Un cangrejo azul del Atlántico invadió lagunas italianas. Ahora, las pescadoras deben buscar nuevas formas de ganarse la vida

Por Kasha Patel y Chiara Negrello, CNN

Al amanecer, dos pescadoras arrastraban su embarcación por la laguna de Scardovari, en el noreste de Italia. Oscarina Soncin se encontraba en una de las mayores zonas de recolección de almejas de Europa; el agua gélida le llegaba a las rodillas mientras raspaba el fondo marino con un rastrillo metálico. El movimiento levantaba barro, arena y las famosas y exquisitas almejas Manila de la región, depositándolas en su red. Su compañera de pesca, Giovanna Pizzo, separaba las almejas de los residuos.

Durante más de dos décadas, ambas extraían cada mañana casi 2 kilos de almejas de la laguna del delta del río Po, desafiando la idea de que las mujeres no eran aptas para un trabajo tan arduo. Su labor atrajo la atención internacional e inspiró un reportaje de National Geographic en 2021. Ambas disfrutaban de unos ingresos estables y de la sensación de libertad que ofrecía el trabajo en el agua.

Sin embargo, en 2023, empezaron a encontrar conchas rotas y vacías. Tenían que pasar más tiempo en el agua para completar su cuota, aunque no siempre lo lograban.

Había surgido un competidor que acechaba en las cercanías: el cangrejo azul del Atlántico. Este crustáceo —un marisco muy apreciado en Maryland, en otras zonas de la costa este de Estados Unidos y en el Golfo de México— había invadido el delta del Po, devorando el producto emblemático que durante generaciones había sido el sustento de los recolectores de almejas.

Las almejas Manila son un elemento esencial de la cocina italiana; se sirven mezcladas con pasta o al vapor. Italia es el segundo mayor productor de almejas Manila, solo por detrás de China, y muchas de las lagunas del delta del Po constituyen el corazón de esta industria nacional.

No obstante, en un plazo de tres años, los cangrejos del Atlántico han transformado la actividad pesquera. La captura anual de almejas en la laguna de Scardovari, donde trabajaban Soncin y Pizzo, cayó un 93 %. En algunos bancos de almejas no ha sobrevivido ni un solo ejemplar.

Los científicos señalan que las aguas del delta, naturalmente ricas en nutrientes, ofrecen un banquete abundante para los cangrejos y otras especies marinas. Sin embargo, el calentamiento global ha elevado la temperatura de los océanos y ha propiciado inviernos más suaves, lo que ha permitido a los cangrejos multiplicarse rápidamente y alimentarse de las almejas.

“Mi experiencia me ha enseñado que en la naturaleza puede ocurrir cualquier cosa”, afirmó Soncin. “El mar puede dar mucho, pero también puede arrebatárselo todo, y eso es exactamente lo que me sucedió a mí”.

Al igual que Soncin y Pizzo, más de 600 pescadores —el 40 % de los miembros del consorcio local— han abandonado la actividad, según la organización. Muchos entregaron sus licencias y emprendieron nuevas carreras. Otros se negaron a renunciar al oficio e intentan adaptarse a la enorme transformación ecológica.

Durante décadas, los cangrejos azules proliferaron silenciosamente en las lagunas del delta del Po. Se desconocen todos los factores que explican el reciente auge de su población, aunque los investigadores señalan fenómenos meteorológicos extremos recientes y el cambio climático, factores que tal vez se hayan visto agravados por el aumento del tráfico marítimo en las últimas décadas.

El delta del Po es un refugio para la vida marina, afirmó Massimiliano Costa, director del Parque del Delta del Po, entidad que contribuye a la conservación y gestión del entorno local. El Po, el río más largo de Italia, aporta a las lagunas abundantes nutrientes —procedentes tanto de fuentes naturales como de actividades humanas, como la agricultura— que proporcionan un excedente de alimento para la fauna marina, incluidos los cangrejos azules. Las mareas procedentes del mar Adriático renuevan constantemente el oxígeno y aportan el agua salada que las hembras necesitan para reproducirse. Además, estos cangrejos se entierran en el lecho fangoso para protegerse de los depredadores y resistir mejor las temperaturas invernales.

“Es probable que la introducción de huevos y larvas a través del transporte marítimo se haya producido de forma continua durante varias décadas”, señaló Viviana Carli, técnica del equipo de campo del Parque del Delta del Po. “Lo que parece haber cambiado son las condiciones ambientales, que se volvieron mucho más favorables para la especie, permitiendo un aumento drástico de la población”.

En 2022, la sequía más grave sufrida por el norte de Italia en dos siglos permitió que el agua salada del mar penetrara río arriba en el Po, creando un entorno propicio para la reproducción de las hembras de cangrejo azul y el desarrollo de sus huevos, explicó Costa. Al año siguiente, las fuertes lluvias y las inundaciones dispersaron las larvas y los ejemplares jóvenes por todo el delta.

Las condiciones climáticas generales también evolucionaron a favor de los cangrejos. En las últimas décadas, las aguas del Mediterráneo se han calentado hasta alcanzar temperaturas que permiten a los cangrejos azules reproducirse con mayor éxito, llegando a hacerlo varias veces en una misma temporada de cría. Los estudios indican que los inviernos más cálidos también han prolongado su periodo reproductivo y reducido la mortalidad causada por el frío.

“Nunca imaginé… que el cangrejo azul pudiera establecerse en el delta del Po, dado nuestro clima”, comentó Pizzo, quien comenzó a recolectar almejas porque la actividad ofrecía buenos ingresos desde el principio. “Esto me hace pensar que las estaciones ya no son lo que eran”.

Dado que una sola hembra de cangrejo azul puede producir millones de huevos, una explosión demográfica en las lagunas resultaba tal vez inevitable en este nuevo entorno. Independientemente de cómo llegaran a la región, los cangrejos azules encontraron un paraíso en las lagunas del delta.

Entre 2022 y 2024, el volumen de capturas de cangrejo azul aumentó un 900 % en el delta del Po —pasando de unas 200 toneladas a 2.000 toneladas—, según el Consejo Consultivo de Acuicultura.

“Destruyen por completo los cultivos de almejas. Se comen todas las semillas, incluso las almejas de Manila de mayor tamaño”, afirmó Mattias Gaglio, ecólogo de la Universidad de Ferrara. “Alteran totalmente la red ecológica”.

Las dos zonas más afectadas son las lagunas de Scardovari y Goro, que suelen concentrar la mayor parte de la producción anual de almejas del país, señaló Gaglio. En la región de Goro, él y sus colegas demostraron que la producción de almejas cayó a una media de 4.000 toneladas en 2024, lo que supone un descenso del 70 % respecto a la década anterior. Por su parte, la laguna de Scardovari registró una reducción de sus cosechas anuales, pasando de 4.800 toneladas a 340 toneladas desde 2023.

Sin embargo, los científicos sostienen que será difícil, por no decir imposible, librar a las lagunas italianas de los cangrejos azules.

El Gobierno italiano ha invertido al menos 10 millones de euros en la captura y eliminación de estos cangrejos. Los fondos también financian la instalación de vallas y redes más resistentes para proteger las almejas de Manila.

Las autoridades incluso han fomentado su consumo. En Estados Unidos, la carne dulce de este crustáceo se considera un manjar. No obstante, según varios investigadores, los italianos se muestran reticentes a comerlos porque los asocian con los daños a la economía local. Además, limpiar y cocinar estos cangrejos requiere mucho más esfuerzo que preparar almejas, que pueden cocerse al vapor o hervirse fácilmente. En Italia, el cangrejo azul se utiliza principalmente para elaborar comida para mascotas y, ocasionalmente, se sirve en restaurantes.

“Cualquier esfuerzo realizado para controlar la población ha sido más o menos inútil”, declaró Giuseppe Castaldelli, profesor de ecología de la Universidad de Ferrara. “Seguimos sin saber qué hacer con el cangrejo”.

Debido a la abundancia de cangrejos, su precio en el mercado local es bajo, lo que dificulta obtener beneficios. Sin embargo, recientemente, una empresa de Sri Lanka llamada Taprobane Seafoods se ha asociado con los pescadores —a través del consorcio local— para crear una nueva cadena de suministro destinada a la exportación mundial. Los pescadores italianos capturan los cangrejos, mientras que la empresa aporta su experiencia en el procesamiento y la comercialización del producto para los mercados internacionales, incluido el de Estados Unidos. Algunos habitantes de la zona también trabajan en la planta de procesamiento.

“En cuestión de meses, la especie (el cangrejo azul) pasó de tener una presencia insignificante a convertirse en una amenaza importante”, afirmó Paolo Mancin, presidente del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, entidad que colabora en la gestión de las poblaciones y el mantenimiento de las lagunas. “La colaboración busca transformar una especie invasora, que afectó gravemente al cultivo de almejas, en una nueva oportunidad económica para los pescadores y trabajadores locales”.

Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha logrado contener por completo a estos invasores de pinzas.

Antes de la proliferación del cangrejo azul, la jornada laboral de Angela Franceschetti resultaba manejable y rutinaria.

Franceschetti forma parte del consorcio de Scardovari, que actualmente cuenta con 860 miembros, frente a los 1.470 que tenía antes del auge del cangrejo azul. El consorcio establecía una cuota que determinaba cuántas almejas debía capturar, además de los horarios de salida y entrega para su embarcación. Podía completar sus tareas diarias en un lapso de entre treinta minutos y tres horas.

Sin embargo, cuando la pesca de almejas dejó de ser rentable para ella en octubre de 2023, decidió, junto con su pareja Marco Finotti, ampliar su actividad para incluir la captura de cangrejos azules.

Ahora, al programar la alarma para el día siguiente, Franceschetti —de 28 años— debe consultar los horarios de las mareas altas y bajas. Esta preparación le permite determinar el mejor momento para revisar sus 80 trampas para cangrejos. A diferencia de la recolección de almejas, la captura de cangrejos depende totalmente de las trampas, cuya revisión requiere entre tres y cuatro horas. Vende sus capturas al consorcio, que a su vez las entrega a la empresa Taprobane Seafoods.

Tras el almuerzo, ella y Marco regresan a la laguna para trabajar en su cultivo de almejas durante otras cuatro o cinco horas. Junto a otros miembros de su cooperativa, retiran el exceso de algas con rastrillos para que la corriente las arrastre hacia el mar y no asfixien a las almejas. También limpian las redes y refuerzan los postes antes de la llegada de tormentas. Al atardecer, recolectan más cebo para las trampas de cangrejos o atienden sus cultivos de mejillones en mar abierto.

“Gracias a mi trabajo como pescadora, he comprendido que el cambio climático no solo afecta al medio ambiente, sino que también repercute directamente en mi medio de vida”, afirmó Franceschetti. “Las variaciones de temperatura, los patrones meteorológicos y las condiciones marinas influyen en el funcionamiento del ecosistema, y ​​esos cambios afectan inevitablemente la labor de quienes dependemos de él a diario”.

Para Soncin, adaptarse a la situación de los cangrejos supuso abandonar por completo el trabajo en el agua.

Tras dejar la pesca de almejas en 2024, comenzó a trabajar en la limpieza de casas. Aunque la remuneración es similar, el trabajo carece del significado que tuvieron las décadas que pasó en contacto con la naturaleza. Pizzo también dejó la pesca de almejas tras una trayectoria de 34 años y ahora trabaja en una planta procesadora de pescado, una labor que nada tiene que ver con estar en el agua.

“Lo que más extraño es… trabajar en estrecho contacto con la naturaleza y disfrutar de la libertad que conllevaba nuestro trabajo en el agua”, dijo Soncin.

The-CNN-Wire

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