“Avengers: Doomsday”: las claves del tráiler de la película de Marvel

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Marvel dio a conocer el lunes el primer tráiler de la película “Avengers: Doomsday” y mostró tantos superhéroes en unos breves dos minutos que muchos espectadores no tuvieron tiempo de reconocerlos a todos.

La película es la mayor apuesta de Disney en 2026 y busca revivir la franquicia Marvel en el cine, ya que sus últimas cintas han generado ingresos menores de los esperados: “The Fantastic Four: First Steps”, “Thunderbolts” y “Captain America: Brave New World”, las tres estrenadas en 2025.

El atractivo de “Avengers: Doomsday” es que reúne a la mayoría de los superhéroes del llamado Universo Cinematográfico Marvel y que trae de vuelta a dos de sus actores más populares: Chris Evans, quien regresa como Steve Rogers, aunque ya no en el rol de Capitán América; y Robert Downey Jr., ahora interpretando a un nuevo personaje, el villano Dr. Doom.

La gran novedad del tráiler es que ofrece el primer vistazo oficial a los X-Men en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Vale recordar que los derechos de cine de los X-Men pertenecían a 20th Century Fox. Luego, tras la compra de Fox por Disney, Marvel Studios pudo recuperar los derechos, pero “Avengers: Doomsday” les permitirá interactuar con los personajes famosos del MCU. En el tráiler aparecen cuatro X-Men de la era Fox: el profesor Xavier (Patrick Stewart), Cyclops (James Marsden), Mystique (Rebecca Romijn) y Magneto (Ian McKellen).

A continuación, todos los superhéroes (y el villano) que aparecen en el tráiler de “Avengers: Doomsday” en orden de aparición:

Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart)

Victor von Doom (Robert Downey Jr.)

Reed Richards (Pedro Pascal)

Capitán América/Sam Wilson (Anthony Mackie)

Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Ant-Man (Paul Rudd)

John Walker/U. S. Agent (Wyatt Russell)

Red Guardian (David Harbour)

Yelena Belova (Florence Pugh)

Sue Storm (Vanessa Kirby)

Johnny Storm (Joseph Quinn)

Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach)

Thor (Chris Hemsworth)

Namor (Tenoch Huerta)

Shuri/Black Panther (Letitia Wright)

M’Baku (Winston Duke)

Cyclops (James Marsden)

Gambit (Channing Tatum)

Shang-Chi (Simu Liu)

Loki (Tom Hiddelston)

Mystique (Rebecca Romijn)

Magneto (Ian McKellen)

Cassie Lang (Kathryn Newton)

Steve Rogers (Chris Evans)

El tráiler dura poco más de dos minutos, así que incluye mucha información mostrada de manera rápida. Así que aquí hemos reunido unos detalles interesantes o claves del avance.

La mansión del profesor Charles Xavier, en la que funciona su Escuela para Jóvenes Dotados, en la que enseña en secreto a adolescentes mutantes a usar sus poderes, luce abandonada, como si los X-Men ya no están activos.

Se ve por primera vez a Victor von Doom, el villano de la película, pero de su intérprete, Robert Downey Jr., solo vemos sus ojos, ya que el Dr. Doom oculta su rostro tras una máscara de metal. No se revelan sus poderes, pero se ve cómo detiene el hacha Stormbreaker de Thor con solo dos dedos.

Thor parece ser el nuevo líder de todos los superhéroes, pues se le ve dirigiéndose a los Thunderbolts, a los Fantastic Four, a Ant-Man y al Capitán América. Finalmente, se le ve reunido con Steve Rogers.

La acción involucrará a otros superhéroes que no pertenecen a los Avengers, como es el caso de los reinos de Wakanda, con Shuri como nueva Black Panther; y Talokan, el mundo submarino regido por Namor.

No queda claro contra quien combate Cylops, de los X-Men; ni por qué pelean el mutante Gambit (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), quienes coinciden por primera vez en pantalla.

Loki (Tom Hiddleston) aparece brevemente y muestra su carnet de identificación como trabajador de la Time Variance Authority (TVA), que controla los multiversos, y fue el escenario principal de la serie “Loki” (2021-2023) en Disney+.

Mostrar a un Steve Rogers joven, luego de que renunció a la identidad de Capitán América, suscita una duda: en cuál línea temporal se ubica “Avengers: Doomsday”.

“Avengers: Doomsday” se estrena en cines este 18 de diciembre.

The-CNN-Wire

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