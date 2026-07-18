Manifestantes se enfrentan con la policía en Venecia ante la llegada del superyate del enviado de Trump

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Alrededor de 300 manifestantes se enfrentaron a la policía antidisturbios en Venecia el viernes por la noche por la llegada del megayate Boardwalk, valorado en US$ 450 millones, del embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman Fertitta, durante el festival anual del Redentor de la ciudad, según la policía.

Fertitta, un estrecho aliado y donante del presidente estadounidense Donald Trump, ha estado navegando por Italia este verano con su familia y parte de su personal en su yate privado como parte de lo que él describe como una iniciativa de “diplomacia costera” para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, según sus redes sociales.

Su llegada fue recibida en Venecia por manifestantes que portaban pancartas con mensajes como “Venecia no está en venta”, e insultos a Trump. Se vio a la policía empujando a los manifestantes que intentaban acercarse al barco del embajador. Muchos sostenían carteles con fotos de Trump, algunos lanzaron juguetes inflables de piscina a la policía, otros usaron megáfonos para gritar insultos contra el Gobierno de Estados Unidos.

Daniele Giordano, secretario del sindicato Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano) en Venecia, dijo a los presentes que era “una vergüenza” que Venecia recibiera el megayate de Fertitta durante el festival, y que su presencia “representa exactamente lo opuesto a nuestra idea de sostenibilidad ambiental y social”.

Un manifestante, Emanuele Lepore, declaró a la agencia de noticias Reuters: “Es casi extraño que tengamos que luchar tanto para que la gente entienda que esta ciudad no está en venta, como cualquier otra ciudad donde la gente realmente lucha solo por vivir, una ciudad que constantemente pierde espacios, viviendas, servicios públicos y bienestar, y que constantemente se vende a multimillonarios”.

El embajador, cuyo patrimonio neto Forbes estima en poco menos de US$ 11.000 millones, es propietario de casinos, equipos deportivos y restaurantes en Estados Unidos. Fertitta afirma que está pagando personalmente los gastos del yate para su familia y sus invitados a bordo, pero ni la embajada estadounidense ni las autoridades italianas han revelado cuánto dinero han destinado los contribuyentes italianos para garantizar la seguridad necesaria para protegerlo a él y a su séquito.

En cada uno de los 13 puertos de su itinerario hasta el Día del Trabajo, sus planes incluyen reunirse con líderes empresariales locales, celebridades y estadounidenses a bordo del yate, lo que ha requerido seguridad adicional tanto en tierra como en mar.

Su llegada a Venecia antes de uno de los festivales más celebrados de la ciudad atrajo a los mismos grupos organizados de manifestantes, que llamaron a sus seguidores a la acción en las redes sociales, tal como protestaron el verano pasado contra la boda del fundador de Amazon y multimillonario Jeff Bezos y la experiodista Lauren Sanchez, que se celebró durante varios días en la ciudad.

El hecho de que el imponente yate de Fertitta, de 117 metros (384 pies), atracara frente a una zona donde los venecianos normalmente podrían ver los impresionantes fuegos artificiales del festival desde la orilla agravó aún más la indignación.

El festival se celebra anualmente para conmemorar el fin de un brote de peste en 1576 y asisten miles de personas en barcos y en los canales de la ciudad, culminando con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la ciudad.

La embajada de Estados Unidos no ha hecho comentarios públicos sobre las protestas, pero un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia dijo que la diplomacia costera estaba funcionando. Esto ocurre en un momento de tensas relaciones entre el presidente estadounidense y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El mes pasado, Trump intensificó la disputa al afirmar que Meloni insistió en tomarse una foto con él en la cumbre del G7 en Francia.

El yate, que cuenta con dos helipuertos, estuvo hasta hace pocas semanas atracado en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, desde que Fertitta asumió el cargo de embajador en 2023. El embajador y su familia vivieron en el yate el verano pasado mientras se realizaban renovaciones en la residencia oficial en Roma.

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