Por qué Trump y Mamdani podrían ver con buenos ojos una confrontación por Netanyahu

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Puede que los índices de aprobación del presidente Donald Trump estén cayendo, pero un instinto político fundamental sigue tan agudo como siempre: provocar una pelea con un adversario al que considera todo el Partido Demócrata.

Un paso adelante, alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

A Trump le bastaron unos días para aprovechar la negativa de Mamdani a retractarse de su promesa de campaña de arrestar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto, si se presentaba en la ciudad.

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, de ninguna manera, forma o circunstancia, mientras se encuentre en Estados Unidos de América”, anunció Trump el lunes en Truth Social, su plataforma preferida para avivar nuevas disputas en la guerra cultural.

La respuesta del presidente planteó la posibilidad de un enfrentamiento entre el poder federal y la ciudad que una vez consideró su hogar.

Pero su verdadero significado va más allá.

Este fue también un ejemplo clásico de la costumbre de Trump de aprovechar un tema o una personalidad para desatar una controversia política más amplia.

No solo defendía a un aliado como Netanyahu —y tal vez creaba un nuevo sentido de obligación con un líder con quien recientemente había tenido relaciones tensas—, sino que Trump también preparaba el terreno para su narrativa emergente de cara a las elecciones de mitad de mandato: un Partido Demócrata que se ha vuelto demasiado extremista.

Aun así, tanto Trump como Mamdani podrían verse envueltos en una disputa por Netanyahu, lo cual tiene ramificaciones internas más profundas que una disputa de política exterior sobre las muertes de civiles en la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Por lo tanto, no es realmente importante si Mamdani puede arrestar a Netanyahu. (Esta es una cuestión ambigua porque Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, que exige a los Estados miembros arrestar a quienes tengan una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Además, Washington ha permitido durante mucho tiempo que incluso líderes enemigos —de lugares como Irán y Cuba— visiten Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas).

En cambio, esta es una de esas ocasiones en las que es más importante tener la pelea que ganarla.

También es una instantánea de cómo la política estadounidense se está alejando del apoyo histórico y casi universal a Israel, y es un momento que ejemplifica la evolución más amplia del propio Partido Demócrata.

Mamdani forma parte de una nueva generación de demócratas que han adoptado una retórica marcadamente antiisraelí que entusiasma a las bases liberales.

Su negativa a renunciar a su promesa de campaña de arrestar a Netanyahu demuestra que Mamdani está gestionando cuidadosamente el capital político que obtuvo durante su campaña, algo fundamental para implementar su programa progresista en su transición de figura ajena al sistema a miembro del Gobierno.

Las opiniones de Mamdani sobre Israel se han convertido en un dogma para muchos demócratas progresistas y jóvenes que creen que Netanyahu perpetró un genocidio contra decenas de miles de civiles palestinos.

El primer ministro “debería estar en La Haya. Es un criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional”, una opinión “compartida por muchos”, afirmó Mamdani en la misma entrevista para el podcast del New York Times en la que dijo estar consultando con sus asesores legales sobre Netanyahu.

Israel rechaza categóricamente las acusaciones de genocidio y afirma actuar en legítima defensa tras el ataque terrorista contra civiles israelíes perpetrado por Hamas, una organización palestina radical con base en Gaza.

Israel atribuye las bajas palestinas a Hamas por haber infiltrado objetivos militares en zonas civiles. Tanto la administración Biden como la administración Trump sostuvieron que las acciones de Israel no constituían genocidio.

Pero algunos demócratas clave están construyendo un argumento antiisraelí que va más allá de Gaza y se adentra en la cuestión principal de las elecciones de mitad de mandato: la asequibilidad de la vida de la clase media.

“Quiero que mis impuestos se gasten aquí en Michigan para proporcionar escuelas en Michigan, para construir un sistema de salud en Michigan, para invertir en Michigan en lugar de enviarse al extranjero para matar al pueblo palestino debido a los genocidios y el apartheid”, declaró a Kasie Hunt de CNN el 2 de julio el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed.

Una disputa abierta por Netanyahu sería el último giro en la relación de Trump con Mamdani.

Ambos líderes tuvieron una especie de camaradería durante una reunión en el Despacho Oval el año pasado. “Me llevo muy bien con él. Tuvimos buenas reuniones, buenas conversaciones y él es como es”, le dijo Trump al presentador de radio conservador Sid Rosenberg en enero.

El alcalde de Nueva York volvió a presentarse en el Despacho Oval en febrero, llevando consigo elementos visuales para presentar su propuesta al antiguo promotor inmobiliario a favor de una importante inversión federal en vivienda en la ciudad.

Aunque muy diferentes en edad, ideología y temperamento, Trump y Mamdani comparten rasgos clave. Ambos intentan mantener contenta a su base electoral con políticas populistas y poseen habilidades de comunicación política muy desarrolladas.

A Mamdani le conviene relacionarse con Trump porque subraya su influencia como figura nacional. El presidente, por su parte, siempre está buscando una ventaja.

La exploración de Trump de un enfrentamiento con Mamdani por Netanyahu fue bastante moderada dentro del tono general de sus publicaciones en Truth Social.

Pero abre la posibilidad de que el papel protagónico de Nueva York en el giro del Partido Demócrata contra Israel pronto se convierta en un dato clave en el argumento más amplio de la Casa Blanca de que el partido es demasiado extremista para muchos estadounidenses.

Para Trump, Mamdani podría convertirse en una metáfora del Partido Demócrata en general de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Trump ya lo ha hecho antes. Presentó a la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, también socialista democrática, como la personificación de su partido. Ha llamado “loco” al senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, excandidato a las primarias demócratas.

Los demócratas tienen una importante oportunidad frente al partido del presidente en noviembre, ya que las encuestas muestran que el país ha perdido la fe en su gestión económica y le critica por no haber cumplido en gran medida sus promesas de bajar los precios.

Pero si Trump logra generar choques ideológicos o culturales, podría impedir que los demócratas atraigan a más votantes conservadores, blancos y de clase trabajadora, de su coalición de 2024.

Hace dos años, Trump aprovechó con éxito temas como la inmigración, los atletas transgénero en el deporte y la delincuencia para presentar a los demócratas como desconectados de la realidad.

Israel podría ser el siguiente objetivo. Además, involucrar a Israel en esta campaña ayuda a Trump a generar entusiasmo entre los conservadores evangélicos que apoyan a Israel, los republicanos tradicionales que podrían haberse desencantado con su mensaje y los votantes indecisos que podrían sentirse más cómodos con las políticas exteriores tradicionales de Estados Unidos.

Los demócratas ya se encaminan hacia una profunda división en torno a Israel, pues los miembros más moderados advierten que parte de la retórica anti-Netanyahu roza el antisemitismo.

Trump incluso podría pensar que podría ganarse el voto de algunos judíos que tradicionalmente han votado por los demócratas.

Los demócratas centristas temen que su partido esté poniendo en peligro a un aliado crucial. “Fíjense en el tipo de personas que hemos elegido en las primarias, no solo pro-palestinas, sino intensamente antiisraelíes”, declaró el senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, a Manu Raju de CNN la semana pasada.

Como ejemplo de esta división, la contrincante de El-Sayed en las primarias demócratas, la representante Haley Stevens, reconoce la furia de muchos votantes del partido hacia Netanyahu, al tiempo que adopta una postura que podría ser más convencional en un enfrentamiento electoral general con un rival republicano.

“Puedo afirmar que Israel tiene derecho a coexistir pacíficamente con el pueblo palestino y en Gaza. Es evidente que el señor Netanyahu no nos ha hecho más seguros, no nos ha acercado a la paz y ha puesto en peligro a los judíos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo”, declaró Stevens en un debate a principios de este mes.

Las divisiones que quedaron al descubierto en su enfrentamiento con El-Sayed se extienden mucho más allá de Michigan.

El apoyo a Israel también se está debilitando entre los sectores más nacionalistas del Partido Republicano. Es probable que este tema anticipe una dinámica crucial en las próximas primarias presidenciales de ambos partidos en 2028.

Por ahora, sin embargo, las divisiones más evidentes sobre la guerra en Gaza se encuentran dentro del Partido Demócrata. Y Trump tiene motivos de sobra para intentar utilizar una figura como Mamdani para intentar ahondar aún más esas divisiones.

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