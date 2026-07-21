El demócrata favorito para disputar la carrera al Senado por Maine se enfrenta a escrutinio por presuntos arrebatos de ira

Por Sarah Ferris y Allison Gordon, CNN

En el mundo de la política de Maine, se le conoce como el “incidente de la botella de agua”.

El suceso ocurrió hace unos cinco años, cuando el entonces presidente del Senado estatal, Troy Jackson, se enfrentó a otros miembros del Partido Demócrata durante una reunión privada en el capitolio estatal. Jackson, un exleñador de carácter áspero que ahora se ha perfilado como el probable candidato demócrata al Senado de EE.UU., se enfureció tanto con una legisladora que lanzó una botella de agua de plástico.

Aquí es donde las versiones difieren.

La legisladora contó a sus colegas que el incidente la aterrorizó profundamente porque sintió que Jackson tenía la intención de golpearla con la botella, según cinco fuentes que se enteraron del suceso poco después de que ocurriera. Aquel día, la legisladora salió de la reunión muy afectada y meses más tarde decidió no buscar la reelección en parte, según comentó a sus colegas, debido a la conducta de Jackson, afirmaron tres fuentes.

El equipo de campaña de Jackson reconoció el lunes a CNN que él había lanzado la botella de agua durante la reunión, pero negó que la hubiera dirigido hacia alguien en particular.

“Troy Jackson es una persona apasionada y profundamente comprometida con la gente y las políticas que defiende”, declaró la campaña en un comunicado. “A lo largo de sus 22 años en cargos públicos, ha habido momentos en los que ha dejado que la frustración se apoderara de él. Cuando eso ocurrió, asumió la responsabilidad y pidió disculpas directamente en ese mismo instante”.

El comunicado señalaba que un testigo presencial recordaba que “la botella fue lanzada lejos de todos y no golpeó a nadie”. La campaña se refería a Mark Lawrence, un senador estatal presente durante el enfrentamiento, quien dijo a CNN que vio cómo lanzaba la botella en dirección opuesta a las demás personas que se encontraban en la sala.

Sea como fuere, el incidente ha suscitado intensos debates en el seno del aparato demócrata de Maine, que aún se recupera de la retirada de su anterior candidato al Senado, Graham Platner, quien abandonó la contienda después de que una exnovia lo acusara de violación y otras exparejas denunciaran intimidación física y otros comportamientos alarmantes, acusaciones que él ha negado.

Jackson no ha sido acusado de abusos físicos ni de delitos, e incluso sus críticos se apresuran a distinguir su conducta en la legislatura de Maine de las acusaciones contra Platner. Las cinco personas que relataron el incidente de la botella de agua son demócratas vinculados a la política local que solicitaron el anonimato por temor a represalias. En una reunión posterior del caucus demócrata, Jackson abordó el incidente de la botella de agua y se disculpó, aunque esto no fue suficiente para algunos de los aliados de la legisladora, según dos personas presentes en la sala.

El altercado de la botella de agua, reportado inicialmente por el Washington Post, no fue un hecho aislado para un legislador también conocido por golpear escritorios, salir abruptamente de las salas, protagonizar discusiones a gritos con miembros de su propio partido e insultar a sus colegas —al punto que un excolega llegó a grabar las reuniones debido a la preocupación que le generaba su comportamiento—. Sus críticos afirman que su conducta agresiva, especialmente hacia sus colegas mujeres, enciende las alarmas sobre su temperamento como candidato en una contienda clave para el Senado.

“Daba la impresión de que usaba su cuerpo y su voz para infundir miedo”, dijo la excolega que describió haber grabado reuniones con él. “Estuve en varias ocasiones en salas donde él intensificaba la situación, con la intención y la capacidad natural de intimidar realmente mediante su presencia física”. (Ella aclaró que finalmente no conservó las grabaciones porque Jackson no mostró ningún comportamiento preocupante en esas reuniones específicas).

El equipo de Jackson declaró que él participó en “disputas acaloradas, a menudo bidireccionales, sobre legislación de gran trascendencia entre líderes electos de peso”.

“Hubo muchas más ocasiones en las que Troy trabajó junto a esos mismos colegas para lograr comidas escolares universales, licencias familiares y médicas remuneradas, y alivio en los costos de medicamentos recetados para las familias de Maine”, señaló la campaña. “Troy lamenta los momentos en que los desacuerdos se tornaron demasiado tensos, pero la pasión por los temas que defiende no debe confundirse con intimidación física o acoso”.

Su campaña también negó que sus enfrentamientos estuvieran dirigidos específicamente a colegas mujeres, argumentando que muchas de las figuras demócratas destacadas que trabajaban con Jackson eran mujeres y que, por tanto, no resultaba sorprendente que algunas de sus conversaciones más tensas las involucraran a ellas.

Heather Sanborn, la exlegisladora demócrata que en su momento comentó a sus colegas que Jackson la había apuntado con la botella de agua durante aquella reunión privada, declinó hacer comentarios a CNN.

Muchos otros demócratas prominentes que hablaron abiertamente con CNN sostuvieron que el estilo político de Jackson es justo lo que su partido necesita para enfrentarse al presidente Donald Trump y derrotar finalmente a la senadora republicana Susan Collins en la contienda de noviembre. La exrepresentante estatal Janice Cooper reconoció ante CNN que Jackson es una persona de “modales rudos”, pero afirmó: “Este momento exige a un agitador”.

Jennifer DeChant, otra exlegisladora demócrata de la Cámara estatal que coincidió con Jackson, declaró a CNN que su enfoque directo ayudaba a conseguir resultados. “Si todo el mundo está contento contigo todo el tiempo, no estás haciendo tu trabajo en política… Él no dirige las cosas como si estuviera mimando a niños de guardería”.

Durante el liderazgo de Jackson en Augusta, varios demócratas describieron un sentimiento generalizado dentro del partido de que nadie estaba dispuesto a oponerse a él y arriesgarse a sufrir represalias por su parte o por parte de su equipo de leales.

Una demócrata de Maine que trabajó estrechamente con Jackson declaró a CNN que lo había confrontado en varias ocasiones por su comportamiento, incluso después del incidente en el que lanzó una botella de agua. Sin embargo, eso no provocó ningún cambio, señaló.

“No siempre entiende que no todos los problemas requieren una motosierra o un hacha para apartarlos del camino”, comentó a CNN dicha persona, quien describió a Jackson como alguien “complejo”. “Ciertamente lo vi maltratar verbalmente a colegas hombres”, agregó.

La demócrata describió lo que presenció como acoso, “una especie de abuso de poder” o imposición de su autoridad de forma intimidante.

Varios políticos locales y estatales expresaron su reticencia a hacer declaraciones públicas, citando lo que describieron como la personalidad volátil de Jackson.

Las decenas de demócratas entrevistados para este reportaje dejaron claro a CNN que no consideraban que el comportamiento de Jackson estuviera al mismo nivel que la presunta violación de una mujer cometida en 2021 por su anterior candidato. (Platner se retiró de la contienda poco después de que CNN y Politico informaran sobre las acusaciones).

En las frenéticas semanas transcurridas desde la retirada de Platner, los demócratas de Maine se han apresurado a elegir a su sustituto y ahora se prevé que Jackson asegure la nominación en la convención de este fin de semana.

Algunas de las personas entrevistadas por CNN afirmaron que decidieron hablar públicamente porque querían que Jackson abordara lo que consideraban problemas de ira —especialmente hacia las mujeres— y trabajara para resolverlos antes de las elecciones generales, en las que se enfrentaría a Collins.

Stacy Leafsong, una activista progresista que organizó un acto para Jackson (quien por aquel entonces aspiraba a la gobernación) y para Platner al inicio de la campaña, declaró a CNN que no le preocupa el temperamento de Jackson en el hemiciclo del Senado.

“No hay comparación posible entre él y Graham”, afirmó, añadiendo que mantiene una comunicación frecuente con Jackson. Leafsong, quien condenó públicamente a Platner, se considera una feminista “devota, de las de verdad”, y aseguró creer “al 100 %” en Jackson. “Creo que es un buen tipo… Es auténtico”.

David Farmer, un veterano de la política de Maine, comentó a CNN que la reputación de Jackson como alguien de carácter “fogoso” es bien conocida en la sede legislativa estatal.

Al preguntársele sobre el trato de Jackson hacia sus colegas mujeres, Farmer reconoció primero su propia perspectiva como hombre blanco de edad similar a la de Jackson, pero señaló que nunca vio nada en particular que le preocupara. Afirmó que la personalidad brusca de Jackson no suponía necesariamente un motivo de descalificación.

“Expresa sus emociones abiertamente; eso puede ser bueno y puede ser malo”, dijo. “En ese sentido, es un tipo normal. Siente pasión por las cosas y actúa con pasión”.

Sin embargo, una persona que trabajó estrechamente con Jackson subrayó que “ya no es aceptable tratar a los demás con desdén, indiferencia y falta de respeto”, y que a él “le queda mucho por aprender”. “Si finalmente se convierte en nuestro candidato, tendrá que abordar cómo va a ejercer el liderazgo no solo para los ‘bros’, sino para todos nosotros”, dijo esa persona.

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