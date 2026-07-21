Nuevos documentos detallan las acusaciones de violación contra los hermanos Tate en el Reino Unido

Por Julianna Bragg y Karina Tsui, CNN

Mientras los influencers de redes sociales Andrew y Tristan Tate permanecen bajo custodia en Florida a la espera de que se resuelva la impugnación que presentaron contra la solicitud de extradición del Reino Unido, documentos judiciales recientemente desclasificados revelan más detalles sobre los últimos cargos por delitos sexuales que enfrentan, incluidos violación y trata de personas con fines sexuales.

Los documentos federales, publicados el lunes por la noche, detallan las denuncias presentadas por mujeres ante funcionarios británicos contra ambos hermanos por abusos sexuales y físicos, incluyendo acusaciones de que fueron estranguladas, a veces hasta el punto de perder el conocimiento, y violadas.

Los hermanos, que comparecieron el lunes ante un tribunal federal en Miami, han negado todas las acusaciones en su contra y sus abogados han prometido luchar contra la solicitud de extradición.

Uno de esos abogados ha instado públicamente al Gobierno de Trump a intervenir.

Tras sus inicios en la telerrealidad en el Reino Unido, los hermanos Tate han ganado notoriedad a lo largo de los años por promover contenido cada vez más misógino en línea, acumulando seguidores y cargos penales.

Andrew Tate, un firme partidario del presidente Donald Trump y autoproclamado misógino, ha construido su plataforma en torno a la masculinidad tóxica y se ha convertido en una figura destacada en la llamada manósfera, un ecosistema digital asociado con la ultraderecha y el odio, poblado por podcasters e influencers abiertamente misóginos.

Estas detenciones constituyen el último capítulo de años de batallas legales que abarcan varios países. Esto es lo que sabemos.

Si bien los hermanos ya enfrentaban cargos de violación y trata de personas en el Reino Unido, los últimos cargos se presentaron después de que la policía británica investigara las denuncias de cuatro víctimas adicionales, informaron las autoridades británicas, lo que eleva el total de cargos entre ellos a 59.

En una denuncia presentada el lunes contra Andrew Tate, la fiscalía detalló las acusaciones de las autoridades británicas que involucran a dos víctimas.

Según la denuncia, una mujer, que trabajaba en el sector de las cámaras web, fue sometida a estrangulamientos, lo que le provocó la pérdida del conocimiento, mientras Tate la violaba en un presunto ataque ocurrido en su domicilio en Bedford, Inglaterra, en 2015.

La otra víctima alegó haber mantenido relaciones sexuales consentidas con Andrew Tate en 2014 tras conocerse en una aplicación de citas.

En un encuentro posterior, él la visitó en su casa en Manchester, Inglaterra, y durante el acto sexual, la inmovilizó, impidiéndole respirar. “Temió que no se detuviera y la matara”, según la denuncia.

Andrew Tate enfrenta siete cargos adicionales de violación, tres de trata sexual, tres de agresión y 19 más relacionados con “imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema”, informaron los fiscales en un comunicado.

Ahora enfrenta un total de 42 cargos, incluyendo violación, trata de personas, imágenes indecentes de un menor y agresión, según el Servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido y la Policía de Bedfordshire.

En un documento desclasificado contra Tristan Tate, las autoridades británicas alegan que violó repetidamente a una mujer con la que mantenía una relación sentimental de larga duración entre 2012 y 2013, estrangulándola hasta dejarla inconsciente y golpeándola con un cinturón en varias ocasiones, causándole graves hematomas y marcas en el cuerpo.

En una ocasión, afirma el documento, la mujer declaró que él la golpeó, provocándole un ojo morado.

Tristan Tate enfrenta dos nuevos cargos de violación, uno de agresión sexual y tres por “facilitar viajes con fines de explotación”, recoge la denuncia. Tristan Tate enfrenta ahora 17 cargos, entre ellos agresión sexual, violación y trata de personas, según las autoridades.

La fiscalía denuncia que los investigadores británicos obtuvieron declaraciones de testigos, mensajes electrónicos y fotografías que, afirman, corroboran las acusaciones.

Los Tate han negado previamente haber cometido irregularidades. CNN se ha puesto en contacto con los abogados de los Tate en relación con las recientes acusaciones.

Tras su detención en Rumania en 2022, donde se les imputan cargos de trata de personas y de formar parte de un grupo delictivo organizado para explotar sexualmente a mujeres, a los hermanos Tate se les prohibió salir del país.

Sin embargo, después de que las autoridades rumanas levantaran las restricciones de viaje el año pasado, volaron a Florida en un avión privado.

Los hermanos, que también han negado esas acusaciones, permanecen en libertad condicional procedente de Rumania y han seguido viajando allí para comparecer ante el tribunal cada mes, declaró Joseph McBride, uno de sus abogados.

La solicitud de extradición del Reino Unido se produjo tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de la Corona británica sobre los hermanos por presuntos delitos denunciados por siete mujeres en el este de Inglaterra entre 2010 y 2017.

Los Tate, que poseen doble nacionalidad estadounidense y británica, fueron arrestados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos el 18 de julio cuando se dirigían a un evento de boxeo a puño limpio en Miami.

Los abogados de los hermanos han solicitado su liberación en espera del resultado del caso. Si bien McBride mantiene su inocencia, declaró a la prensa el lunes por la mañana que los cargos tienen motivaciones políticas.

Las autoridades de Florida también han abierto una investigación penal contra ellos.

Dani Pinter, jefa de asesoría jurídica y directora del Centro Jurídico del Centro Nacional contra la Explotación Sexual, que representa a una clienta que, según afirman, fue coaccionada para participar en una operación de trata sexual en Rumania por los hermanos, dijo que están “agradecidos a las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido por buscar valientemente la justicia con el arresto y la extradición de los acusados ​​de trata sexual Andrew y Tristan Tate”.

“Lo más importante es que nuestra clienta Jane Doe y su familia, que han sido víctimas de una campaña de acoso e intimidación de testigos a manos de los hermanos Tate, están más seguras”, manifestó Pinter.

Estados Unidos y el Reino Unido forman parte de un tratado de extradición, lo que significa que cada país ha acordado entregar a las personas buscadas por el otro para ser procesadas.

En 2007 entró en vigor un tratado de extradición reforzado entre Estados Unidos y el Reino Unido, y desde entonces el Departamento de Estado ha concedido prácticamente todas las solicitudes de extradición británicas.

El proceso de extradición requiere una audiencia ante un juez estadounidense para determinar si se cumplen los requisitos del tratado, pero la decisión final la toma el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien tiene la facultad discrecional de denegar la extradición.

Los hermanos tienen la opción de interponer recursos legales.

El Departamento de Justicia confirmó que las detenciones de los Tate “se realizaron de conformidad con los tratados y acuerdos de aplicación de la ley que rigen las extradiciones del Departamento de Justicia”.

Las detenciones fueron aprobadas por los líderes de la división penal del Departamento de Justicia, informó una fuente a CNN.

Sin embargo, McBride argumentó que la solicitud de extradición del Reino Unido interfiere con los casos legales de los hermanos en Florida y Rumania.

“Existe un acuerdo de larga data entre los Gobiernos del Reino Unido y Rumanía según el cual el Reino Unido no solicitará la extradición mientras el proceso judicial rumano esté pendiente”, declaró McBride. “Ese proceso está en curso. Dicho acuerdo existe porque ninguna nación puede pisotear la soberanía judicial de otra por conveniencia política”.

Jacques Semmelman, abogado y experto radicado en Nueva York que no participa en el caso, declaró a CNN: “Si el Gobierno de Rumania intercede ante el Departamento de Estado de Estados Unidos y se opone a la extradición, el Departamento de Estado deberá evaluar esa solicitud y cómo abordarla en el contexto de las relaciones exteriores”.

De lo contrario, Semmelman afirmó que no hay motivo para que un tribunal estadounidense considere el argumento de McBride, porque Florida es una jurisdicción nacional y “se tomarán medidas a nivel nacional”.

Los tribunales rumanos dictaminaron en 2024 que los hermanos debían ser extraditados al Reino Unido una vez concluido su caso en Rumania, informaron previamente los fiscales británicos.

Cualquier acuerdo o entendimiento entre las autoridades británicas y rumanas no sería jurídicamente vinculante para Estados Unidos, que no fue parte del mismo.

McBride parece estar haciendo referencia a una excepción por “delito político” en el tratado de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido, al presentar los cargos por delitos sexuales del Reino Unido como un procesamiento con motivaciones políticas.

“Creo que Marco Rubio y el resto de la administración Trump no son partidarios del comunismo. No son partidarios de enjuiciar a la gente por ejercer su libertad de expresión”, declaró McBride el lunes. “Así que, por principio, y basándome en los motivos por los que fueron elegidos, creo que no querrían que dos ciudadanos libres fueran a un país donde serían encarcelados por razones políticas”.

Hasta el lunes, Rubio no había hablado con los hermanos Tate ni con sus abogados, y el Departamento de Estado “no tenía previsto actuar” ante su intento de oponerse a la solicitud de extradición del Reino Unido, declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.

Según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto, no se espera que Trump se involucre en el caso de extradición.

Una de las fuentes indicó que los aliados de los hermanos habían estado contactando a personas del círculo cercano de Trump con la esperanza de organizar una campaña en su favor.

Hasta el lunes por la tarde, Andrew y Tristan Tate permanecían bajo custodia.

CNN se puso en contacto con la fiscalía general de Florida para obtener información sobre el paradero y las condiciones de detención de los hermanos.

El juez recalcó que la audiencia del lunes no era un procedimiento penal y que el proceso de extradición aún no se ha completado formalmente. En las próximas semanas, un juez de distrito estadounidense decidirá si cumplen las condiciones para la extradición.

Semmelman afirmó que, hasta el momento, nada en el proceso de extradición parece inusual, aunque señaló que el resultado probable aún no está claro, ya que el caso se encuentra en sus primeras etapas.

Añadió que los próximos hitos clave incluyen si se les concederá la libertad bajo fianza a los hermanos y cómo se llevará a cabo la audiencia de extradición.

Semmelman añadió que la extradición de figuras de alto perfil a veces puede demorar más, especialmente si la defensa invierte muchos recursos en el litigio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Lauren Mascarenhas, Holmes Lybrand, Kristen Holmes, Carolina Peguero, Devon M. Sayers, Dalia Faheid, Hannah Rabinowitz, Alea Motwane, Jonny Hallam, Danya Gainor, Donie O’Sullivan y Kit Maher, de CNN.