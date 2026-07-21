Un pasajero del Titanic describió en una carta la vida a bordo antes del desastre

Por Jack Guy, CNN

Una carta con detalles “absolutamente fascinantes” sobre la vida a bordo del malogrado transatlántico Titanic podría alcanzar unas 35.000 libras esterlinas (US$ 47.000) en una subasta.

La carta fue escrita por un pasajero llamado Henry Hodges y está fechada el 10 de abril de 1912, el día en que zarpó el RMS Titanic, según un anuncio de la casa de subastas británica Henry Aldridge and Son.

En la carta, Hodges le cuenta a un amigo llamado Hector el “buen rato” que ha pasado a bordo.

“Hasta ahora no se percibe el movimiento del barco, pero el tiempo es muy bueno”, escribió.

“En la cubierta superior hay unos 200 muchachos (de 20 años en adelante) marchando y cantando; otros juegan dominó y cartas en los salones, algunos leen, otros escriben. Todo es muy distinto de lo que uno esperaría ver en alta mar”, agregó Hodges, quien murió cuando el barco se hundió.

Cuando el Titanic zarpó de Belfast, en Irlanda del Norte, en su viaje inaugural, era el mayor barco de pasajeros en servicio y se lo consideraba “insumergible”.

Solo cuatro días después, el 14 de abril, ese viaje se convirtió en una tragedia internacional cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte a las 11:40 p.m., hora local. Se hundió en menos de tres horas.

El barco no tenía suficientes botes salvavidas para las aproximadamente 2.220 personas que iban a bordo. Más de 1.500 personas murieron en el accidente y el Titanic se convirtió en el naufragio más famoso de la historia.

La carta es “excepcional en múltiples aspectos”, dijo este martes a CNN el subastador Andrew Aldridge.

En primer lugar, Hodges, vendedor de instrumentos musicales, viajaba por placer y se dirigía a Boston para visitar a unos amigos. Viajaba en segunda clase.

“Hay muy poco material relacionado con los pasajeros de segunda clase”, dijo Aldridge.

“Todo el mundo conoce la historia de la tercera clase, el componente de la emigración, el comienzo de una nueva vida. Todo el mundo conoce a las personas más ricas que viajaban en primera clase”, dijo. “Pero la historia de la segunda clase es una que realmente no se ha contado tanto”.

En segundo lugar, la carta de Hodges revela detalles sobre “los aspectos cotidianos de la vida a bordo”, dijo Aldridge, quien añadió que “es absolutamente fascinante”.

La carta nunca antes había salido a la venta y es “completamente nueva para el mercado”, agregó Aldridge.

Se vende como parte de una subasta en línea cuyas pujas cerrarán el domingo a las 4 p.m., hora del Reino Unido (11 a.m., hora del Este de EE.UU.).

Al momento de redactar esta nota, la oferta más alta era de 26.000 libras esterlinas (US$ 35.000), en el extremo inferior de una estimación que alcanza las 35.000 libras esterlinas.

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