La estrella de Hollywood Rebel Wilson gana caso de difamación presentado por una joven actriz

Por Hilary Whiteman, CNN

La estrella de Hollywood Rebel Wilson ha logrado defenderse con éxito de las acusaciones de difamación presentadas por una joven actriz que interpretó el papel principal en su debut como directora.

Una jueza australiana desestimó el miércoles la demanda presentada por la actriz Charlotte MacInnes, conocida por su papel en “The Deb”, quien había acusado a la estrella de “Pitch Perfect” de difundir mentiras sobre ella a millones de seguidores en Instagram.

MacInnes afirmó que las publicaciones la habían convertido en “objeto de abuso, odio y burla en línea” y habían afectado sus perspectivas profesionales. La jueza Elizabeth Raper no estuvo de acuerdo.

En las publicaciones, Wilson insinuó que MacInnes había retirado una denuncia por acoso sexual contra los productores de la película para impulsar su carrera como actriz y cantante. MacInnes negó haber presentado tal denuncia.

La demanda y la contrademanda se encuentran entre las graves acusaciones, incluidas las de campañas de desprestigio y malversación de fondos, que han salido a la luz en varios casos judiciales que rodean la producción de la comedia musical australiana.

Ambientada en un pueblo del interior australiano, “The Deb” narra la historia de dos primas muy diferentes —una de la ciudad y otra del campo— que se reencuentran antes de un baile de debutantes.

Se suponía que sería una conmovedora historia de triunfo, pero su producción ha dado lugar a toda una saga.

El año pasado, Wilson declaró a “60 Minutes Australia” que la tormenta legal que rodeó la producción de su primer largometraje fue “como tu peor pesadilla” y que los problemas “surgieron de la nada”.

En una publicación de Instagram tras el fallo del miércoles, Wilson agradeció al juez y al sistema legal australiano por la “importante victoria” y dijo que esperaba seguir adelante.

Una de las principales acusaciones se relaciona con un incidente ocurrido en septiembre de 2023, cuando MacInnes y la productora Amanda Ghost compartieron un baño en un ático de Sydney alquilado por la productora.

En su sentencia, la jueza Raper declaró: “Decir que las circunstancias que rodean cómo llegaron a estar en la bañera son inusuales sería quedarse corto”.

MacInnes y Ghost dijeron que ambas estaban en traje de baño y que se metieron a la bañera para entrar en calor después de que Ghost tuviera una reacción física al nadar en el mar frío en la playa Bondi de la ciudad.

Ghost declaró ante el tribunal que temblaba incontrolablemente y que le estaban saliendo ronchas que esperaba que desaparecieran al entrar en calor.

MacInnes también tenía frío y la bañera era lo suficientemente grande para ambas mujeres, declaró. Respaldando la versión de Ghost, MacInnes afirmó en su declaración jurada: “No hubo nada sexual en absoluto”.

Sin embargo, Wilson afirmó que MacInnes le había dicho que Ghost le había pedido que se bañara y se duchara con ella, y que la experiencia la había hecho sentir “incómoda”.

Wilson afirmó que entendía que MacInnes estaba denunciando acoso sexual en el set y que, como directora, estaba obligada a tomar medidas al respecto.

La jueza Raper determinó que solo una de las acusaciones era fundada: que MacInnes había cambiado su versión sobre sentirse incómoda, y que eso no constituía difamación. El caso fue desestimado y se ordenó a MacInnes pagar los costos.

Las afirmaciones sobre el baño del ático son solo algunas de las acusaciones presentadas en los documentos judiciales relacionados con la película, descrita en una reseña como un “musical divertido, ligero y atrevido”.

Según los documentos judiciales, la relación de Wilson con los productores había comenzado a deteriorarse antes de que comenzara el rodaje en 2023, y empeoró durante la posproducción.

En una carta enviada en junio de 2024 por el abogado de Wilson, Bryan Freedman, a Ghost y a los otros productores de la película, el esposo de Ghost, Gregor Cameron, y Vince Holden, también se hicieron acusaciones explosivas.

En su declaración jurada, Ghost afirmó que la carta contenía “una serie de acusaciones falsas y gravemente difamatorias de conducta sexual depravada hacia Charlotte por parte de Gregor y mía mientras estábamos en el apartamento de Bondi Beach”.

“Me horrorizó la carta y las falsas acusaciones que Rebel estaba haciendo”, manifestó Ghost. Ghost y sus coproductores han presentado una demanda por difamación contra Wilson.

Ghost afirma que Wilson participó en la creación de sitios web difamatorios que la apodaban la “Ghislaine Maxwell india”, en referencia a la expareja del pedófilo Jeffrey Epstein, ahora encarcelada por su papel en el tráfico de niñas a su casa.

Wilson ha negado tener nada que ver con ello.

En publicaciones en redes sociales, Wilson afirmó que los productores inicialmente negaron su consentimiento para proyectar la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto como represalia por haber denunciado su mala conducta.

Ghost declaró que no intentó impedir que la película se proyectara en el TIFF.

“The Deb” finalmente se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en 2024. Se proyectó en los cines australianos a principios de este año y su presentación en Estados Unidos está prevista para agosto.

No es la primera vez que Wilson se encuentra en el centro de un caso de difamación de gran repercusión mediática.

En 2017, la actriz ganó una demanda por difamación que interpuso contra la editorial Bauer Media, a la que acusó de haberla retratado como una “mentirosa compulsiva” en una serie de artículos publicados en revistas australianas de estilo de vida.

Los artículos sugerían que Wilson había mentido sobre su nombre, edad y educación mientras perseguía la fama en Hollywood.

El juez John Dixon afirmó que Bauer Media no había logrado demostrar que las afirmaciones hechas sobre Wilson fueran sustancialmente ciertas o triviales.

En aquel momento, se le concedió la mayor indemnización por difamación jamás otorgada en Australia: 4,5 millones de dólares australianos (US$ 3,6 millones).

Sin embargo, posteriormente se redujo a unos US$ 450.000 después de que el tribunal de apelación dictaminara que los artículos no habían dañado gravemente su carrera.

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