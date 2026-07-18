Dos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron y uno está desaparecido tras ataques iraníes en Jordania

Por Aleena Fayaz, CNN

Dos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron y uno está desaparecido en combate, anunció este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), lo que supone las primeras bajas estadounidenses en la guerra con Irán desde marzo.

“El 17 de julio, dos miembros estadounidenses de las Fuerzas Armadas murieron en combate en Jordania mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y sus fuerzas aliadas defendían el territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones iraníes. Además, un militar se encuentra desaparecido en combate”, informó el CENTCOM en una publicación en redes sociales.

Otros cuatro miembros estadounidenses fueron evacuados a hospitales en Jordania, pero ya han sido dados de alta, según el CENTCOM. Otros sufrieron heridas leves y se han reincorporado a sus funciones.

El CENTCOM indicó que no revelará la identidad de los soldados fallecidos hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre estas bajas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció la noticia en una publicación en X y escribió: “Buen viaje, héroes. Su sacrificio no hace más que reforzar nuestra determinación”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado más temprano este sábado que fue responsable de los ataques contra una base utilizada por fuerzas estadounidenses en Al-Azraq, Jordania. El organismo aseguró haber “destruido por completo” varias aeronaves en el ataque, que, según dijo, fue llevado a cabo con misiles y drones.

Con estas muertes, asciende a 16 el número de militares estadounidenses fallecidos en el conflicto de casi cinco meses, de acuerdo con el sistema de análisis de bajas del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos murieron el 1 de marzo en un ataque iraní directo contra un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Días después, un sargento del Ejército murió tras resultar herido durante un ataque en Arabia Saudita.

El 12 de marzo, seis militares murieron cuando un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Iraq, aunque el incidente “no se debió a fuego hostil ni amigo”.

La Marina de Estados Unidos suspendió el 5 de julio la búsqueda de un militar desaparecido cuyo helicóptero cayó en el mar Arábigo. Las Fuerzas Armadas dijeron que “no había indicios de que la emergencia hubiera sido causada por una acción hostil”.

Las bajas más recientes se producen mientras un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos prácticamente se derrumbó esta semana, en medio de intercambios de fuego entre ambas partes. Los letales ataques estadounidenses han sido seguidos por oleadas de drones y misiles iraníes, con un número creciente de objetivos en países que albergan bases estadounidenses.

Horas antes, este sábado, funcionarios iraníes informaron de la muerte de 12 iraníes en la última jornada, lo que eleva a 50 el número total de fallecidos en el país durante esta última fase de la guerra. Un vicegobernador de la provincia iraní de Hormozgan declaró que una planta desalinizadora de agua había sido destruida en un ataque con misiles estadounidenses. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. aún no han respondido a esta afirmación.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

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