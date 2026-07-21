6.600 no ciudadanos fueron añadidos por error al censo electoral de Nueva Jersey y 400 emitieron votos, dice la gobernadora

Por Marshall Cohen, CNN

Unos 6.600 no ciudadanos fueron añadidos accidentalmente al censo electoral de Nueva Jersey y unos 400 emitieron votos indebidos en elecciones recientes, anunció el martes la gobernadora del estado.

La gobernadora Mikie Sherrill, demócrata, dijo que esto se debió a un fallo de software “grave” en la Comisión de Vehículos Motorizados del estado que comenzó en 2023, antes de que ella asumiera el cargo. Dijo que, aunque estas personas indicaron al solicitar una licencia de conducir que no eran ciudadanos, fueron registradas como votantes “por un error ajeno a ellos”.

La gobernadora hizo la revelación sorpresiva apenas cinco días después del discurso del presidente Donald Trump a la nación, en el que afirmó que hay muchos más no ciudadanos en el censo de lo que se sabía anteriormente.

“Como ha dicho el presidente Trump, no hay nada más importante que la integridad de nuestras elecciones. Y este último incidente subraya la absoluta necesidad de la Ley SAVE America”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado, en referencia a una legislación estancada en el Congreso que exigiría prueba de ciudadanía para el registro de votantes, entre otras nuevas restricciones.

El anuncio de Sherrill valida algunas de las afirmaciones de Trump y le da un nuevo dato contundente en su impulso por un mayor escrutinio de los censos electorales estatales. También, sin duda, será utilizado por sus aliados, que han presionado para realizar verificaciones de ciudadanía más agresivas y otras medidas para evitar que inmigrantes indocumentados voten en las elecciones de Estados Unidos.

Pero la explicación de Sherrill también subrayó lo que los funcionarios electorales han dicho durante años: cuando los no ciudadanos aparecen en el censo electoral, por lo general es accidental o involuntario. Y el voto ilegal por parte de no ciudadanos no ocurre a gran escala, como afirma Trump. Los 400 votantes indebidos emitieron votos en elecciones en las que votaron millones de votantes elegibles de Nueva Jersey.

Estos 400 votantes indebidos estaban registrados como demócratas, republicanos e independientes, dijo Sherrill, lo que refuta aún más las afirmaciones pasadas de Trump sobre un fraude electoral sistémico a favor de los demócratas por parte de inmigrantes indocumentados. Estaban “dispersos por todo el estado”, dijo.

“Mientras el Gobierno de Trump intenta instrumentalizar las elecciones para obtener rédito político, yo me estoy asegurando de que protejamos nuestras elecciones… La diferencia es simple: cuando encontramos un problema, no lo ocultamos, no lo negamos ni inventamos conspiraciones. Lo investigamos, lo solucionamos y se lo decimos al público”, publicó Sherrill en X.

Dijo que se enteró de las inscripciones indebidas “la semana pasada”.

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