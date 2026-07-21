Las 5 cosas que debes saber este 21 de julio: Nicaragua sin elecciones, investigación de la FIFA y más

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Condenan a cadena perpetua en EE.UU. a Ismael “el Mayo” Zambada. Cerca de 100 militares estadounidenses heridos en las últimas dos semanas. La FIFA investigará a jugadores de Argentina. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, borró de plano este domingo la posibilidad de realizar nuevas elecciones en el país, con el objetivo explícito de cerrarle el paso a la oposición, que desde hace años denuncia elecciones fraudulentas y falta de libertades civiles.

La FIFA abrirá una investigación disciplinaria y nombró un instructor para que analice e investigue los incidentes que involucran a Leandro Paredes y otros jugadores argentinos tras perder la final del Mundial 2026 contra España en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del violento cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes a cadena perpetua en Estados Unidos. La sentencia llega luego de un acuerdo con la fiscalía alcanzado el año pasado en el que admitió haber traficado millones de kilos de cocaína durante décadas.

Cerca de 100 militares estadounidenses han sufrido algún nivel de lesión desde el 7 de julio, escribió en X el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Además, EE.UU. reportó el lunes la muerte de un soldado, quien falleció en el norte de Iraq durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. El presidente Donald Trump aseguró que Irán “pagará” por las muertes de soldados estadounidenses durante el fin de semana.

El Gobierno de Trump reactivó el lunes una controvertida norma que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la “green card” si utilizan ciertos beneficios públicos, lo que marca el regreso de una medida que fue bloqueada en los tribunales durante el primer mandato de Trump.

¿Quién es el nuevo primer ministro de Reino Unido?

A. Kemi Badenoch

B. Lindsay Hoyle

C. Andy Burnham

D. Keir Starmer

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El líder laborista Andy Burnham asumió este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido horas después de la renuncia formal de Keir Starmer.

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