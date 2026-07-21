Así funciona el auge de los rascacielos en Miami

Por Jacqui Palumbo, CNN

Durante más de dos meses, Cipriani Residences ha presumido de tener el título del edificio más alto de Miami. Este lujoso complejo de tres torres, que alcanzó su altura máxima de 290 metros (950 pies) este mes, se alza en el barrio de Brickell. Posee terrazas envolventes y ventanales que evocan la sensación de la Riviera italiana en la Bahía de Biscayne.

Pero no será el más alto por mucho tiempo más. En otoño, el llamativo Waldorf Astoria Hotel & Residences, diseñado como una pila de nueve cubos inclinados, alcanzará su altura final de 320 metros (1.049 pies). La cercana Torre Okan, de forma curvilínea y 275 metros (902 pies) de altura, que se completará primero, también podrá presumir de ser el edificio más alto en abrir sus puertas, hasta que finalicen las obras de los proyectos Cipriani y Waldorf. En los próximos años, más edificios aspiran a igualar la altura del Waldorf, incluyendo la primera incursión de Dolce & Gabbana en viviendas y habitaciones de hotel de lujo con una monumental torre en negro mate y marfil coronada en oro.

El horizonte de Miami está cambiando rápidamente, ya que hay un auge de rascacielos que se puso en marcha hace una década después de que la Administración Federal de Aviación comenzara a aprobar proyectos con una nueva altura máxima permitida de 320 metros. Pero esa no es la única razón por la que la ciudad y sus barrios aledaños, conocidos desde hace mucho tiempo como una metrópolis vibrante con vida nocturna y vistas al océano, se han convertido en un paraíso para los promotores inmobiliarios. Marcas de hostelería, automovilismo y moda —e incluso, curiosamente, la herencia de Frida Kahlo— compiten por construir lujosos condominios y hoteles de marca en el entorno de Miami, caracterizado por bajos impuestos, escasa sindicalización y un ambiente favorable a los negocios.

Otros proyectos llamativos incluyen la nueva sede global del multimillonario Ken Griffin para la firma financiera Citadel Group y Delano Residences, que ofrecerá la primera plataforma de observación en voladizo del sureste. Justo al norte, en Sunny Isles Beach, Bentley Motors está construyendo el edificio frente al mar más alto del país, con un ascensor exclusivo para automóviles. Los áticos se venden por decenas de millones de dólares, y se dice que atraen a compradores como la superestrella del fútbol Lionel Messi y el gurú de la autoayuda Tony Robbins. El presidente Trump también presentó su posible contribución al horizonte el pasado marzo con una representación de una biblioteca presidencial/hotel que parecía haber sido generada por IA.

“Miami ha sido increíblemente generosa con los promotores inmobiliarios”, dijo Ryan Shear, socio gerente de PMG, la empresa detrás del Waldorf Miami y el Delano. “Aquí es un caos, pero me encanta, lo prefiero así”.

“Creo que estamos solo en la punta del iceberg”, añadió. “Hay mucha gente ambiciosa, con dinero y capacidad, que quiere invertir mucho en bienes raíces”.

Tras el auge, podría avecinarse una crisis. El año pasado, el banco de inversión UBS clasificó a Miami como la ciudad con mayor riesgo de burbuja inmobiliaria a nivel mundial, un fenómeno en el que el valor de las propiedades se infla excesivamente, lo que suele desatar una fuerte caída o el estallido de una burbuja para corregir su rumbo. Sin embargo, por ahora, la demanda nacional e internacional de propiedades de lujo en Miami se mantiene alta, según el informe de UBS, con precios aún inferiores a los de Nueva York y Los Ángeles. Pero esto también está cambiando rápidamente. Por primera vez, Miami se ha convertido en la segunda área metropolitana más cara de Estados Unidos, solo superada por San Francisco.

La desigualdad de ingresos en la ciudad también se ha acentuado y, para Jean-François Lejeune, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami, la nueva oleada de edificios de lujo se ha convertido en un potente símbolo de esa creciente disparidad.

“Hay bastante espacio disponible en Miami, sin necesidad de concentrar todas las inversiones en una serie de rascacielos que, literalmente, están dominando el horizonte”, dijo en una llamada telefónica. “Son una expresión de riqueza privada. Transformar el paisaje en una expresión del poder de los directores ejecutivos no es lo que esperaba ver en la ciudad”.

Tras la pandemia de covid-19, los ultrarricos pusieron sus ojos en Florida por su actitud liberal. Además del traslado de la sede de la Ciudadela de Chicago por parte de Griffin en 2022, se dice que los multimillonarios Howard Schultz, Peter Thiel, Mark Zuckerberg y Larry Page se han establecido en la ciudad. El exalcalde de Miami, Francis Suarez, cortejó a empresas de criptomonedas y cobró en Bitcoin, y la ciudad fue apodada ”Wall Street del Sur” por su floreciente sector de fondos de cobertura y firmas de capital privado. En noviembre, el estado votará sobre la reducción de los impuestos a la propiedad mediante una enmienda que, según advierten los críticos, podría desmantelar los presupuestos locales.

Pero la migración de riqueza hacia el sur del país ya se había puesto en marcha: Florida cuadruplicó su número de millonarios entre 2010 y 2022. El número de millonarios de Nueva York se duplicó, pero en general su participación en comparación con otros estados del país se desplomó, quedando por detrás de Texas, Florida y California, según el grupo de expertos financieros Citizens Budget Commission.

Los bajos impuestos de Florida y la práctica ausencia de mano de obra sindicalizada en la construcción pueden ser una combinación atractiva para compradores y constructores de lujo, pero algunos informes han hecho sonar las alarmas. Los bajos salario, las peligrosas condiciones laborales, y la seguridad básica en materia de calefacción se ha convertido en tema de debate político.

La rivalidad entre Nueva York y Florida —y también entre California y Florida— se ha intensificado a medida que los ricos han criticado públicamente a los estados demócratas y han anunciado su decisión de mudarse. La elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York no ha hecho más que avivar las críticas de los detractores del estado, incluyendo una disputa pública entre Mamdani y Griffin sobre los impuestos a los ricos. Aun así, los promotores inmobiliarios de Miami recurren a comparaciones con Nueva York, promocionando la ciudad como el “sexto distrito” y el Waldorf Miami como el “edificio residencial más alto al sur de Nueva York”.

A menudo, son las mismas empresas las que se benefician de la competencia, ya que Nueva York también se eleva cada vez más alto y se vuelve más estrecha en un horizonte urbano saturado. PMG, por ejemplo, donde Shear es director, también está detrás de la Steinway Tower de Manhattan, en la zona más exclusiva de Manhattan. La compañía está a punto de convertirse en la principal promotora de rascacielos de gran altura en Estados Unidos tras el inicio de la construcción del Delano, de 300 metros de altura.

Aunque la oleada de rascacielos de lujo también tiene críticos en el norte, Lejeune afirma que Nueva York es “lo suficientemente grande como para absorber” los nuevos proyectos dentro de su horizonte existente de estilos arquitectónicos variados.

Pero dada la rapidez con la que se está construyendo Miami, le preocupa la cantidad de estructuras tipo “caja de cristal” cuyo único objetivo es elevarse alto y rápido, dijo, “es algo parecido a Dubai”.

Lo que hace que el horizonte de Miami sea único aún se está definiendo en tiempo real. Tanto la ciudad como la cercana Miami Beach son conocidas por sus estilos mediterráneos luminosos y coloridos, la influencia caribeña y la reinterpretación tropical del art deco, pero los rascacielos no tienen una larga historia en la ciudad.

“¿Qué diferencia a un edificio de Miami de uno de Nueva York? Empecemos por lo más fundamental: aquí [en Miami] nos gustan los balcones”, dijo Bernardo Fort Brescia, socio fundador de Arquitectonica, la firma responsable de Cipriani Residences. “La estética del edificio no es una caja de cristal, sino una superposición de balcones y terrazas”.

Los rascacielos de la ciudad se han convertido cada vez más en clubes de campo verticales, señaló Fort Brescia. Sus instalaciones combinan llamativos espacios para el ejercicio, el bienestar, el ocio y la convivencia. Los vertiginosos áticos ofrecen incluso ventajas al aire libre.

“Estos áticos pueden tener patios traseros, pueden tener piscina, pueden tener jardín. ¿Para qué querría eso en Nueva York? Me congelaría.”

Fort Brescia inició su carrera arquitectónica en Miami a mediados de la década de 1970, cuando la ciudad se posicionaba como un nexo con Latinoamérica y atraía a empresas financieras a sus soleadas costas. Desde entonces, ha participado en varios proyectos arquitectónicos importantes, como Brickell City Centre, que combina viviendas, oficinas, restaurantes y tiendas. Según él, una de las principales ventajas de Miami ha sido este espíritu integrador, reflejado en sus leyes de zonificación de uso mixto, en lugar de tener un distrito comercial que se vacía al final del día.

“Por lo general, en esos distritos se podía oír caer un alfiler por la noche o los fines de semana, porque solo había edificios de oficinas”, dijo. El alcalde de la ciudad en aquel entonces, Maurice Ferré, tenía una visión diferente. “Su idea era que necesitábamos crear una ciudad completa, como todas las ciudades europeas, donde la gente viviera, trabajara, todo en un mismo lugar”.

“Las calles son animadas y están llenas de gente hasta tarde; la cultura latina ayuda mucho. La cena es bastante tarde”, añadió riendo. “Pero dicho esto, es la mezcla lo que realmente hace que Brickell sea tan diferente de otros barrios de Estados Unidos”.

Mientras que muchas ciudades estadounidenses han lidiado con edificios de oficinas vacíos tras la pandemia, Miami ha desafiado esta tendencia con bajas tasas de desocupación y fuertes ventas, según informó el Miami Herald a principios de este año.

“Esto es como el modelo de cómo deberían ser las ciudades, solo que nosotros empezamos hace 40 años”, dijo Fort Brescia. “Es muy difícil lograrlo de la noche a la mañana”.

A pesar del entusiasmo por construir rascacielos en Miami, persiste la duda de si la ciudad podrá soportarlo. Un estudio de la Universidad de Miami de 2024 reveló que decenas de edificios frente al mar, incluyendo importantes condominios y hoteles de lujo de marcas reconocidas, se están hundiendo hasta siete centímetros entre Miami Beach y Golden Beach, más al norte. La investigación comenzó tras el trágico derrumbe parcial de las Torres Champlain en Surfside, cuyo quinto aniversario se conmemoró a finales de junio. Sin embargo, investigadores federales atribuyeron recientemente el colapso a problemas de diseño estructural y modificaciones.

El hundimiento del terreno no es la única amenaza. Con el aumento del nivel del mar, esta combinación podría causar inundaciones aún más devastadoras en la franja costera, epicentro del desarrollo de lujo. Además, se prevé que los huracanes se intensifiquen y alcancen mayor velocidad, con un impacto más destructivo. Si bien el sur de Florida se rige por estrictos códigos de construcción estatales para protegerse del viento y las inundaciones, Lejeune teme que ninguna construcción nueva haya sido sometida a pruebas de tormentas destructivas. El último gran huracán que azotó el condado de Miami-Dade fue el catastrófico huracán Andrew en 1992, pero la ciudad no sufrió un impacto directo.

“Confiamos en los ingenieros, pero no hemos realizado pruebas reales, ni siquiera en los edificios con menos plantas, con un huracán real desde su construcción”, dijo.

Día a día, a medida que la ciudad crece, surge también el problema del tráfico, que la congestiona, ya que las iniciativas de transporte público han fracasado repetidamente. Un proyecto de puente de US$ 866 millones, destinado a aliviar la situación, lleva años de retraso, lo que agrava aún más la congestión. Todavía persiste la duda de si la ciudad podrá soportar su crecimiento. “Es una pregunta muy pertinente que se ha repetido durante casi 30 años”, dijo Lejeune, aunque duda de que los compradores multimillonarios que adquieren áticos en el piso 80 se desplacen por la autopista. Sin embargo, es posible que en el futuro viajen por aire, ya que el gobernador DeSantis ha invertido en vertipuertos para taxis voladores, y futuras propiedades como Anantara Miami y The Residences at Shell Bay planean construir helipuertos, como el que ya existe en el rascacielos One Thousand Museum.

Independientemente de si los nuevos residentes adinerados de Miami viven o no en sus propiedades, Lejeune simplemente espera que tengan que pagar impuestos más altos sobre ellas.

“¿Queremos atraer a este tipo de personas y ni siquiera vamos a ganar dinero con ellas?”, dijo. “Eso me resulta muy extraño”.

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