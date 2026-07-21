La tormenta tropical Bertha amenaza con inundaciones costeras y fuertes vientos mientras avanza por la costa del Golfo

Por los meteorólogos de CNN Dakota Smith, Briana Waxman y Chris Dolce

La tormenta tropical Bertha se ha fortalecido en el noreste del golfo de México, donde se espera que provoque lluvias, fuertes vientos e inundaciones costeras en algunas zonas de la costa, desde Florida hasta Louisiana.

Los vientos máximos sostenidos de Bertha aumentaron de 80 km/h a 96 km/h a última hora de la mañana de este martes, pero se espera que la tormenta mantenga poca variación en su intensidad durante el resto del día.

Aunque Bertha se ha intensificado, todavía no es una tormenta tropical bien organizada. La mayoría de sus tormentas eléctricas permanecen confinadas a su mitad sur debido a que los vientos desfavorables en las capas altas de la atmósfera y el aire seco siguen dificultando su desarrollo, a pesar de contar con el aporte de las aguas del Golfo, que se encuentran cerca de temperaturas récord.

Esta estructura asimétrica mantendrá gran parte de las lluvias más intensas y los vientos más fuertes de Bertha mar adentro mientras avanza lentamente hacia el oeste a lo largo de la costa norte del Golfo hasta el miércoles.

Sin embargo, las condiciones de tormenta tropical comenzaron a extenderse hacia la costa del Panhandle de Florida el martes por la tarde, según informó el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta también está generando bandas de lluvia y fuerte oleaje en algunas zonas de la costa norte del golfo de México.

La humedad de Bertha también contribuirá a aumentar la amenaza de lluvias torrenciales a cientos de kilómetros de distancia, en el sureste del país. Un frente frío estacionario en la región atraerá su humedad desde el Golfo desde el miércoles hasta el final de la semana, especialmente sobre las Carolinas y el sureste de Virginia.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que ha tenido un comienzo lento en comparación con los últimos años, debido a que El Niño se está intensificando en algunas partes de la cuenca.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica un número menor al promedio de sistemas con nombre en el Atlántico esta temporada debido a esto.

Lo más probable es que Bertha se desplace a lo largo de la costa del Golfo y toque tierra o roce la costa del sureste de Luisiana a primera hora de la tarde del miércoles como una débil tormenta tropical.

Se pronostica que Bertha se dirigirá hacia la costa norte de Texas, debilitándose hasta convertirse en depresión tropical a finales de esta semana, aunque es posible que no llegue tan al oeste. La cizalladura del viento, que debilita las tormentas y a la que se enfrenta Bertha actualmente, podría provocar su disipación prematura cerca de la costa de Louisiana.

La cizalladura del viento es el cambio en la velocidad o dirección de los vientos en las capas superiores de la atmósfera que literalmente corta o desgarra las tormentas. También es la razón por la que la mayoría de las tormentas eléctricas de Bertha se encuentran al sur de su centro.

La interacción con tierra firme en la costa del Golfo agravará las condiciones adversas al privar a Bertha de las condiciones oceánicas cálidas y húmedas que alimentan sus tormentas eléctricas.

Independientemente del destino del sistema, bandas de lluvia, vientos fuertes y algunas inundaciones costeras afectarán la costa norte del Golfo al menos hasta el jueves.

Se ha emitido una advertencia de tormenta tropical para el oeste del Panhandle de Florida, la costa de Alabama, Mississippi y el extremo sureste de Louisiana. En estas zonas, se esperan condiciones de tormenta tropical (vientos sostenidos de más de 63 km/h) en las próximas 36 horas. Se mantienen avisos de tormenta tropical hasta el centro-sur de Luisiana.

Esto es lo que se espera:

Precipitaciones: se prevén acumulaciones de 25 a 100 mm, con hasta 150 mm en las tormentas más intensas, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi, Louisiana y posiblemente la costa de Texas. Esto podría provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas como Nueva Orleans.

se prevén acumulaciones de 25 a 100 mm, con hasta 150 mm en las tormentas más intensas, desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi, Louisiana y posiblemente la costa de Texas. Esto podría provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en zonas urbanas como Nueva Orleans. Viento: se esperan vientos sostenidos de más de 63 km/h en la zona bajo aviso de tormenta tropical, que abarca el oeste del Panhandle de Florida, Alabama, Mississippi y las costas del sureste de Luisiana, desde la noche del martes hasta el miércoles. Las ráfagas más fuertes durante las tormentas podrían causar cortes de energía aislados.

se esperan vientos sostenidos de más de 63 km/h en la zona bajo aviso de tormenta tropical, que abarca el oeste del Panhandle de Florida, Alabama, Mississippi y las costas del sureste de Luisiana, desde la noche del martes hasta el miércoles. Las ráfagas más fuertes durante las tormentas podrían causar cortes de energía aislados. Marea de tempestad: los niveles de agua podrían subir de 60 cm a 120 cm por encima de lo normal desde la desembocadura del río Mississippi en el sureste de Luisiana hasta la frontera entre Alabama y Florida, especialmente con las mareas altas del miércoles y jueves por la mañana. Se ha emitido una alerta de inundación costera para las costas del sureste de Louisiana y Mississippi, donde es posible que se produzcan inundaciones costeras moderadas en zonas bajas.

los niveles de agua podrían subir de 60 cm a 120 cm por encima de lo normal desde la desembocadura del río Mississippi en el sureste de Luisiana hasta la frontera entre Alabama y Florida, especialmente con las mareas altas del miércoles y jueves por la mañana. Se ha emitido una alerta de inundación costera para las costas del sureste de Louisiana y Mississippi, donde es posible que se produzcan inundaciones costeras moderadas en zonas bajas. Condiciones peligrosas en las playas: el fuerte oleaje y el alto riesgo de corrientes de resaca seguirán afectando las playas desde el noroeste de Florida hacia el oeste, hasta Alabama, Mississippi y Louisiana, al menos hasta el jueves. Estas condiciones representan un peligro para la vida incluso para los nadadores más experimentados.

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