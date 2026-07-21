Así quedó el ranking FIFA después del Mundial: España vuelve a ser #1 y México entra al top 10

Por CNN Español

La conquista del Mundial le devolvió a España el primer puesto de la clasificación masculina de la FIFA, un ranking en el que México llegó al top 10.

La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó el domingo 1-0 a Argentina en la final y recuperó el liderato del ranking por primera vez desde enero.

El triunfo, que le dio a la Roja su segunda estrella mundialista —16 años después del título de Sudáfrica 2010—, permitió a España alcanzar los 1.995,88 puntos, tras ganar siete partidos y empatar uno en el torneo. Argentina, campeona del mundo en 2022 y ahora subcampeona, cayó al segundo lugar con 1.970,37 unidades, a 25 puntos del nuevo líder.

Francia completa el podio en la tercera posición, seguida por Inglaterra. Brasil ascendió al quinto puesto, mientras que Marruecos alcanzó la mejor clasificación de su historia al ubicarse sexto. Portugal descendió al séptimo lugar, Bélgica subió al octavo y Países Bajos cayó al noveno.

También es notable el ascenso de México, que avanzó cuatro posiciones tras alcanzar los octavos de final del Mundial y se instaló en el décimo lugar del ranking, desplazando a Alemania fuera del top 10.

Por su parte, Colombia subió dos puestos para quedar en el 11, superando a Alemania, Croacia y Suiza, justamente el equipo que sacó a los de Néstor Lorenzo del Mundial.

Italia, que no clasificó a la Copa del Mundo, cierra el top 15.

Uruguay y Ecuador perdieron posiciones: los charrúas bajaron cuatro puestos para quedar en el 20, mientras que los ecuatorianos bajaron al lugar 25, un descenso de dos con respecto al listado previo.

Entre los mayores movimientos de la clasificación destaca Noruega, una de las revelaciones del Mundial, que escaló 12 puestos hasta la decimonovena posición. En el otro extremo, Túnez sufrió la caída más pronunciada al descender 12 lugares, hasta el puesto 57.

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Con información de EFE y Reuters.