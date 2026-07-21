Exclusivo: Roza Gilles era una modelo de 18 años cuando Jeffrey Epstein abusó de ella, mientras él cumplía condena en prisión

Por MJ Lee y Nicky Robertson, CNN

El primer día que Roza Gilles se presentó en su nuevo trabajo en un rascacielos de oficinas en el centro de Palm Beach, en el verano de 2009, una mujer le estaba dando un masaje en los pies a Jeffrey Epstein.

Gilles, que por aquel entonces tenía 18 años, había llegado recientemente a Estados Unidos para labrarse una carrera como modelo tras ser abordada entre bastidores en su país natal, Uzbekistán, por un agente de modelos con vínculos con Epstein.

La agencia de modelos la endeudó de inmediato, cobrándole miles de dólares por su visado y el alquiler.

Desconsolada, Gilles pensó que le iría mejor volviendo a Asia, donde había tenido una exitosa carrera como modelo adolescente, pero Epstein le ofreció un trabajo de fin de semana como recepcionista en su oficina para complementar sus ingresos.

En una habitación con Epstein, en una oficina del piso 14, la mujer invitó a Gilles a sentarse a su lado.

Cuando Epstein le ofreció el pie a Gilles, ella notó una banda de plástico negro alrededor de su tobillo con una pequeña caja con una luz intermitente. Al preguntar qué era, Gilles dice que Epstein y la mujer se rieron. Entonces Epstein le pidió a Gilles que se quitara la camisa.

“Me quedé paralizada”, narró Gilles. “Y la mujer se acercó y empezó a desabrocharme la blusa. Me la quitó, luego me quitó el sujetador y se marchó”.

Ese día, Epstein agredió sexualmente a Gilles por primera vez, dando inicio a años de violaciones y abusos.

Ella no se daría cuenta hasta tiempo después de que el dispositivo que Epstein llevaba puesto era un brazalete electrónico y de que estaba cumpliendo condena por solicitar los servicios de una menor.

Gilles es una de las innumerables mujeres abusadas por el fallecido delincuente sexual infantil. Su historia, que comparte públicamente por primera vez con CNN, ofrece una visión reveladora de las inusuales condiciones del controvertido acuerdo de culpabilidad de Epstein en Florida en 2008, que le permitió cumplir gran parte de su condena fuera de prisión.

Dicho acuerdo le permitió a Epstein seguir aprovechándose de mujeres jóvenes incluso mientras cumplía su condena.

Entre ellas se encontraban jóvenes modelos extranjeras como Gilles y, en ocasiones, los abusos se producían mientras un agente del sheriff del condado de Palm Beach se encontraba en la habitación contigua, según relataron las víctimas a CNN.

“No dejó de hacer lo que hacía estando condenado. Seguía haciendo lo mismo”, contó Gilles. “No sentía ningún remordimiento. Lo que me hizo me dolió muchísimo y me dejó una profunda huella, y jamás, jamás podré superarlo, por mucho que lo intente”.

Dos mujeres que hablaron con CNN bajo la condición de permanecer en el anonimato afirmaron haber sido víctimas de abusos por parte de Epstein en la oficina de la Fundación Científica de Florida.

Esta organización sin fines de lucro se creó en noviembre de 2007, poco antes de que Epstein se declarara culpable, y se dedicaba a otorgar subvenciones y apoyo financiero a organizaciones científicas y de investigación.

Las mujeres describieron la oficina, ubicada en el piso 14, como un espacio accesible mediante ascensor que solía estar lleno de gente y actividad durante la semana laboral. Una de ellas recordó que había numerosas máquinas de ruido blanco —cúpulas blancas con forma de hongo— distribuidas por toda la oficina.

Según estas mujeres, Epstein parecía haber desarrollado una rutina para los días que pasaba en la Fundación Científica de Florida.

Sus mañanas allí comenzaban con café y una magdalena, y el financiero, que se quejaba de no dormir bien en la prisión de mínima seguridad de Palm Beach Stockade, solía tomar siestas en un futón en una sala de conferencias.

Una de ellas recordaba claramente momentos en que el monitor electrónico de Epstein se activaba, obligándolo a salir corriendo para intentar reiniciarlo.

La conducta de Epstein durante este período fue, como era de esperar, descarada. Tanto en su casa de West Palm Beach como en la oficina, las víctimas afirman que Epstein a veces las agredía sexualmente mientras un agente uniformado se encontraba cerca, supuestamente para vigilar al recién registrado delincuente sexual.

En la Fundación de Ciencias de Florida, un grupo rotativo de agentes se sentaba cerca de la entrada de la oficina. Dos mujeres dijeron recordar que los agentes parecían tenerle miedo a Epstein. No cabía duda, afirmaron, de que Epstein era el jefe.

Para Gilles, su encuentro con un hombre uniformado, a quien creyó que era un agente del sheriff, tuvo lugar una mañana en la mansión de Epstein en West Palm Beach, donde, según ella, la invitaban a ir semanalmente durante el verano de 2009.

Una mañana, Gilles bajó las escaleras y vio al agente en la cocina, sintiendo una repentina esperanza. “Pensé: ‘Gracias, hoy será el día en que todo esto termine’”, declaró a CNN.

Observó cómo el agente bromeaba y reía con Epstein, y después de desearle a Epstein un buen día, se marchó sin dirigirle la palabra.

“Después de ver a ese sheriff, comprendí que, hiciera lo que hiciera, a este hombre nunca lo arrestarían”, indicó Gilles. “A este hombre nunca lo detendrían, y por mucho que gritaras a los cuatro vientos, a nadie le importaría”.

Los testimonios de Gilles y otros supervivientes que afirman haber sido víctimas de abusos por parte de Epstein mientras cumplía su condena de 13 meses plantean serias dudas sobre el controvertido acuerdo de culpabilidad de 2008 que Epstein alcanzó con el exfiscal estadounidense Alex Acosta.

Según una revisión del programa de reinserción laboral de Epstein realizada por funcionarios de Florida en 2021, Epstein comenzó a trabajar a tiempo completo como presidente de la Fundación Científica de Florida en octubre de 2008.

Durante los primeros seis meses, se le permitió estar en la oficina de la fundación de 10:00 a 22:00, de lunes a sábado.

En mayo de 2009, ese horario se amplió, lo que le obligó a permanecer físicamente en prisión solo ocho horas al día. Al mes siguiente, su programa de reinserción laboral se amplió nuevamente, permitiéndole trabajar siete días a la semana en la fundación.

Durante las dos últimas semanas antes de que Epstein fuera puesto en libertad bajo arresto domiciliario, al financiero también se le permitió visitar su mansión de West Palm Beach durante periodos de dos horas por las tardes.

Su programa de libertad condicional laboral tenía muchas condiciones, entre ellas la estipulación de que solo podía reunirse con socios comerciales y la obligación de llevar un monitor electrónico en el tobillo hasta julio de 2009. Epstein tenía prohibido tener contacto con familiares, amigos, novias o menores de edad.

Los abogados de Epstein y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) también llegaron a un acuerdo por el cual Epstein contrataría a agentes fuera de servicio —también conocidos como agentes con permiso— para que estuvieran presentes en su oficina y documentaran a cualquier visitante.

El abogado de Epstein, en nombre de la Fundación Científica de Florida, pagó a la oficina del sheriff un total de US$ 128.136 por estos agentes durante el período de libertad condicional laboral de Epstein, según un informe del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

El informe también indica que la PBSO revisó 494 registros de visitantes y no encontró ninguna infracción por contacto no autorizado, y que los registros fueron destruidos posteriormente de acuerdo con la normativa.

En 2019, menos de una semana después de que se hicieran públicas las nuevas acusaciones contra Epstein, Acosta renunció a su cargo como Secretario de Trabajo en la primera administración Trump.

Una revisión del Departamento de Justicia de 2020 sobre el acuerdo de 2008 que Acosta negoció concluyó que había actuado con “falta de criterio”, incluyendo su omisión de notificar a las niñas y mujeres jóvenes que alegaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Epstein sobre la decisión de no procesarlo por cargos federales.

Sin embargo, la revisión no encontró que Acosta u otros fiscales hubieran incurrido en mala conducta profesional.

En diciembre de 2019, cuatro meses después del suicidio de Epstein en una prisión de la ciudad de Nueva York, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) puso fin a su programa de trabajo en libertad condicional.

El informe de 2021 del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) indicó que no se detectó ninguna actividad delictiva por parte de ningún miembro de la PBSO en relación con su participación en los programas de trabajo en libertad condicional o de permisos de Epstein.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach no respondió a la solicitud de comentarios de CNN para esta noticia.

Las condiciones del programa de reinserción laboral de Epstein convirtieron a jóvenes modelos extranjeras como Gilles en el objetivo perfecto tras su condena.

Gilles contó que el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel la abordó en 2008 mientras se encontraba entre bastidores en un desfile de moda en Uzbekistán.

Brunel se presentó como el dueño de la agencia MC2 Model Management en Nueva York y le ofreció un contrato en el acto. Gilles se enteraría más tarde de que Epstein era uno de los principales patrocinadores financieros de la empresa.

El contrato que firmó con MC2, según lo describe Gilles, otorgaba a la agencia el control absoluto de su vida. Inmediatamente les debía US$ 4.000 por su visa y US$ 1.500 mensuales de alquiler por el abarrotado apartamento de modelos en Manhattan, donde varias chicas dormían en literas.

Su deuda se disparó hasta alcanzar una suma que sus padres, en su país de origen, jamás habrían imaginado ganar en un año.

Varios meses después de su mudanza, Gilles contó que rompió a llorar en la oficina de MC2 Miami, frente a Brunel. Su familia dependía de sus ingresos como modelo, y para entonces, tenía una deuda de unos US$ 10.000 y no conseguía trabajos como modelo.

Ya había planteado la idea de volver a Asia, donde había tenido una exitosa carrera como modelo, pero MC2 había rechazado la sugerencia.

“Jean-Luc Brunel se sentó allí, me miró y me dijo: ‘Veo que estás muy triste, dame un segundo’”, contó Gilles. “Cogió el teléfono, llamó a alguien y luego colgó, diciendo: ‘Ya lo solucioné. Acabo de enviar 600 dólares a tus padres’”.

Para su sorpresa, en cuestión de minutos, alguien le entregó US$ 600 dólares a su familia en Uzbekistán. “Pensé: ¿Qué acaba de pasar?”, contó Gilles. “No sé a quién llamó. ¿Llamó a algún amigo estadounidense que estuviera allí, o a alguien del Gobierno que se los entregó?”.

El mensaje era inequívoco: ella estaba a merced de la agencia, y eso incluía a Epstein. Brunel fue hallado muerto en su celda en 2022 tras ser arrestado por cargos de violación y agresión sexual.

A Gilles le indicaron que fuera a West Palm Beach en el verano de 2009 para una sesión de fotos.

La enorme mansión blanca donde tuvo lugar la sesión pertenecía a Epstein, y después de su primer y breve encuentro con él, rápidamente se puso en marcha el traslado definitivo de Gilles a Miami.

La oferta de Epstein de que Gilles modelara entre semana y trabajara los fines de semana en la Fundación de Ciencias de Florida no le pareció lógica.

“Para ser modelo, necesito ir a audiciones, crear mi portafolio y hacer muchas otras cosas, pero me ofrecen un trabajo de oficina y no veo cómo eso va a ayudar a mi carrera de modelo”, comentó. “Estoy sola. No tengo dinero, y esta persona me dice que para poder trabajar, tengo que aceptar otro trabajo”.

Después de que Epstein la agrediera sexualmente por primera vez en la Fundación de Ciencias de Florida, Gilles afirma que fue abusada sexualmente y violada todos los fines de semana en West Palm Beach.

La pesadilla continuó cuando se le permitió a Epstein regresar a la ciudad de Nueva York en 2010, tras finalizar el arresto domiciliario en Florida.

Los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia publicó a principios de este año están repletos de correos electrónicos de cazatalentos de modelos dirigidos al delincuente sexual convicto, ofreciéndole modelos de todo el mundo.

En 2019, dos mujeres presentaron denuncias alegando que Epstein había abusado sexualmente de ellas durante su programa de reinserción laboral.

Una de las denunciantes, identificada como Katlyn Doe, declaró que la obligaron a mantener encuentros sexuales con Epstein en la oficina de la Fundación.

“Mientras se encontraba en la ‘oficina’ de Jeffrey Epstein en el Centro de Ciencias de Florida, la demandante fue obligada a participar en encuentros sexuales con Jeffrey Epstein, tanto a solas con Epstein, durante los cuales mantuvo relaciones sexuales, como en una ocasión con otra joven y Epstein”, reza la demanda.

Gilles afirma estar segura de haber estado en presencia de otras víctimas de Epstein: recuerda haber recorrido su mansión en Florida y haberse encontrado con chicas que hablaban poco o nada de inglés. “Eran inmigrantes, había gente con acento, gente que hablaba ruso”, afirmó. “Les sucedía lo mismo”.

Años después, cuando la carrera de modelo de Gilles despegó en Nueva York y alcanzó la independencia económica, finalmente pudo alejarse del mundo de Epstein.

Se mudó al Medio Oeste y, tras conocer a su esposo, Pat, encontró una nueva vocación como entrenadora personal.

Hasta hace poco, Gilles había mantenido su oscuro pasado en secreto para casi todos en su vida, incluidos sus padres.

A pesar de las promesas del Departamento de Justicia de proteger a las víctimas, Gilles se quedó atónita al ver que su nombre, y años de correspondencia entre ella y Epstein, se habían hecho públicos cuando se publicaron los archivos de Epstein a principios de este año.

“Era mi historia y tenía que contarla. No era algo que deseara que nadie leyera”, manifestó.

Gilles afirma que durante el último año ha seguido de cerca la labor pública de las víctimas de Epstein, quienes abogan por la publicación de los archivos del caso y por que el Departamento de Justicia investigue a sus cómplices.

Si bien la han invitado a unirse a su activismo público, Gilles reconoce que aún no se siente preparada.

El año pasado, cuando un grupo de víctimas se reunió en las escaleras del Capitolio, Gilles decidió viajar a Washington para acompañarlas, pero solo pudo observar desde la distancia.

“Ellas contaban sus historias, y eso empezó a destrozarme por dentro”, recordó. “Fue muy injusto que el Gobierno no me protegiera”.

Pero Gilles dice que, a medida que continúa superando su propio trauma, empieza a imaginar un futuro en el que pueda estar con las demás supervivientes.

“Me imagino reuniéndome con ellas en algún momento”, sostuvo. “Estoy sumamente orgullosa de lo que cada una de ellas está haciendo y veo el dolor, y es muy contagioso. El coraje es contagioso, ¿verdad?”.

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Con información de Dugald McConnell, de CNN.