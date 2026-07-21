México confirma 3 casos vinculados con cyclospora, pero el posible origen en Guanajuato del brote en EE.UU. aún se investiga

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Las autoridades de Salud de México confirmaron este martes que se han registrado tres casos de personas enfermas con diarrea severa vinculados con cyclospora, un parásito que ha causado miles de casos en Estados Unidos, al tiempo que descartaron que haya un brote en el país.

A pesar de confirmar casos, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, dijo que de momento “no tenemos evidencia” de que el actual brote en EE.UU. haya surgido en territorio mexicano, una hipótesis que ambos gobiernos siguen investigando.

“En México ha habido tres casos de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora por lo tanto. En relación a la fábrica de… lechuga en particular, en Guanajuato, en un principio hemos trabajado la Dirección de Epidemiología, Senasica y Cofepris en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, con la FDA. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue un falso positivo, de tal manera que no tenemos evidencia en este momento (de que el brote se haya originado en México)”, declaró Kershenobich en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En primera instancia, la FDA señaló que el brote de ciclosporiasis —enfermedad intestinal causada por el parásito cyclospora que provoca diarrea severa— estaba posiblemente relacionado con lechuga iceberg rallada de la empresa Taylor Farms cultivada en el estado de Guanajuato, en la región central de México, lo que llevó a retirar el producto del mercado de manera voluntaria.

La FDA informó el fin de semana que se trataba de un “falso positivo”; pese a ello, afirmó que tenía evidencia “muy sólida” de que la lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms es la fuente probable del brote.

“La investigación de rastreo de la FDA y los datos sobre el brote siguen apuntando a la lechuga iceberg rallada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México”, indicó la FDA en un comunicado el lunes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) han identificado cinco estados con casos vinculados al brote actual: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Hasta este martes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan había reportado 6.571 casos de ciclosporiasis durante el periodo de investigación. El Departamento dijo que “no puede afirmar con certeza que todas las enfermedades estén vinculadas a la misma fuente de exposición”, pero que el marcado y concentrado aumento de casos “sugiere firmemente que la gran mayoría de estas enfermedades están asociadas al mismo brote”. Ohio ha reportado al menos 1.244 casos, Indiana 511, Virginia Occidental 195 y Kentucky 192. Michigan e Indiana actualizan los datos diariamente de lunes a viernes, Virginia Occidental reporta nuevos totales dos veces por semana, mientras que Ohio y Kentucky actualizan los datos semanalmente.

La semana pasada, el Gobierno de México señaló en un comunicado que había iniciado una investigación conjunta con autoridades estadounidenses para determinar la posible relación entre la lechuga de Taylor Farms en Guanajuato y el brote en EE.UU. Kershenobich afirmó este martes que las investigaciones continúan, ahora de la mano con los CDC.

“Nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con los CDC de Estados Unidos; hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene. Estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”, dijo el secretario.

Sobre los tres casos mexicanos, Kershenobich comentó que el estado de salud de los pacientes es “adecuado” y “se recuperan”.

“Esto es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí (solo) mortalidad, tiene la inconveniencia del episodio diarreico severo, responde muy bien a tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim, conocida más como bactrim. Incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la cyclospora”, aseguró.

Taylor Farms aseguró el lunes que la FDA les había pedido disculpas por el falso positivo.

“Para que quede claro, hasta el momento, la FDA no ha identificado ningún resultado positivo de cyclospora en las pruebas de los productos”, indicó la empresa en un comunicado.

La FDA emitió su propia aclaración el lunes.

“Para mayor claridad, esta muestra de laboratorio con falso positivo NO modifica la base de la investigación en curso de la FDA sobre el brote ni los abrumadores datos epidemiológicos que respaldan el retiro voluntario actual de Taylor Farms”, dijo la FDA.

Funcionarios de salud indicaron que no ofrecieron una disculpa oficial a Taylor Farms.

Frank Yiannas, exsubcomisionado de política y respuesta alimentaria de la FDA, calificó el resultado falso positivo de “desafortunado y con consecuencias”.

Explicó que entendía por qué el consumidor promedio podría suponer que, dado que el resultado de laboratorio fue un falso positivo, el retiro del producto era innecesario.

“Eso no es lo que esto significa”, declaró Yiannas.

Debido a la dificultad de detectar cyclospora en frutas y verduras, dijo, “la evidencia epidemiológica por sí sola puede, en algunas circunstancias, justificar la adopción de medidas de salud pública”.

“La FDA merece reconocimiento por su transparencia al comunicar con prontitud el error de laboratorio”, añadió Yiannas. “Sin embargo, la transparencia por sí sola no basta. Es igualmente importante que la agencia determine la causa raíz del fallo en el laboratorio o en el control de calidad, implemente las medidas correctivas adecuadas y comparta las lecciones aprendidas tanto con el público como con la industria regulada”.

En una rueda de prensa el lunes, funcionarios de la FDA indicaron que detectar y rastrear la cyclospora en frutas y verduras frescas siempre ha sido un desafío. Dado que los síntomas pueden tardar una semana o más en manifestarse, el producto que causó la enfermedad podría haber caducado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Brenda Goodman, Jamie Gumbrecht y Deidre McPhillips, de CNN.