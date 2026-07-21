La audiencia judicial del cantante d4vd comienza este martes mientras se revelan detalles escalofriantes del caso

Por Elizabeth Wolfe, Thomas Bordeaux, Allison Gordon y Kyung Lah, CNN

En los 10 meses desde que los restos severamente descompuestos de una niña fueron encontrados en el auto abandonado de d4vd, los fiscales han descrito con detalles espeluznantes cómo creen que el famoso cantante mató y desmembró a la joven de 14 años, quien se había fugado, para evitar que ella revelara detalles sobre su relación.

El músico de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, se ha declarado inocente de asesinato con circunstancias especiales, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos tras la muerte de Celeste Rivas Hernández.

Ahora, se espera que un juez escuche las pruebas del caso y decida si hay suficiente evidencia para proceder con un juicio. Se programó una audiencia preliminar que comenzará este martes en Los Ángeles y podría durar varios días.

Aquí hay una cronología de la conexión de d4vd con Celeste, las circunstancias que rodean su desaparición y muerte, y lo que sabemos hasta ahora sobre la investigación:

D4vd conoció a Celeste por primera vez en 2022, cuando ella tenía 11 años, según un documento que expone las pruebas de la fiscalía para fundamentar los cargos en su contra.

En noviembre de 2023, la pareja inició una relación sexual, según los fiscales. D4vd tenía 18 años y Celeste 13. Ese mes, d4vd apareció en “Jimmy Kimmel Live!” e interpretó su éxito “Romantic Homicide”.

Celeste apareció repetidamente en el entorno de Burke antes y después de que fuera reportada como desaparecida por primera vez en febrero de 2024, según una investigación de CNN.

En enero de 2024, apareció junto al cantante en un video en vivo en la plataforma de redes sociales Twitch. En él, ambos bromean y conversan hasta alrededor de las 3:00 a.m., antes de que d4vd proclame riendo: “Borra todo”.

En algún momento entre enero y marzo de 2024, d4vd fue fotografiado saliendo de un Tesla negro a unas cuadras de la casa de Celeste en Lake Elsinore, California. Un adolescente local publicó después las fotos en TikTok. CNN geolocalizó y cronolocalizó las fotos para verificar cuándo y dónde fueron tomadas.

Celeste fue reportada como desaparecida tres veces a principios de 2024, ya que sus seres queridos estaban preocupados por el bienestar y el paradero de la estudiante de séptimo grado.

Celeste tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida por primera vez a mediados de febrero de 2024, según los registros de llamadas al 911 y los volantes de personas desaparecidas. Un cartel de esa época decía que fue vista por última vez alrededor del 14 de febrero.

También por esa época, alguien preocupado por su bienestar envió un correo electrónico a una dirección con el nombre de d4vd en el dominio de la compañía discográfica que figura en sus registros.

El remitente hacía referencia a la desaparición de Celeste y decía: “Se ha hablado” de que posiblemente d4vd tuvo algo que ver con ello. Si había algo de cierto en eso, la persona escribió: “Por favor, haz lo correcto y llévala a casa. Sus padres están muy preocupados”.

CNN confirmó la autenticidad del correo electrónico con la persona que lo envió. Pero esa persona pidió no ser identificada por motivos de seguridad.

Celeste regresó a casa a los pocos días de haberse enviado ese correo, contó un conocido de la familia a CNN.

Celeste fue reportada como desaparecida por segunda vez alrededor del 19 de marzo, según registros del 911 y carteles de personas desaparecidas.

El tercer y último reporte de desaparición se realizó el 5 de abril, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

No está claro cuándo fue muerta Celeste, pero las fotos indican que seguía con vida casi un año después de que se reportara su desaparición por primera vez. Las autoridades dijeron en documentos judiciales que tenía 14 años cuando murió, según The Associated Press.

En junio de 2024, Celeste fue fotografiada entre bastidores durante un concierto con entradas agotadas que d4vd ofreció en The Fonda Theatre en Los Ángeles.

Otra pista que vincula a d4vd con Celeste fue encontrada en la casa alquilada del cantante después de que el cuerpo de Celeste fuera identificado en septiembre de 2025.

Steve Fischer, un investigador privado contratado por el propietario de la propiedad, dijo que descubrió una cámara digital dentro de la casa que contenía fotos de Celeste y d4vd tomadas a finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025.

Durante ese tiempo, d4vd publicó otras fotos de la tarjeta de memoria de la cámara en su cuenta de X, con el pie de foto “took these pics”, junto con una selfie de él usando una cámara del mismo modelo.

El músico tuvo una acalorada discusión con Celeste después de que la adolescente se enojara por las relaciones de d4vd con otras mujeres, dijeron los fiscales. Los mensajes de texto de esa noche muestran que Celeste “amenazó con divulgar información perjudicial sobre su relación” con d4vd, entonces de 20 años, que “acabaría con su carrera y destruiría su vida”.

Este es el día que los fiscales creen que Celeste fue muerta. Al día siguiente, d4vd tuvo una fiesta de lanzamiento de álbum previo a una gira internacional.

Un día después de que habría cumplido 15 años, el cuerpo desmembrado y en descomposición de Celeste fue encontrado en el maletero delantero de un Tesla en un corralón policial.

El auto, que estaba registrado a nombre de d4vd, aparentemente había sido abandonado en una calle no muy lejos de donde d4vd vivía en Hollywood Hills. El vehículo fue finalmente trasladado al depósito de remolque, donde un empleado llamó a la Policía después de notar un olor desagradable que provenía del vehículo.

No se anunció públicamente la causa de la muerte. Los resultados de la autopsia posteriormente fueron sellados por un juez a petición del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya División de Robo y Homicidios está investigando la muerte de la joven.

Cuando se descubrió el cuerpo, d4vd estaba en una gira mundial promoviendo su primer álbum de larga duración, “Withered”.

El cantante canceló sus últimas paradas de la gira en EE.UU. en San Francisco y Los Ángeles cuando la noticia de la muerte de Celeste acaparó titulares nacionales y desató una intensa especulación en las redes sociales. Toda la etapa europea de la Withered World Tour también fue cancelada.

Documentos judiciales revelaron que un jurado investigador indagaba sobre d4vd en conexión con la muerte de Celeste. Los fiscales describieron a d4vd como un “objetivo” de la investigación en archivos judiciales presentados como parte de una disputa sobre si se podía obligar a los familiares de d4vd a comparecer ante el jurado investigador.

El cantante fue arrestado bajo sospecha de haber matado a Celeste. Fue retirado de una casa en las colinas de Hollywood, a poco más de 1,5 km del depósito de grúas donde se encontró el cuerpo de Celeste en su vehículo.

La Policía de Los Ángeles y alguaciles estadounidenses utilizaron un ariete para abrir una puerta, según mostraron fotos publicadas por la Policía. Mientras se preparaban para entrar, un grupo de agentes permaneció detrás del agente que rompía la puerta con sus armas desenfundadas.

El músico se declaró inocente de asesinato, un cargo que conlleva una posible condena de cadena perpetua o la pena de muerte.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una moratoria estatal sobre la pena de muerte en 2019, prohibiendo las ejecuciones durante su mandato. Pero la pena capital sigue siendo legal en California, y los fiscales aún pueden solicitar la pena de muerte.

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Con información de Holly Yan, Ray Sanchez, Alaa Elassar, Matt Friedman y Scott Glover, de CNN.