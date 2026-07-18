Arrestan en Miami a los hermanos Tate por una solicitud de extradición del Reino Unido por cargos de violación

Por Holmes Lybrand, Dalia Faheid, Hannah Rabinowitz y Alea Motwane, CNN

Alguaciles federales de EE.UU. arrestaron este sábado en Miami a los influencers de redes sociales Andrew y Tristan Tate por una solicitud de extradición del Reino Unido tras una investigación sobre delitos sexuales denunciados por siete víctimas, según el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido.

Autoridades británicas acusaron a los hermanos de abusar de mujeres en la región del este de Inglaterra, al norte de Londres, entre 2010 y 2017.

Andrew Tate, un influencer con miles de millones de vistas en internet, enfrenta 42 cargos, entre ellos violación, trata de personas, posesión de imágenes indecentes de una menor y agresión, según el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido y la Policía de Bedfordshire. Tristan Tate enfrenta 17 cargos, entre ellos agresión sexual, violación y trata de personas, dijeron las autoridades.

“Miembros de nuestra unidad de delitos graves han estado trabajando estrechamente junto al Servicio de Fiscalía de la Corona y con organismos policiales nacionales e internacionales como parte de esta compleja investigación”, dijo la subdirectora de la Policía de Bedfordshire, Karena Thomas.

El Departamento de Justicia confirmó que alguaciles federales de EE. UU. arrestaron a Andrew y Tristan Tate “en virtud de un proceso de extradición” y agregó que los arrestos “se realizaron de conformidad con los tratados y acuerdos de cooperación policial que rigen las extradiciones del Departamento de Justicia”.

Los hermanos comparecerán ante un tribunal federal en Miami la próxima semana, dijo una fuente de las fuerzas del orden.

Un abogado de los hermanos dijo que son inocentes y criticó la decisión del Reino Unido de solicitar la extradición.

“Existe un acuerdo de larga data entre los gobiernos del Reino Unido y Rumania según el cual el Reino Unido no solicitaría la extradición mientras los procedimientos rumanos estén pendientes”, dijo Joseph McBride. “Esos procedimientos están en curso ahora mismo. Ese acuerdo existe porque ninguna nación puede pisotear la soberanía judicial de otra por conveniencia política”.

Anteriormente, fiscales rumanos acusaron a los hermanos de traficar con mujeres a través de Rumanía, el Reino Unido y EE.UU., y de explotarlas sexualmente. Ellos han rechazado repetidamente las acusaciones formuladas en su contra en ese caso. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia de Rumanía para pedir comentarios sobre su arresto.

Defensores han advertido sobre la creciente influencia del dúo entre niños y hombres jóvenes.

Andrew Tate es conocido por su discurso sobre la dominación masculina, la sumisión femenina y la riqueza. En un momento, fue suspendido de las principales plataformas de redes sociales.

Los hermanos, que tienen doble ciudadanía estadounidense y británica, enfrentan decenas de nuevos cargos añadidos a cargos anteriores presentados por el Servicio de Fiscalía de la Corona después de que la Policía de Bedfordshire presentara pruebas relacionadas con acusaciones que se remontan a 2012, dijeron las autoridades.

Los nuevos cargos fueron presentados después de que las autoridades investigaran denuncias hechas por otras cuatro víctimas en las áreas de Bedfordshire y Hertfordshire, en el este de Inglaterra, dijo la policía.

Andrew Tate también enfrenta una demanda civil en el Reino Unido, presentada por cuatro mujeres que acusan al influencer de redes sociales de violación. Un portavoz de Tate dijo anteriormente a CNN que su cliente “niega categóricamente estas acusaciones no comprobadas”.

Los hermanos salieron de Rumanía después de que las autoridades de ese país levantaran las restricciones de viaje que tenían, y llegaron a Florida en febrero de 2025. A su llegada, quedaron en el centro de otra investigación penal, cuando James Uthmeier anunció la pesquisa encabezada por la Oficina de Enjuiciamiento Estatal de Florida.

También habían arremetido contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anteriormente sugirió que no eran bienvenidos en su estado.

“Cuando estadounidenses que están injustamente encarcelados en el extranjero regresan a casa, ustedes los traicionan”, dijo Andrew Tate en X el año pasado. “Más vale que me atrapen ahora. Vamos. Arréstenme”.

Thomas, funcionaria de la policía de Bedfordshire, dijo que “no hay lugar para la violencia de los hombres contra las mujeres y las niñas”.

“Seguiremos trabajando incansablemente para apoyar a las víctimas e investigar todas las denuncias que se nos presenten”, dijo Thomas.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.