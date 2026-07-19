Mamdani dice que sigue considerando arrestar a Netanyahu si el líder israelí visita Nueva York

Por Aleena Fayaz, CNN

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que su oficina todavía está considerando arrestar a Benjamin Netanyahu si el primer ministro israelí visita la ciudad para la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

Hablando en el podcast “The Interview” de The New York Times, Mamdani dijo que el departamento legal de su administración está discutiendo activamente el posible arresto de Netanyahu, algo que prometió perseguir durante su campaña.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani. “Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. Y lo que verán es que esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado en estos últimos años”.

Cuando se le preguntó qué creía que la ley le permitía hacer, Mamdani respondió: “Esa es una conversación activa con nuestro departamento legal. Sin embargo, lo que hemos visto a nivel nacional es un deseo, a veces, de escribir tus propias leyes, de ir más allá de los límites de la legalidad. Eso no es algo que nos interese”.

La CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu y otros líderes israelíes en 2024, acusándolos de crímenes de guerra durante y después de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. El presidente Donald Trump y el expresidente Joe Biden han denunciado la orden de la CPI.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, que obliga a los países a arrestar a personas que tengan órdenes de la CPI en su contra. La administración Trump ha intensificado su larga batalla contra la CPI, y el secretario de Estado Marco Rubio prometió recientemente “desmantelar” el tribunal y lo acusó de “librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles” sino con “la fuerza del llamado derecho internacional”.

Mamdani es un crítico feroz del Gobierno israelí y ha criticado repetidamente la guerra de Israel en Gaza calificándola de “genocidio”. Israel niega esas acusaciones.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, calificó el sábado los comentarios del alcalde como “puro teatro político” y señaló que Estados Unidos no es miembro de la CPI.

En una entrevista con el locutor de radio de WABC, Sid Rosenberg, a principios de la semana, Netanyahu desestimó las preocupaciones sobre los llamados de Mamdani para su arresto.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo el sábado en las redes sociales que Netanyahu “vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su inquebrantable derecho a defender a sus ciudadanos”.

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