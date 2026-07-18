Los exorbitantes precios para asistir a la final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

El Mundial de 2026 ya es historia, pero también quedará en el recuerdo por haber sido el más caro de todos los tiempos. La Copa del Mundo fue inédita al convertirse en la primera que se disputó en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Un formato que atrajo a millones de aficionados y que también rompió récords de asistencia en los estadios y de audiencia en las transmisiones alrededor del mundo.

El cierre perfecto para este torneo será la final entre Argentina y España, un partido que se convirtió en el evento deportivo más caro de la historia. No se trata únicamente del futbol, pues ninguna final de la NBA, ningún Super Bowl y ningún otro espectáculo deportivo había alcanzado los precios que, a unas horas del silbatazo inicial, se siguen consultando para conseguir un boleto.

La plataforma TickPick, especializada en la compra y venta de entradas para eventos deportivos, conciertos y espectáculos, informó que el precio promedio para asistir a la final fue de US$ 11.117. La cifra superó marcas que parecían difíciles de igualar. Como referencia, el Super Bowl LVIII entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City tuvo un precio promedio de US$ 9.411, mientras que el Super Bowl LV entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs registró US$ 7.313. Incluso las finales de la NBA quedaron por debajo. El enfrentamiento entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York en el juego 3 alcanzó un promedio de US$ 6.546, y el juego 4 de esa serie se cotizó en US$ 6.308.

La propia plataforma de TickPick aseguró que nunca se había registrado una demanda tan alta para un evento deportivo, una muestra del enorme interés que despertó la definición del campeonato mundial.

Sin embargo, los precios no se limitaron al mercado secundario. En el portal oficial de reventa de la FIFA, los costos también resultaron impactantes. El boleto más económico disponible rondaba los US$ 8.000 en la categoría 3, mientras que las entradas de categoría 1 comenzaban en US$ 11.700. Los asientos mejor ubicados superaban los US$ 17.000, y las localidades destinadas a personas con movilidad reducida oscilaban entre los US$ 14.000 y los US$ 20.000, dependiendo de la sección.

Asimismo, las cifras más sorprendentes aparecieron en la reventa. Algunas entradas fueron publicadas hasta en US$ 575.000 para la categoría 1, otras alcanzaron los US$ 595.000 en zonas preferentes y, en el caso más extremo, un asiento específico fue ofertado por US$ 2,3 millones. Aunque eso no significa que todas esas localidades hayan encontrado comprador, sí refleja el nivel de especulación y la extraordinaria demanda que generó la gran final.

Más allá del espectáculo dentro de la cancha, el Mundial de 2026 dejó otro legado, pues confirmó que el futbol sigue siendo el deporte con mayor capacidad de movilizar aficionados en todo el planeta. Estadios repletos, audiencias históricas y boletos con precios nunca vistos, esta Copa del Mundo estableció un nuevo parámetro para los grandes eventos deportivos y marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento.

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