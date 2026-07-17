Pensaban que no había ningún peligro cercano. Poco después, una pared de humo los inundó

Por Alessandra Freitas, CNN

Al principio, lo único que Miiyah Paavola podía ver era un espeso muro de humo.

Desde su casa en la Namaygoosisagagun Firsi Nation, en el noroeste de Ontario, el humo parecía estar cerca.

Pero la remota comunidad indígena dice que ese lunes 13 de julio, el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá les dijo que no había peligro inmediato.

En cuestión de horas, huían por sus vidas.

“Todo fue muy acelerado. Realmente no hubo mucho tiempo para pensar en lo que estaba pasando”, dijo Paavola a CNN.

Agarró una toalla mojada antes de apretujarse a bordo de una pequeña embarcación de aluminio con otras cinco personas, tres perros y un gato. La comunidad aislada, también conocida como la Collins First Nation, no tiene acceso por carretera, solo una línea ferroviaria y el lago Collins.

Paavola no pudo comprender del todo la magnitud del peligro hasta que su embarcación se alejó.

“Todo lo que se veía era naranja y gris y estaba muy oscuro”, dijo. Pero mientras se alejaban navegando, por fin pudo ver lo cerca que habían estado de los incendios. “Cuando iba cruzando quizá por la segunda isla, ahí fue cuando lo vi. Apenas podía ver las llamas llegar a la orilla. Y era un muro de humo muy espeso que lo siguió muy rápidamente”.

“Si hubiéramos esperado más, habríamos muerto”.

Solo 25 de los aproximadamente 60 miembros de la comunidad estaban en Collins cuando llegó el incendio. Los residentes dicen que eso probablemente salvó vidas, ya que la gente se apiñó en viejas embarcaciones de aluminio de 3,5, y 4 metros impulsadas por motores de décadas de antigüedad. Muchos tuvieron que dejar a sus mascotas atrás.

Los incendios que devastaron Collins forman parte de una emergencia de incendios forestales más amplia que se desarrolla en todo Canadá, donde había 889 incendios activos propagándose hasta la noche del jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. De esos, 163 incendios forestales activos están en Ontario, según el Ministerio de Recursos Naturales de la provincia.

Miiyah recuerda que la propia huida fue tan aterradora como el incendio.

“Fue muy aterrador”, dijo. “Hubo bastantes veces en que sentí que estábamos a punto de volcar”.

Su embarcación enfrentó fuertes olas durante los aproximadamente 40 minutos que tardó en navegar desde la parte norte hasta la parte sur del lago Collins. Poco después de salir de la orilla, chocaron contra una roca y casi volcaron.

La madre de Miiyah, la jefa Helen Paavola, no estaba en el pueblo cuando se desató el incendio. Dijo que un funcionario de incendios le había dicho antes que no había peligro inmediato, insistiendo en que el humo que los residentes estaban viendo provenía de un incendio humeante más lejano.

La jefa Paavola recuerda los momentos de agonía cuando no pudo comunicarse con miembros de la comunidad durante la evacuación, incluida su hija y dos hijos.

“Lo único que podía pensar era… se han ido. Mis hijos se han ido. Mi comunidad se ha ido”, dijo a CNN. “No hay palabras para explicar el alivio que sentí cuando supe que todos habían salido”.

Pero, al igual que todas las demás casas en Collins First Nation, su hogar fue completamente destruido por los incendios.

En una conferencia de prensa con el primer ministro de Ontario, Doug Ford, funcionarios del Gobierno dijeron que el incendio había comenzado inusualmente cerca de la comunidad en Collins, dejando poco tiempo para responder. El Gobierno dijo que revisaría su respuesta a la situación.

La destrucción de Collins se ha convertido en uno de los ejemplos más contundentes de la devastación causada por los incendios de esta semana.

Según Linda Debassige, gran jefa del Consejo de la Nación Anishinabek en Ontario, se perdieron más de 30 viviendas, junto con la oficina de administración, la escuela, el centro comunitario, edificios de almacenamiento, vehículos y equipo comunitario esencial.

“Si hubieran esperado una respuesta de emergencia”, dijo, “todos estaríamos en una misión de recuperación buscando los cadáveres de niños, personas mayores, hombres y mujeres”.

La organización, que representa a 39 Primeras Naciones, incluida Collins, dice que actualmente está pagando alojamiento, comidas y suministros para los evacuados que se alojan en la cercana ciudad de Thunder Bay porque el apoyo del Gobierno aún no ha llegado.

Ella dice que Collins ha quedado atrapada en grietas jurisdiccionales porque se la considera una “franja cercana”, una comunidad que aún trabaja para lograr el pleno reconocimiento federal, lo que complica el acceso al apoyo gubernamental.

La comunidad también había sido amenazada por incendios forestales apenas unas semanas antes, dijo, pero después se hizo poco para protegerla mejor mediante cortafuegos u otras medidas preventivas.

La destrucción de Collins ha reavivado las preguntas sobre si la estrategia de Ontario contra los incendios forestales está manteniendo el ritmo ante temporadas de incendios cada vez más intensas.

Lise Vaugeois, la miembro del Parlamento Provincial que representa a Thunder Bay–Superior North, dice que al menos una docena de comunidades en el noroeste de Ontario siguen bajo órdenes de evacuación o de alerta.

“Esta es la primera vez, que yo sepa, que comunidades a menos de tres horas en coche de Thunder Bay han tenido que ser evacuadas”, le dijo a CNN.

Dijo que los incendios cada vez más intensos están dejando al descubierto brechas en la preparación ante incendios forestales, y señaló la necesidad de más recursos de extinción, quemas prescritas y cortafuegos para reducir el combustible antes de la temporada de incendios.

“De algún modo se ha vuelto aceptable que las comunidades de las Primeras Naciones sean evacuadas cada año”, dijo. “Es traumatizante, y estoy segura de que los efectos acompañarán a la gente durante mucho tiempo”.

Incluso las comunidades fuera de la zona inmediata del incendio están sintiendo el impacto.

“En Thunder Bay está cayendo ceniza y la calidad del aire es bastante mala”, dijo Vaugeois.

El humo se ha extendido cientos de kilómetros más allá del noroeste de Ontario, afectando a personas lejos de la línea de fuego. Toronto, la ciudad más grande de Canadá, amaneció el miércoles bajo cielos anaranjados y brumosos mientras el olor a humo de madera persistía en el aire, lo que llevó a Environment Canada a emitir advertencias sobre la calidad del aire y a aconsejar a los residentes sobre los riesgos para la salud de pasar tiempo al aire libre.

Para quienes tienen problemas respiratorios, los efectos son mucho más duros. Ese es el caso de Scott Bailey, un residente de Belleville, Ontario, que padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

“Los últimos dos días han estado extremadamente brumosos. Ha sido como si fueran las nueve de la noche todos los días, durante todo el día”, dijo.

Para Bailey, vivir con una enfermedad pulmonar crónica significa que cada cambio en la calidad del aire importa. Aunque inhalar no es su mayor desafío, sus pulmones tienen dificultades para expulsar dióxido de carbono. El aire cargado de humo lo hace aún más difícil.

“Es como respirar a través de una pajita”, dijo.

“Cuando respiras aire contaminado lleno de humo como este, lo empeora mucho. Hay muchas moléculas y cosas en el aire por los incendios forestales. No es solo el humo: hay muchas cosas en el humo”, explicó.

El empeoramiento de la calidad del aire implica cambios significativos en su rutina diaria.

“A mi esposa le encanta tener las ventanas abiertas durante el verano, pero eso es lo primero que dejamos de hacer”, dijo Bailey. “Necesitas ventilación con aire limpio, y tienes que tener purificadores de aire y tu oxígeno cerca de ti”.

Incluso las tareas simples ahora requieren planificación, y está evitando salir de su casa.

“Tienes que planificar cosas como ir a comprar comestibles o ir a la casa de alguien. Tienes que asegurarte de que tu coche tenga circulación de aire, para que el aire esté fresco”.

No está claro cuándo se extinguirán los incendios y el aire se despejará.

Para la gente de Collins, el humo que se cierne sobre Ontario es solo un recordatorio de lo que dejaron atrás.

La jefa Paavola dice que su comunidad está de duelo por lo que ha perdido. “Hay desesperación, hay confusión, hay dolor, hay duelo, pero hay esperanza”.

Dice que nunca ha habido ninguna duda sobre lo que viene después.

“Vamos a casa”, dijo. “Vamos a reconstruir, y vamos a casa”.

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