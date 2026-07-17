Sismo de magnitud 7,3 con origen en México sacude Guatemala y El Salvador

Por Uriel Blanco y Merlin Delcid, CNN en Español

Un sismo de magnitud 7,3 que se originó en el sur de México se percibió fuertemente este viernes en los países vecinos de Guatemala y El Salvador, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el USGS, el sismo tuvo su epicentro 58 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, poblado del municipio de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.

La Secretaría

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó alerta de tsunami por el sismo. Las autoridades del país activaron a sus equipos de respuesta para atender emergencias. Los Bomberos de El Salvador afirmaron que “no se reportan daños ni eventualidades al momento”.

El sismo generó sacudidas de intensidad moderada a severa en la región de la costa cercana al epicentro; en tanto, los movimientos más fuertes también se limitaron a la región costera. Las ciudades situadas al este fueron protegidas por las montañas, que actúan como escudo ante los sismos.

El USGS calificó el sismo como “muy fuerte”, según su intesidad estimada. Las zonas cercanas al epicentro, tanto en México como en Guatemala, fueron donde se percibió más intenso.

El Sismológico Nacional de México informó que el sismo ocurrió a las 8:48 a.m. hora local (10:48 a.m. ET), fue de magnitud 7,4 y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Al ser poco profundo, el sismo incrementa su intensidad en la superficie. Esta agencia mexicana declaró que ya se han producido réplicas en la zona del epicentro, la más fuerte de ellas de magnitud 6,5 poco más de 30 minutos después del sismo original.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina de México, indicó que “no hay ningún problema” en el país tras el sismo.

“No hay afectaciones graves. En el tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del sismo. Se invita a la población que se aleje de las playas por lo pronto”, dijo Morales Ángeles al final de la conferencia matutina diaria de la presidenta Claudia Shienbaum.

Sheinbaum escribió en X que no se han reportado daños en Chiapas ni en Tabasco, dos de los estados mexicanos donde se sintió el sismo.

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, añadió la presidenta del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda, entre otras cosas, estar pendiente de réplicas, no encender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay fugas de gas, utilizar el teléfono solo para emergencias y revisar las condiciones de las viviendas.

En la Ciudad de México —lugar donde se suelen percibir los sismos originados en la región del Pacífico sur del país— “todo se encuentra en normalidad” tras el sismo, que no ameritó la activación de la alerta sísmica, dijo el Gobierno de la capital mexicana.

El Servicio Sismológico de Guatemala señaló en su informe revisado del sismo que la magnitud fue de 7,3 y la cabecera municipal más cercana al epicentro fue Ocós, en el departamento de San Marcos, cerca a la frontera con Chiapas.

Segundo después del sismo magnitud mayor a 7 con epicentro en México, se registró otro sismo de magnitud 5,6 en territorio guatemalteco, con epicentro en el departamento de Quetzaltenango, dijo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala.

Tras este sismo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que “no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto”.

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