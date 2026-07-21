Las cifras clave del brote del parásito vinculado a la lechuga en Estados Unidos

Por Deidre McPhillips, CNN

Varios estados de Estados Unidos enfrentan un brote en expansión de diarrea causada por Cyclospora, un parásito microscópico que puede contaminar alimentos frescos o el agua.

La lechuga iceberg rallada distribuida por Taylor Farms fue retirada del mercado y es probable que algunos productos contaminados ya hayan sido consumidos o retirados de los estantes.

“Tenemos el brote bajo control”, dijo este martes el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. al referirse al retiro del producto.

Sin embargo, la enfermedad puede tardar en manifestarse y la curva epidemiológica de nuevos casos aún no muestra señales de desaceleración.

Las autoridades sanitarias trabajan para rastrear los detalles de los casos en una investigación que sigue en curso, pero el parásito es especialmente difícil de detectar. Analizar productos agrícolas puede resultar complicado y, además, a las personas enfermas se les puede pedir que recuerden qué comieron semanas antes para identificar un posible punto en común.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los casos de ciclosporiasis suelen aumentar durante la primavera y el verano en Estados Unidos, con una temporada que normalmente va desde principios de mayo hasta finales de agosto. Sin embargo, este año el número de casos es particularmente elevado.

Hasta la semana pasada, los CDC habían identificado cerca de 7.000 casos de ciclosporiasis adquirida en Estados Unidos durante esta temporada: 1.645 casos confirmados y alrededor de 5.100 adicionales que siguen bajo análisis para determinar si la infección fue adquirida dentro del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), en colaboración con los CDC y las autoridades estatales, ha investigado varios “subgrupos” de casos este año. Dos investigaciones continúan abiertas, entre ellas el gran brote multiestatal concentrado en el Medio Oeste.

Los CDC han vinculado 1.644 casos específicamente a ese brote.

Sin embargo, los datos de los CDC solo incluyen los casos confirmados y no han sido actualizados desde la semana pasada. Los datos reportados por los estados muestran cifras considerablemente más altas.

Los CDC han identificado cinco estados con casos relacionados con el brote actual: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Hasta este martes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan había reportado 6.571 casos de ciclosporiasis durante el período investigado. La dependencia aclaró que “no puede afirmar con certeza que todas las enfermedades estén relacionadas con la misma fuente de exposición”, aunque señaló que el fuerte aumento de casos “sugiere firmemente que la gran mayoría está asociada con el mismo brote”.

Ohio ha reportado al menos 1.244 casos, Indiana ha reportado 511 casos, Virginia Occidental ha reportado 195 casos y Kentucky ha reportado 192 casos.

Michigan e Indiana actualizan sus cifras diariamente de lunes a viernes; Virginia Occidental, dos veces por semana; y Ohio y Kentucky, una vez por semana.

“Es probable que el número real de personas enfermas en este brote multiestatal sea mayor que el reportado y que el brote no esté limitado a los estados donde ya se han identificado casos”, señalaron los CDC.

En total, 34 estados han informado al menos un caso de ciclosporiasis adquirido dentro del país durante esta temporada.

No obstante, algunos estados, entre ellos California y Nueva Jersey, han indicado que el número de casos registrado este año se mantiene dentro de los niveles habituales para la temporada.

La principal preocupación de los consumidores es saber si los alimentos que compran son seguros.

Las autoridades de Michigan informaron que realizaron más de 2.000 entrevistas con personas enfermas y señalaron que existe evidencia “muy sólida” de que el brote está relacionado con la lechuga iceberg rallada distribuida por Taylor Farms. Esa lechuga fue servida en algunos restaurantes Taco Bell.

Los CDC recomiendan no consumir lechuga iceberg rallada de Taylor Farms de México servida en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La FDA intenta determinar si esa lechuga contaminada también fue distribuida a otros establecimientos.

Taco Bell informó el viernes que retiró la lechuga de Taylor Farms de sus restaurantes y de toda su cadena de suministro en Estados Unidos. Por su parte, Taylor Fresh Foods anunció que retirará del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg procedente del centro de México.

Taylor Farms también retiró del mercado lechuga iceberg distribuida a 27 estados. Parte del producto fue enviada a Walmart y Jack in the Box, mientras que otros lotes fueron destinados a servicios de alimentos.

La investigación continúa y, hasta ahora, no se han identificado otros alimentos relacionados con este brote. Históricamente, otros productos vinculados con brotes de Cyclospora incluyen albahaca, cilantro, frutos rojos y arvejas chinas.

Las autoridades federales señalaron que este año han investigado varios brotes de Cyclospora: algunos relacionados con el gran brote del Medio Oeste, otros limitados a un solo estado y algunos casos que aún no han sido asociados con un grupo específico.

Según los CDC, los primeros casos vinculados al brote actual comenzaron a mediados de mayo y continúan registrándose nuevos casos, incluso la semana pasada.

Los síntomas pueden aparecer entre varios días y hasta dos semanas después de consumir alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas figuran: diarrea acuosa, pérdida de apetito, pérdida de peso, cólicos, hinchazón y aumento de gases, náuseas y fatiga.

Las personas infectadas pueden presentar síntomas durante varias semanas.

Al menos 94 personas han sido hospitalizadas por este brote, según los CDC. Además, este año se han registrado decenas de hospitalizaciones adicionales relacionadas con Cyclospora.

Los estados vinculados directamente con el brote reportan:

Michigan: 102 hospitalizaciones

Ohio: 88 hospitalizaciones

Virginia Occidental: 15 hospitalizaciones

Kentucky: 9 hospitalizaciones

Indiana: no ha informado datos sobre hospitalizaciones.

Hasta el momento no se han reportado muertes.

Según un informe de 2023 del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el mayor brote de Cyclospora registrado hasta ahora provocó alrededor de 1.500 casos y estuvo relacionado con frambuesas. Los demás brotes importantes normalmente no superaron los 1.000 casos.

Es probable que el brote actual sea el más grande de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos.

Si se confirma que todos los casos potenciales de esta temporada están relacionados, también se convertirá en el mayor brote de enfermedad transmitida por alimentos desde que el país comenzó a llevar este tipo de registros.

Además, el número total de casos de ciclosporiasis reportados este año ya supera ampliamente el promedio habitual.

Las autoridades federales informaron más de 4.500 casos en 2023 y más de 3.500 en 2024. Sin embargo, este año ya se han reportado miles de casos adicionales, cuando aún falta al menos un mes para que concluya la temporada.

La empresa francesa de biotecnología bioMérieux monitorea las tendencias de los patógenos gastrointestinales mediante una red de laboratorios.

Sus datos muestran que la presencia de Cyclospora y otros parásitos en Estados Unidos aumentó de forma considerable durante el último mes, al pasar de menos del 3 % de las pruebas en la segunda semana de junio a más del 18 % en los últimos días.

No obstante, E. coli sigue siendo una causa más frecuente de problemas estomacales en Estados Unidos. Los datos de vigilancia muestran que la bacteria estuvo presente en más del 19 % de las pruebas analizadas.

Los virus también pueden provocar enfermedades gastrointestinales y alrededor del 14 % de las pruebas realizadas entre el 19 y el 21 de julio dieron positivo para este tipo de patógenos.

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