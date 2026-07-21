Al margen de la guerra entre EE.UU. e Irán, Israel prepara planes ante una posible escalada

Por Tal Shalev, CNN

Con sus fuerzas en alerta máxima, Israel elabora planes operativos ante una nueva escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán, dijeron tres fuentes israelíes. Sin embargo, por ahora se mantiene al margen y no tiene planes inminentes de sumarse.

Israel no ha participado directamente en la nueva ronda de combates, que estalló a comienzos de julio tras los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz, y Washington todavía no le ha pedido que se una a la campaña, dijeron las fuentes. Si el presidente de EE.UU., Donald Trump, decidiera ampliar significativamente los ataques y pidiera a Israel que participara, una de las fuentes afirmó: “Estaremos preparados”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó el lunes por la noche una reunión restringida de seguridad para analizar los últimos acontecimientos relacionados con Irán, según otra de las fuentes. En el encuentro se abordaron posibles escenarios en los que Israel podría verse arrastrado a los combates: que se sumara a petición de Washington, que una acción iraní desencadenara una represalia israelí o que Israel lanzara un ataque preventivo para frustrar lo que considerara una amenaza inminente.

El jefe militar de Israel, Eyal Zamir, destacó el domingo la preparación de las fuerzas. “Estamos preparados para volver de inmediato a los combates y actuaremos con gran contundencia contra cualquiera que nos haga daño”, afirmó.

A pesar del elevado estado de alerta, una fuente dijo que Israel está conforme con que continúe la situación actual: permanecer al margen mientras EE.UU. e Irán siguen intercambiando ataques y se mantienen lejos de alcanzar un acuerdo nuclear, al tiempo que aumenta la presión económica sobre Teherán.

“En este momento, Israel no tiene interés en sumarse a la campaña”, dijo el martes el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien participó en la consulta de seguridad. Durante una conferencia, Smotrich afirmó que el enfrentamiento limitado entre Irán y EE.UU. favorece los intereses israelíes porque aumenta la presión sobre el régimen iraní. “La mejor manera de provocar la caída del régimen es aplastarlo económicamente”, dijo Smotrich, al señalar la inflación disparada de Irán. “Por lo tanto, la situación actual juega a nuestro favor y no tenemos interés en involucrarnos”.

La evaluación de Israel es que los recientes ataques de EE.UU. contra puentes dentro de Irán asestaron un golpe significativo a las redes de transporte y comercio del país, dijo una de las fuentes. “La economía iraní está colapsando y, con el tiempo, esto debilitará aún más al régimen”, afirmó. La inflación descontrolada y la pobreza impulsaron en enero una ola de protestas masivas contra el régimen, e Israel considera que la economía iraní es una de sus mayores vulnerabilidades.

Un alto funcionario israelí dijo a CNN que en los últimos días aumentó la probabilidad de que los ataques en Ormuz escalen y arrastren a Israel a la nueva ronda de combates, aunque el panorama sigue cambiando mientras Israel sigue de cerca los esfuerzos regionales de mediación para reducir la tensión. “Es una situación dinámica”, afirmó el funcionario, quien señaló que algunas personas del círculo de Trump presionan a favor de la diplomacia para evitar una escalada más amplia.

Si Israel finalmente se suma a los combates, dijo un segundo funcionario israelí, buscaría atacar objetivos de alto valor, especialmente infraestructura energética e instalaciones nucleares. Israel ha querido atacar esos objetivos desde la campaña de marzo, pero Trump se lo impidió.

“Son objetivos que podrían inclinar decisivamente el resultado de la guerra, pero también implican un gran riesgo para los países del Golfo y para los precios del petróleo. Hasta ahora, los estadounidenses no han querido correr ese riesgo”, afirmó.

En este contexto, Netanyahu lleva semanas intentando organizar una reunión en persona con Trump, según las fuentes, aunque todavía no se ha fijado una fecha. Los dos líderes no se reúnen en persona desde febrero, antes de la campaña contra Irán, aunque han hablado con regularidad. Una fuente dijo que Netanyahu considera viajar a EE.UU. la próxima semana para asistir al funeral del senador Lindsey Graham y estudia la posibilidad de concertar una reunión con Trump durante esa visita.

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