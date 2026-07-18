Agente de ICE disparó a camioneta que huía de un control policial en Pensilvania. Expertos dicen que esto no debería suceder

Por Shimon Prokupecz y Nicki Brown, CNN

En la madrugada del 1 de julio, agentes federales de inmigración en Harrisburg, Pensilvania, detuvieron una camioneta SUV blanca.

Un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin distintivos se detuvo frente a la SUV para bloquearle el paso, mientras que otros autos policiales se estacionaron detrás, según un video de vigilancia obtenido por WGAL, afiliada de CNN.

“Salga del coche ahora mismo”, demandó un agente tras acercarse al lado del conductor.

Cuando el conductor no salió del vehículo tras las repetidas órdenes de los agentes, uno de ellos rompió la ventanilla.

El SUV se dio a la fuga, rozando aparentemente al vehículo de ICE que estaba detenido delante, antes de girar en sentido contrario por una calle de un solo sentido.

Un agente de ICE disparó su arma mientras el SUV se alejaba y chocaba contra un coche aparcado.

En un comunicado, un portavoz de ICE declaró que el conductor, quien según la agencia tenía antecedentes penales por agresión, atropello y fuga, y un incidente doméstico, había “utilizado su auto como arma y embestido un vehículo policial de ICE”.

Un agente del ICE disparó su arma y el conductor logró escapar, de acuerdo con el comunicado.

Este es el ejemplo más reciente de cómo las grabaciones de vigilancia pueden socavar las declaraciones públicas del Gobierno, y un experto en aplicación de la ley declaró a CNN que demuestran claramente algunas de las tácticas deficientes que utilizan los agentes de ICE.

“El vehículo se interpone para impedir que el coche huya, pero ni siquiera eso es efectivo. Ni siquiera está bien posicionado para hacerlo, porque el conductor lo esquiva con bastante facilidad”, indicó Kenneth Corey, exjefe del Departamento de Policía de Nueva York. “Sufre algunos daños por un roce lateral, pero de ninguna manera logra escapar embistiendo”.

Según explicó, los agentes perdieron varias oportunidades para detener el vehículo de forma más segura, probablemente debido a su inexperiencia en el manejo de este tipo de situaciones, lo que podría estar contribuyendo a enfrentamientos similares en todo el país.

“Creo que esto se debe simplemente a la falta de práctica en estas situaciones, donde los agentes prácticamente tienen que improvisar sobre la marcha”, comentó Corey. “Si bien recibieron capacitación hace algunos años sobre cómo hacerlo, no es algo que hayan puesto en práctica con éxito en situaciones reales”.

El incidente en Harrisburg ocurrió días antes de que un agente de ICE matara a tiros a un hombre de 52 años durante un control de tráfico en Houston.

Menos de una semana después, otro agente de ICE mató a un hombre de 25 años durante un control de tráfico en Maine.

Ninguna de las víctimas era el objetivo de las operaciones de control migratorio. Los incidentes mortales provocaron vigilias comunitarias en memoria de las víctimas y reavivaron la indignación por las tácticas agresivas del Gobierno de Trump.

Tras el tiroteo ocurrido esta semana en Maine, la agencia suspendió la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por los agentes de ICE, medida que fue rápidamente revocada por el presidente Donald Trump, quien ha hecho de las deportaciones masivas una piedra angular de su segundo mandato.

Según expertos consultados por CNN, las detenciones de vehículos no siempre fueron una parte fundamental de las acciones de la agencia, ya que los agentes solían arrestar a las personas en una cárcel local o en un lugar específico, como una residencia o un lugar de trabajo.

Sin embargo, las detenciones de vehículos se han intensificado durante la represión migratoria de Trump, cuyo Gobierno se fijó la meta de realizar 2.000 arrestos diarios relacionados con la inmigración.

“Antes no intentaban detener a la gente en la calle como lo hacen ahora”, declaró Corey. “Así que ahora han cambiado estas tácticas y se parecen más a la vigilancia policial local”.

Al igual que todos los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley, los agentes de ICE aprenden a realizar correctamente las detenciones de vehículos cuando se incorporan al cuerpo, pero los expertos afirman que el reciente cambio de tácticas de la agencia no ha venido acompañado de ninguna formación adicional.

“En la academia existen protocolos básicos, pero ustedes no han hecho esto durante 8, 9 o 10 años”, señaló John Sandweg, exdirector interino de ICE, refiriéndose a los agentes con experiencia.

También ha habido preocupaciones recientes sobre la incorporación y la capacitación de los nuevos agentes federales de inmigración, que se agravaron después de que la administración redujera los días de entrenamientos requeridos para los agentes de ICE, quienes reciben mucha menos capacitación que casi cualquier otro agente federal con placa y arma, según un análisis de CNN.

“Me compadezco mucho de los agentes”, manifestó Corey. “Ha habido un cambio de enfoque sin la capacitación y la práctica necesarias”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, declaró esta semana a CNN que la agencia implementará capacitación adicional, incluyendo procedimientos para detenciones de vehículos de alto riesgo y control de multitudes.

La agencia también extendió su programa de capacitación a 71 días, agregó el portavoz, y señaló que los graduados anteriores recibirán capacitación de seguimiento.

En noviembre de 2024, CNN acompañó a un equipo de agentes de inmigración que se disponían a detener a un delincuente convicto en Flushing, Queens.

El equipo del ICE detalló las horas que dedicaron a investigar el caso y a vigilar la residencia del hombre antes de que varios agentes montaran una guardia en la casa para detenerlo.

Según Sandweg, este largo proceso era típico de los procedimientos anteriores de ICE para localizar a delincuentes, y es posible que haya cambiado debido a las exigencias de los objetivos diarios de detención de esta administración.

“Cuanto más tiempo dediques a perseguir puerta por puerta buscando a ese delincuente, menos estarás alimentando a la bestia: menos estarás cumpliendo con la cuota”, sostuvo.

En lugar de pasar horas vigilando a la espera de confrontar a una persona cerca de su casa, es probable que los agentes de ICE sientan la presión de realizar múltiples arrestos a lo largo del día, cuando la gente suele estar fuera de casa y posiblemente en tránsito, lo que resulta en más paradas de vehículos.

Por otro lado, los controles de vehículos, considerados una de las actividades policiales más peligrosas, siempre han sido un pilar fundamental para la policía local, que recibe una amplia formación sobre cómo llevarlos a cabo adecuadamente.

“La parte del entrenamiento que incluye las detenciones de tráfico es algo que se repite constantemente, que se practica de forma regular para garantizar que los agentes comprendan bien las tácticas”, indicó Rodney Harrison, exjefe del Departamento de Policía de Nueva York y comisionado de policía del condado de Suffolk, Nueva York.

Los agentes están entrenados para detener el vehículo en un área donde pueda estacionarse fuera del flujo de tráfico.

Corey afirmó que, por lo general, la mejor práctica es no usar un vehículo policial para bloquear el paso del automóvil por delante, una táctica que se ha utilizado en algunas detenciones recientes de vehículos de ICE, incluida la de Harrisburg.

“Esos agentes que van en el coche de delante están en una posición táctica terrible”, apuntó. “La persona que va en el asiento del copiloto, cuando salga del coche, estará completamente expuesta”.

En cambio, los instructores enseñan a la policía a acercarse al vehículo por detrás y a evitar interponerse en su camino.

“Si por alguna razón terminas en esa posición y el vehículo comienza a moverse hacia ti, les enseñamos a salir de la X, básicamente a apartarse del camino”, manifestó Corey.

Según el exjefe, existen otras formas más seguras en que las fuerzas del orden pueden impedir que un vehículo se dé a la fuga, además de bloquear físicamente su paso, como por ejemplo el uso de bandas de clavos y otras herramientas que pueden desinflar los neumáticos.

“Hay maneras de hacerlo sin poner a los agentes en una posición en la que puedan ser golpeados, pero todo eso requiere capacitación y lograr que realmente incorporen ese entrenamiento a la práctica en el mundo real”, apuntó Corey.

Los distintos departamentos y agencias tienen diversas políticas que describen las medidas apropiadas si una parada de tráfico u otro incidente sale mal.

“La gente se resistirá, intentará huir. Puede que te ataquen físicamente”, señaló Corey. “Todas esas cosas pasan, y ahí es donde el entrenamiento y las tácticas realmente entran en juego”.

Muchos departamentos de policía locales ordenan a su personal que no dispare contra un auto en movimiento a menos que exista una amenaza de fuerza letal por medios distintos al propio vehículo; una política que también recomienda el Police Executive Research Forum, un grupo de expertos policiales no partidista.

“Disparar al vehículo no va a detener el coche. Dispararle al conductor lo convierte prácticamente en un misil sin control”, comentó Corey. “Probablemente se haya creado una situación aún más peligrosa, ya que no queda nadie al mando del vehículo”.

Las políticas del Departamento de Seguridad Nacional prohíben a los agentes del orden disparar únicamente para inmovilizar un vehículo en movimiento y establecen que los agentes solo deben usar fuerza letal cuando exista “una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para el agente u otra persona.

Corey señaló que el agente de policía de Harrisburg disparó su arma cuando el coche ya se alejaba de los agentes federales.

“Si usted dice que los agentes dispararon porque el auto intentaba atropellarlos, entonces estarían disparando al vehículo mientras se dirigía hacia ellos, no mientras se alejaba a toda velocidad”, dijo, aunque añadió que no estaba claro qué estaban haciendo las personas dentro del vehículo en ese momento.

Según Harrison, dadas las circunstancias que se aprecian en el video, disparar un arma no era necesario.

“¿Alguien corría riesgo de sufrir lesiones físicas graves o la muerte? La respuesta es no”, afirmó. “No creo que fuera necesario recurrir a la fuerza letal en esa situación”.

En el reciente tiroteo mortal en Maine, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que el agente abrió fuego “por temor a la seguridad pública” después de que el vehículo intentara huir.

La agencia no ha especificado qué pudo haber hecho el conductor para provocar ese temor. Tras el tiroteo, se observó en las cámaras de vigilancia el vehículo de la víctima dando vueltas lentamente mientras agentes federales intentaban detenerlo.

Tras el fatal incidente en Houston, ICE declaró que un agente disparó su arma en “legítima defensa” después de que un conductor embistiera un vehículo policial y se negara a obedecer las órdenes verbales.

La familia del conductor ha refutado la versión del Gobierno.

Los agentes implicados en estos tiroteos no llevaban cámaras corporales, lo que alimenta el escepticismo sobre la versión de los hechos del Gobierno y reaviva las preocupaciones sobre la supervisión y la rendición de cuentas.

Según Corey, este tipo de grabaciones pueden ayudar a agilizar las investigaciones, lo que a su vez puede ayudar a determinar si el uso de la fuerza fue legal.

“Uno termina en situaciones que a veces se denominan ‘legales pero terribles’, donde todo parece absolutamente espantoso, pero que se ajusta al ámbito de la justificación legal”, sostuvo.

El estándar legal para imputar cargos a un agente del orden por un tiroteo ocurrido en el ejercicio de sus funciones es elevado, lo que también complica las exigencias de rendición de cuentas.

No se han presentado cargos penales contra ningún agente de inmigración involucrado en las recientes detenciones de vehículos que resultaron en muertes.

Según Corey, si los agentes de ICE y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguen las mejores prácticas para las detenciones de vehículos e intentan reducir la tensión de la situación, podrían evitar por completo algunos de esos escenarios peligrosos.

“Cuando te has posicionado bien, cuando has utilizado tácticas sólidas en la preparación, así es como evitas acabar en esa situación en la que, sí, el tiroteo va a estar justificado, pero era completamente evitable”, expresó.

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