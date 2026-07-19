Se forma la depresión tropical número dos en el golfo de México. Causará lluvias intensas e inundaciones costeras

Por Melissa Nord, Meteoróloga de CNN

La depresión tropical dos se ha formado en el noreste del Golfo y se espera que produzca lluvias intensas y ráfagas con fuerza de tormenta tropical a la costa norte y este del Golfo en los próximos días.

Se pronostica que la depresión tropical dos se convierta en una tormenta tropical esta noche o el lunes, momento en el cual se llamará tormenta tropical Bertha.

Está programado que un avión Hurricane Hunter vuele hacia el sistema el domingo para recopilar información sobre sus vientos, presión y el entorno meteorológico a su alrededor.

Impactos:

Lluvia: Totales generalizados de 5 a 10 cm, con hasta 20 cm posibles en las tormentas eléctricas más fuertes.

Marejada ciclónica: Los niveles del agua podrían subir de 30 cm a 90 cm por encima de lo normal a lo largo de la costa de la región de Big Bend en Florida, desde Indian Pass hasta Chassahowitzka.

Viento: Es probable que haya condiciones de tormenta tropical a lo largo de la costa, incluidas ráfagas de viento que superen las 65 km/h.

Se ha emitido una alerta de tormenta tropical para la costa del Panhandle de Florida desde el río Ochlockonee hacia el oeste hasta la frontera entre Florida y Alabama. En estas ubicaciones, las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro de las próximas 36 a 48 horas.

Además, las lluvias intensas podrían causar inundaciones repentinas a medida que las bandas de lluvia tropical asociadas con la depresión tropical dos se desplacen tierra adentro, mientras el centro del sistema permanece mar adentro. Los totales de lluvia podrían ser de 5 a 10 cm con cantidades aisladas más altas de hasta 20 cm para la costa noreste del Golfo hasta la península occidental de Florida.

También es posible una marejada ciclónica de 30 a 90 cm a lo largo de la región de Big Bend de Florida.

Las corrientes de dirección son muy débiles, por lo que la depresión tropical dos continuará moviéndose lentamente durante los próximos dos días hacia el norte-noroeste. Aunque está luchando contra algo de aire seco, la cizalladura del viento sigue siendo más ligera, por lo que es posible un fortalecimiento adicional a medida que la tormenta se acerque a la costa del Golfo de Alabama, Mississippi y Louisiana a mediados de semana.

Ha pasado más de un mes desde que un ciclón con nombre ha estado en la cuenca del océano Atlántico. La tormenta tropical arthur se formó a mediados de junio y tocó tierra horas después en la costa de Texas cerca de Galveston. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica predice un número de sistemas con nombre inferior al promedio en el Atlántico esta temporada debido a la formación y el fortalecimiento de El Niño.

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