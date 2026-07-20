La fusión entre Paramount y WBD queda en pausa tras una orden de restricción temporal de una jueza

Por Brian Stelter, CNN

Un juez federal concedió una orden de restricción temporal que pausa la adquisición de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, por parte de Paramount.

La decisión de la jueza Araceli Martínez-Olguín, emitida este lunes, deja en suspenso durante dos semanas la megafusión de medios mientras analiza una demanda antimonopolio presentada por una coalición de 12 fiscales generales estatales, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta.

La jueza podría extender la orden por otras dos semanas. Además, fijó una audiencia para el 3 de agosto, en la que analizará la solicitud de los estados de emitir una orden judicial preliminar. Si la concede, la fusión quedaría congelada durante meses, lo que supondría un importante revés para Paramount.

“Esta es una primera victoria clave en nuestro caso para garantizar que esta megafusión nunca vea la luz”, dijo Bonta en un comunicado emitido este lunes. “Tenemos todo lo necesario, la ley de nuestro lado, y esperamos seguir presentando nuestro caso”.

Paramount dijo que defenderá enérgicamente el acuerdo y combatirá la demanda de alto perfil presentada por los fiscales generales estatales.

“Confiamos en que las pruebas demostrarán que los argumentos antimonopolio de los fiscales generales estatales carecen de fundamento, ya que los mercados que describen y sus afirmaciones sobre efectos anticompetitivos no tienen base en la realidad actual del mercado”, dijo un portavoz de la empresa este lunes. “Esta fusión es legal, promueve la competencia y beneficiará a los consumidores, los creadores, los trabajadores y la industria del entretenimiento”.

Como informó previamente CNN, los ejecutivos de Paramount y Warner Bros. Discovery esperaban que Martínez-Olguín concediera la solicitud de los estados para emitir una orden de restricción temporal, una medida que pausa el proceso judicial en la etapa preliminar de una disputa legal.

Ahora, las empresas están concentradas en la próxima batalla por la orden judicial preliminar. Ese tipo de audiencias implica amplios argumentos legales y la presentación de pruebas por ambas partes. Con frecuencia, las empresas abandonan por completo los planes de fusión, en lugar de enfrentar un juicio largo e impredecible, cuando un juez concede una orden judicial preliminar.

Por el contrario, cuando un juez rechaza una solicitud de orden judicial preliminar, las empresas pueden avanzar rápidamente para completar la adquisición.

El momento es significativo porque Paramount está a punto de tomar el control de Warner Bros. Discovery, incluida CNN.

Si la coalición de fiscales generales estatales no hubiera presentado la demanda antimonopolio el 13 de julio, todo indicaba que Paramount habría completado la fusión esta misma semana.

Los organismos reguladores de todo el mundo ya habían otorgado las aprobaciones necesarias. Sin embargo, las empresas sabían desde hacía meses que era probable que los fiscales generales demócratas presentaran una demanda al considerar que la fusión perjudicaría a Hollywood y, en última instancia, a los consumidores.

Paramount pidió a Martínez-Olguín que fijara un calendario acelerado para la fase, mucho más trascendental, de la orden judicial preliminar. La empresa busca concretar la adquisición de Warner Bros. Discovery antes del 30 de septiembre.

El 1 de octubre entra en vigor un mecanismo conocido como “ticking fee”, que añade 25 centavos de dólar por acción de Warner Bros. Discovery al costo de la operación por cada trimestre que pase hasta que se complete. Ese cargo adicional podría costarle a Paramount cientos de millones de dólares.

La decisión de este lunes indica que la batalla judicial avanzará con relativa rapidez.

Martínez-Olguín escribió que los estados presentaron “pruebas convincentes” de que la empresa combinada Paramount-Warner Bros. Discovery tendría “una participación sustancial en el mercado de distribución cinematográfica de estreno amplio”.

Según escribió la jueza, los estados “demuestran de forma sólida que la operación reduciría sustancialmente la competencia” en ese mercado.

Daniel Kessler, principal abogado litigante de Paramount, dijo la semana pasada ante el tribunal que los demandados “impugnarán” la definición de mercado planteada por los fiscales generales estatales, al sostener que los estados describen de manera incorrecta los mercados de distribución cinematográfica y de licencias para canales de cable.

La definición de esos mercados es uno de los puntos centrales del caso, ya que los estados sostienen que la empresa combinada Paramount-Warner Bros. Discovery concentraría demasiado poder en ellos.

Las empresas responden que la industria del entretenimiento evoluciona con rapidez y enfrenta una intensa competencia de gigantes tecnológicos e incluso de creadores de contenido independientes.

Sin embargo, Bonta sostiene que el mercado del streaming es un asunto distinto de los sectores del cine y la televisión por cable en los que se centra su demanda.

“Son mercados de miles de millones de dólares, y esta fusión los afecta de una manera que es ilegal”, dijo Bonta a CNN en una entrevista la semana pasada.

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