatras para que me ayudaran a olvidar”, declaró a The Guardian. “Así que fue muy doloroso traerlos de vuelta. Me parecían un poco morbosos. Creo que yo misma soy un poco morbosa. Soy irlandesa”.

Entre sus numerosos papeles cinematográficos, actuó junto a Olympia Dukakis en la película de 2011 “Cloudburst” y con Cate Blanchett en “Veronica Guerin” en 2003. Su último papel fue en “The Swallow” (2024). Según su agente, esta obra mostraba “la verdad y la majestuosidad de Brenda como actriz” y era “una maravilla”.

En una entrevista concedida al periódico británico The Times en 2024, Fricker restó importancia a su logro en los Oscar. “No aprendí tanto en ‘My Left Foot’”, comentó. “Aprendí mucho durante mi etapa en la BBC, cuando hacíamos obras de teatro. El nivel de las producciones de entonces era muy superior”.

Contó al entrevistador que, tras pasar seis años en la serie dramática médica de la BBC “Casualty”, recibió una oferta de trabajo de la Royal Shakespeare Company, “que era exactamente adonde quería ir”. Sin embargo, fue seleccionada para el papel ganador del Óscar que acabaría definiendo su carrera.

“Te dejan de lado de esa manera y te encasillan”, señaló. “Así que hay muchas cosas que no son tan buenas de ganar un Oscar. Y no recibes dinero. Podrían darte algo de efectivo con el premio, al menos”. Al conocerse la noticia del fallecimiento de Fricker, Edward Walsh, embajador de Estados Unidos en Irlanda, tuiteó: “Es triste enterarse de la muerte de Brenda Fricker, una gigante del cine irlandés y la primera actriz de Irlanda en ganar un premio de la Academia por su inolvidable interpretación en ‘My Left Foot’. Desde Dublín hasta Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario, y expreso mis más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a todos aquellos que la querían”.

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