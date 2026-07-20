No solo Taco Bell: brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Los estadounidenses han reducido el consumo en cadenas de comida con menús cargados de lechuga a medida que aumentan las preocupaciones por el brote de cyclospora.

La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularon la lechuga servida en algunos restaurantes de Taco Bell con el brote generalizado del parásito que causa diarrea.

Incluso antes del anuncio oficial, los consumidores parecían desconfiar de la posible conexión de Taco Bell con el brote.

El tráfico de clientes cayó 16,9 % el 15 de julio en comparación con los niveles diarios promedio de Taco Bell este año, según datos nacionales de Placer.ai. Cuando los funcionarios federales de salud identificaron públicamente a la cadena como parte de la investigación el 17 de julio, la afluencia de clientes cayó casi 19 %.

Taco Bell le dijo a CNN la semana pasada que retiró la lechuga potencialmente comprometida. Pero no es la única cadena de comida afectada por clientes cautelosos. Cava, Chopt, Panera Bread, Chipotle y Subway han registrado caídas significativas en las visitas, según Placer. La firma de análisis usa datos móviles para rastrear las visitas.

Chopt vio una reducción de clientes 10,9 % el 16 de julio y 14,3 % el 17 de julio, según datos de Placer. La cadena de ensaladas, que opera principalmente en la Costa Este, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Subway registró una caída significativa en el tráfico diario el 16 de julio, bajando 19,2 % en comparación con los promedios diarios antes del brote. Subway no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Cava, Chipotle y Panera Bread, por su parte, experimentaron disminuciones inferiores al 10 % el 16 y el 17 de julio.

“Seguimos de cerca la investigación sobre Cyclospora y, por el momento, no creemos que los ingredientes que obtenemos estén asociados”, dijo a CNN en un comunicado el director de asuntos corporativos y de inocuidad alimentaria de Chipotle. Cava y Panera Bread no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Se desconoce qué está causando el brote que ha afectado a miles de estadounidenses. Sin embargo, la FDA dijo el lunes que todavía cree que Taylor Farms, el proveedor de lechuga de muchas sucursales de Taco Bell, es la fuente probable.

Pese a la preocupación por el brote, los restaurantes de comida rápida informal y de servicio rápido en su conjunto se han mantenido. El sector el 17 de julio cayó solo 1,1 % y 1,9 %, respectivamente, en comparación con los promedios diarios.

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